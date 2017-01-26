 Курбединова подозревают в пропаганде экстремистских организаций из-за видео в Фейсбуке, - журналист. ВИДЕО

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"Адвоката Эмиля Курбединова подозревают в правонарушении по 20.3 КоАП (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций - ред) за публикацию в Фейсбуке 2013 года. Видео с митинга Хизб ут-Тахрир в Крыму", -пишет Наумлюк.
Санкция статьи предполагает арест до 15 суток, либо взыскание штрафа до 100 тыс. рублей.
Напомним, что сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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