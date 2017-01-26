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 Политика Украины
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 Оккупанты доставили адвоката Курбединова в "суд" для избрания меры пресечения: активисты пришли поддержать задержанного, под зданием усилены меры безопасности. ВИДЕО+ФОТО

Оккупанты доставили задержанного адвоката Эмиля Курбединова в "суд" для избрания меры пресечения.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщил журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

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"В Железнодорожном райсуде Симферополя, где должна избираться мера пресечения Курбединову усилены меры безопасности. Очередь большая. Материалы дела Курбединова ещё в суд не доставили. Эмиля Курбединова доставили в Железнодорожный районный суд Симферополя для определения меры пресечения", - рассказал Наумлюк.

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Также под здание суда пришли родные задержанного, в том числе его дети.

курбединов

Курбединова доставили в "суд"

курбединов

Активисты пришли в "суд" поддержать Курбединова

Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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У кого то есть какие то сомнения по поводу решения этого с позволения сказать суда..?? Лично у меня их нет...
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Маловато подмоги. Для кацапов проблем не будет...
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И этих по тихому оприходуют...когда разойдутся....в паРаше больше трех собираться запрещено.....
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Эмнести Интернейшенел уже не воду в рот набирает...Никакой реакции ПАСЕ и подобных организаций.

Обнародован полный текст резолюции ПАСЕ о функционировании демократических институтов в Украине

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/obnarodovan-polnyy-tekst-rezolyucii-pase-o-funkcionirovanii-demokraticheskih-institutov-v-ukraine-792004.html
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Хизб-ут-тахрир это уроды, запрещенные во всем мире, кроме Саудовской Аравии и еще пары стран Ближнего востока. Сажать безжалостно. Кстати и Украине этими чучелами заняться бы на херсонщине, их там хватает.
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Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. Також члени партії переслідуються у деяких країнах Середньої Азії, однак за обвинуваченнями, не пов'язаними з тероризмом. В Німеччині діяльність організації також заборонена за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та Америки партія діє легально та публічно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір

Толя Барклай бреше і я прошу його в бан.

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Россия признала Хизб ут-Тахрир аль-Ислами террористической организацией[4]. В Германии деятельность организации также запрещена за непризнание Государства Израиль.[5]. Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман[6] и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма[7],[8]. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется Так, в Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена судом в 2005 году за экстремизм[10]. Организация запрещена также в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государств[11], во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена [12]

Ali Hasan бреше і я прошу його в бан.
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В твоей винторогой википедии....еще не то напишут...так что бегом в спам винторогое....
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Али Хасан знает больше википедии))) Сейчас эти чмыри рядами и колонами ломонутся на материк. Встречай, и потом поговорим кто винторогий)))
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Википедия сРу...не есть истина в последней инстанции.....потому как пишут ее винторогие скоты...
Что до ломанутся на материк......то до 2014-го года они не были отрезаны от материка.....и ничего особо страшного не происходило....
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В википедии сРу....
Эта статья находится в режиме поиска консенсуса. В настоящее время вокруг статьи происходит сложный конфликт участников

А в Украинской Википедии.....все написано ясно и понятно...
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В Украине они разрешены, как у некоторых муслимов.
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Тогда для чего был написан тут твой высер....?? тут на украинском сайте...?? Ступай винторогое на домены сРу...и там пиши свои страшилки....
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А может потому, что я прожил в Украине больше лет, чем тебе отроду? Вот мне печально, что такие "с приветом" в Украине живут.
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Прожить в Украине...и быть Украинцем...это совсем не одно и тоже...
Как показала практика...винторогих скотов подобных тебе в Украине не мало проживало....
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В силу своего скудоумия, ты даже понять не можешь, что винторогий скот, это ты. У моего шурина два племянника правосеки, на майдане зажигалки в "Беркут" кидали. Сейчас оба "героя" в Польше, грузы таскают. Спросил, чего уехали, ответ простой: "А що в тiм гiвнi робити", это про Украину. Революцию сделали и аривидерчи, хлебайте дерьмо остальные.
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Ну надо же блядь какое совпадение - адвокат крымских татар был боевиком Хизб-ут-Тахрир...
Весь ИГИЛ же как известно - бывшие адвокаты, инженеры и врачи.

На кого рассчитан твой колзмомордый пиздежь, ватник? ПидоРашка всю жизнь пугает свое овощное население вымышленными террористами, когда настоящие уебки из КГБ взрывают жилые дома, пытают людей в застенках и организовывают теракты по всему миру от Сирии до Франции.
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Твой мозг зомбирован, и его хватает только на "ватник" и винторогоое", по Фрейду, ты себя с этим отождествляешь. В ИГИЛ полно граждан европейских государств, окончивших престижные ВУЗы. Та же Караулова, с золотой медалью закончила школу, и училась в МГУ. Ну а про теракты ФСБ, ты детям рассказывай (большие сомнения, что они у тебя есть) на ночь, чтобы Путена боялись.
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А английская пресса, между тем, пишет, что у некогда, морской державы, Англии, даже такого нет. Это реально позор.
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Чем такое иметь...лучше ни какого не иметь......
А Англия является членом НАТО.... а в НАТО...есть в разы лучше чем это плавающее гавно из паРаши....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОккупанты доставили адвоката Курбединова в "суд" для избрания меры пресечения: активисты пришли поддержать задержанного, под зданием усилены меры безопасности. ВИДЕО+ФОТО
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