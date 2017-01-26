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 Политика Украины
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Все про:апелляция (202) арест (10092) Грузия (3303) протест (5227) Россия (64906) Саакашвили (1649) Апелляционный суд (169) добровольцы (534) Сакварелидзе (273) Церцвадзе (6)

 Активисты пришли под Апелляционный суд Киева поддержать Церцвадзе: заседание перенесли на 3 февраля из-за отсутствия материалов дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Апелляционном суде Киева, сегодня, 26 января должно было пройти рассмотрение дела Гии Церцвадзе, грузинского добровольца воевавшего в 2014-2015 годах в АТО.

Под зданием суда проходит акция в поддержку воина "Грузинского легиона" Церцвадзе, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук

Ранее украинский с уд арестовал грузинского добровольца Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия и теперь правоохранители решают выдавать ли его РФ. Вместе с тем, сегодня Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобы на избранную меру пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если мы сдадим Церцвадзе России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас как за сторону добра", - замглавы УНА-УНСО Мазур

Активисты грузинской общины, добровольцы, а также граждане пришли под здание суда поддержать Церцвадзе и выразить свой протест в связи со сложившейся ситуации. По их мнению, выдавать стране-агрессору добровольца воевавшего за Украину нельзя.

В акции приняли участие жена Церцвадзе, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-заместитель Генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

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"То, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы выдать Церцвадзе России - это позор. Надеюсь, что после того, как мы вышли на контакт с ГПУ и другими лицами, которые решают судьбу этого героя, наконец-то это вопрос будет решен", - заявил Саакашвили

Вместе с тем, заседание суда по рассмотрению апелляции перенесли на 3 февраля 11.00 в связи с тем, что материалы дела до сих пор не поступили в суд.


саакашвили протест сакварелидзе церцвадзе

Жена Церцвадзе и Михеил Саакашвили выступают перед митингующими

саакашвили протест сакварелидзе церцвадзесаакашвили протест сакварелидзе церцвадзесаакашвили протест сакварелидзе церцвадзе

Церцвадзе пришел поддержать Давид Сакварелидзе

саакашвили протест сакварелидзе церцвадзе

Акция протеста под Апелляционным судом г. Киева в поддержку Гии Церцвадзе

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суд церцвадзесуд церцвадзе

Заседание суда было перенесено на 11 февраля из-за непоступления материалов дела

суд церцвадзесуд церцвадзе

Фото: Олег Богачук

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Грузия не передает своих граждан другим странам", - премьер Квирикашвили о выдаче России бойца АТО Церцвадзе

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.

По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе"
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соломенский суд-агенты фуйла специально тянут кота за яйца
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Це ще питання -хто??? Суд чи ті хто мав подати документи до суду ,чи той хто керує всім цім процесом???))
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суд мав його не заарештовувати,а займатися справжніми злочинцями (в Україні це давно фантастика)
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суд обязан рассматривать все представленные дела в соответствии с действующим законодательством.
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я тебе про то, как должно быть, ты мне про какие-то случаи.
Но задержал и представил представление об избрании предварительной меры не суд.
К ним претензий нет?
И пока у нас суд не будет работать - Закон один для всех у нас порядка не будет.
Еще раз - я тебе объясняю, как суд должен поступить в подобном случае. Никак не обсуждаю принятых и законность решений.
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про то как должно быть я уже написал
суд мав його не заарештовувати,а займатися справжніми злочинцями (в Україні це давно фантастика)
а всякое там крючкотворство "законодательство","нормы","процедуры" уже давно некое прикрытие для переноски взяток и развода лохов.
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Mikheil Saakashvili
January 24 at 8:01am ·

Офіцер грузинських збройних сил Георгій Церцвадзе мужньо бився проти російських агресорів у 2008 році і як тільки почалося російське вторгнення в Україну він, як і багато сотень грузинських добровольців, вважав своїм обов'язком приїхати захищати Україну.
Гія брав участь у багатьох секретних операціях на Донбасі, а пізніше став інструктором українського спецназу. Грузинський уряд, контрольований російським олігархом Іванішвілі, дуже не любить воїнів, які б'ються за Україну, на багатьох з них в Грузії порушили кримінальні справи. Грузинські спецслужби передали Росії особисті дані Церцвадзе, що дозволило росіянам звинуватити його у вбивстві за сфабрикованою справою і оголосити в розшук. Це звичайна практика Москви і вона добре відома всім в Україні.
Яким же був мій подив, коли на вимогу Москви віце-полковник Церцвадзе був затриманий українською поліцією і почався процес розгляду його екстрадиції в Росію. Київський суд залишив грузинського Георгія в ув'язненні до вирішення питання видачі. Після громадського резонансу ГПУ заявила, що грузина відпустять, якщо він принесе довідку про те, що дійсно брав участь в АТО, а СБУ в свою чергу відмовляється видавати довідку, посилаючись на секретність операцій, в яких брав участь Гія.
Я хочу звернутися до української влади: Не ганьбіть себе! Була стародавня козацька традиція не видавати біженців, тим більше воїнів ворогові. Хіба точно наявне офіційне підтвердження, що Церцвадзе брав участь у російсько-грузинській війні - недостатня причина не видавати його ворогові, де життя цього заслуженого ненависного путінському режиму воїна точно опиниться у смертельній небезпеці.
На сході загинули вже десять грузинських добровольців, ще двоє стали частиною Небесної сотні Майдану. Вони знали, за що воювали і ризикували. Я зустрічався з сім'ями загиблих воїнів і кожна з них підтверджувала високу мотивацію наших героїв. Ці патріоти Грузії і України їхали сюди не за почестями, але, напевно, не розраховували на чорну невдячність влади.
Сьогодні так обходяться з грузинськими героями, а завтра українська влада так само вчинить і з героями України. Якщо країна не може захистити своїх захисників, які захисники зможуть захищати її до кінця?
Я закликаю президента України негайно втрутитися і врятувати владу від великої ганьби. Такий самий випадок був нещодавно в Литві, де за російським запитом затримали іншого нелюбимого Москвою грузинського офіцера. Після мого дзвінка одному з керівників Литви з метою його інформування офіцер був відпущений протягом декількох годин. Я звертаюся до президента Порошенко із закликом наслідувати приклад литовської влади, а також хоч трішки залишитися вірними гетьманській традиції.
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Стыдно за руководителей Украины! Стыдно за мою страну! Очень стыдно.
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И не говорите. Как можно было вообще такое судилище организовывать?
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Стыдится мало. Нужно избавляться от постыдного.
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с патриотами у нас так...а был бы барыгой и взяточником даже под стражу бы не брали...
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От якби й суддівських та прокурорських можна було б упекти в камеру ні за що, ні про що на 40 діб.. Щоб вони почали співати?
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Если дать немного бабла,то согласятся отсидеть и больше.Такая это сучья порода.
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От такі ось пироги !!!

