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 Политика Украины
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 Курбединова подозревают в пропаганде экстремистских организаций из-за видео в Фейсбуке, - журналист. ВИДЕО

Адвокат был задержан сегодня утром.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук журналиста Антона Наумлюка, адвокату Эмилю Курбединову объявлено подозрение в совершении правонарушения.

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"Адвоката Эмиля Курбединова подозревают в правонарушении по 20.3 КоАП (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций - ред) за публикацию в Фейсбуке 2013 года. Видео с митинга Хизб ут-Тахрир в Крыму", -пишет Наумлюк.

Санкция статьи предполагает арест до 15 суток, либо взыскание штрафа до 100 тыс. рублей.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты доставили адвоката Курбединова в "суд" для избрания меры пресечения: активисты пришли поддержать задержанного, под зданием усилены меры безопасности. ВИДЕО+ФОТО


Напомним, что сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.

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A kakije znaki ekstremiskih organizacij on demonstriroval, ne uzjto pod gerbom rasseji sfotkolsa.
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Тю,тут в Украине тролли уже воронками пугают если против власти будешь плохо писать,удивили тоже.
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фильм 17 мгновений весны, блестящая советская порнопропаганда нацизма и что?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКурбединова подозревают в пропаганде экстремистских организаций из-за видео в Фейсбуке, - журналист. ВИДЕО
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