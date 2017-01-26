 Детей Курбединова разрешили забрать бабушке, - журналист. ВИДЕО

Продробности сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.
"На обыск дома у Эмиля Курбединова приехал спецназ. Занял лестничные клетки на нескольких этажах. Адвоката Темишева, который подъехал для оказания юридической помощи, не пускают. По адресу квартиры зарегистрирована местная коллегия адвокатов. Темишева пустили, детей разрешили забрать бабушке. В квартиру приехал следователь ФСБ и наряд полиции", - пишет он.
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Напомним, сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
Поставили пулемёты. Цирк.
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Он их плохо знает еще со времен совка...
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