Вища рада юстиції відсторонила від здійснення правосуддя суддю, яка підозрюється у хабарництві, - повідомляє судово-юридична газета.
Суддю Уманського районного суду Черкаської області Людмилу Горячківську усунули з посади до закінчення судового процесу або закриття кримінальних проваджень щодо неї.
Суддя Людмила Горячківська в даний час є фігурантом двох кримінальних проваджень за ст. 364, ст. 368 і ст. 375 Кримінального кодексу. Зокрема, в листопаді 2014 року вона була затримана за підозрою в отриманні хабара, розміром 9,5 тис. дол.
В даний час ця кримінальна справа знаходиться на розгляді в суді першої інстанції.
Відзначимо, що сама Людмила Горячківская виступила проти відсторонення.
«Ви думаєте, що в такій ситуації з
моральної точки зору ви можете розглядати справи?» , - запитала у судді член Ради правосуддя Алла Олійник.
«Так, вважаю, що можу. Вироку відносно мене немає. Провина не доведена», - відповіла Людмила Горячківська.
В результаті Вища рада юстиції
відсторонила суддю від здійснення обов'язків аж до винесення вироку в її справі або закриття кримінальних проваджень.
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Я чего-то не понял! Воров в особо крупных размерах, изменников родины, преступивших присягу выпускают под подписку, а людей ставивших жизнь на кон за нашу страну держат в СИЗО по требованию страны-оккупанта?!?!
Вы там в себе вообще?!?!?!
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абсолютно в себе. как написал здесь галина кирьянова - Украина должна выполнять договора, которые не расторгла со срасосией. глашатай правительства капитуляции озвучил позицию
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а россия что должна выполнять?,в спам кремледрыщ
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в пам отправляй сашу крещатика, он же галина кирьянова, он же чубака, он же чуи. я лишь процитировал тролля
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мусорская падаль опора и источник власти барыги порошенка
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У команды "воровать по-новому" напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, создается такое впечатление, что они собираются завтра сбежать из Украины. Саакашвили респект.
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"Патріотам- тюрми, сепаратистам - фірми"!
П.Порошенко

Петро Олексійовичу, я не помилився?
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Eto vsio horosjo, vot voprosik - sjto totam delali nekotorije v maskah i kapisjonah - vam eto nicjevo ne napominajet?
A vsio video ne boleje cjem neudacjnij piar sakasjvili - mojo mnenije.
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твари барыжны на грубость решили нарватся...идиоты или что? хотят перед хуйлом прогнутся во главе с брехуном?
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Ну и сколько человек собралось???
Я понимаю, на работе все. Но у нас в стране же и студенты есть. Украинцы опять доводят ситуацию до кровавого противостояния. Потому что на лозунги парочки калек, среди которых могут быть и противозаконные лозунги, как раз провокаторов в таких местах хватает - есть полиция, на булыжники в ответ полиции - Нацгвардия, а у Нацгвардии и танки есть. А вот если бы вышли парочку миллионов человек, никаких булыжников бы не понадобилось - мнение народа очевидно, игнорировать бесполезно.
Я не мёрзла на Майдане 2013-2014 не только потому, что я единственный кормилец двоих детей, но и в первую очередь потому, что видела, как украинский народ предал Юлю. Я не знаю, плохая она или хорошая и на чьей она стороне. Я знаю, что она восстановила рождаемость в этой стране, а украинцы в своём большинстве отплатили ей равнодушием. Достоинство не должно быть всплесками, оно должно быть постоянным. Иначе, пока у нас так вот нет доверия друг к другу, мы заведомо проиграли.
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по запросу, который подала в Интерпол Россия Источник: http://censor.net.ua/v425022 Скажите эта не выдача не повредит связям с интерполом?
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Все молодцы! И актиаисты,и Михо,который учит украинский
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАктивисты пришли под Апелляционный суд Киева поддержать Церцвадзе: заседание перенесли на 3 февраля из-за отсутствия материалов дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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