 Оккупанты доставили адвоката Курбединова в "суд" для избрания меры пресечения: активисты пришли поддержать задержанного, под зданием усилены меры безопасности. ВИДЕО+ФОТО

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"В Железнодорожном райсуде Симферополя, где должна избираться мера пресечения Курбединову усилены меры безопасности. Очередь большая. Материалы дела Курбединова ещё в суд не доставили. Эмиля Курбединова доставили в Железнодорожный районный суд Симферополя для определения меры пресечения", - рассказал Наумлюк.
Также под здание суда пришли родные задержанного, в том числе его дети.
Курбединова доставили в "суд"
Активисты пришли в "суд" поддержать Курбединова
Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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Обнародован полный текст резолюции ПАСЕ о функционировании демократических институтов в Украине
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/obnarodovan-polnyy-tekst-rezolyucii-pase-o-funkcionirovanii-demokraticheskih-institutov-v-ukraine-792004.html
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір
Толя Барклай бреше і я прошу його в бан.
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Ali Hasan бреше і я прошу його в бан.
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Что до ломанутся на материк......то до 2014-го года они не были отрезаны от материка.....и ничего особо страшного не происходило....
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Эта статья находится в режиме поиска консенсуса. В настоящее время вокруг статьи происходит сложный конфликт участников
А в Украинской Википедии.....все написано ясно и понятно...
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Как показала практика...винторогих скотов подобных тебе в Украине не мало проживало....
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Весь ИГИЛ же как известно - бывшие адвокаты, инженеры и врачи.
На кого рассчитан твой колзмомордый пиздежь, ватник? ПидоРашка всю жизнь пугает свое овощное население вымышленными террористами, когда настоящие уебки из КГБ взрывают жилые дома, пытают людей в застенках и организовывают теракты по всему миру от Сирии до Франции.
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Министр обороны Великобритании назвал недоносец «Ад. Кузнецов» кораблем позора http://interes-news.ru/ministr-oborony-velikobritanii-nazval-nedonosec-ad-kuznecov-korablem-pozora/
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А Англия является членом НАТО.... а в НАТО...есть в разы лучше чем это плавающее гавно из паРаши....
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