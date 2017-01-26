 Активисты пришли под Апелляционный суд Киева поддержать Церцвадзе: заседание перенесли на 3 февраля из-за отсутствия материалов дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук
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Ранее украинский с уд арестовал грузинского добровольца Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия и теперь правоохранители решают выдавать ли его РФ. Вместе с тем, сегодня Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобы на избранную меру пресечения.
Активисты грузинской общины, добровольцы, а также граждане пришли под здание суда поддержать Церцвадзе и выразить свой протест в связи со сложившейся ситуации. По их мнению, выдавать стране-агрессору добровольца воевавшего за Украину нельзя.
В акции приняли участие жена Церцвадзе, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, экс-заместитель Генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.
"То, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы выдать Церцвадзе России - это позор. Надеюсь, что после того, как мы вышли на контакт с ГПУ и другими лицами, которые решают судьбу этого героя, наконец-то это вопрос будет решен", - заявил Саакашвили
Вместе с тем, заседание суда по рассмотрению апелляции перенесли на 3 февраля 11.00 в связи с тем, что материалы дела до сих пор не поступили в суд.
Жена Церцвадзе и Михеил Саакашвили выступают перед митингующими
Церцвадзе пришел поддержать Давид Сакварелидзе
Акция протеста под Апелляционным судом г. Киева в поддержку Гии Церцвадзе
Заседание суда было перенесено на 11 февраля из-за непоступления материалов дела
Фото: Олег Богачук
Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе"
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Суд відмовив САП в розгляді скарги на рішення щодо Охендовського
цей гондурас на особистому дорученні а герой України в тюрмі,цікава логіка того ж самого суду.
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Но задержал и представил представление об избрании предварительной меры не суд.
К ним претензий нет?
И пока у нас суд не будет работать - Закон один для всех у нас порядка не будет.
Еще раз - я тебе объясняю, как суд должен поступить в подобном случае. Никак не обсуждаю принятых и законность решений.
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суд мав його не заарештовувати,а займатися справжніми злочинцями (в Україні це давно фантастика)
а всякое там крючкотворство "законодательство","нормы","процедуры" уже давно некое прикрытие для переноски взяток и развода лохов.
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January 24 at 8:01am ·
Офіцер грузинських збройних сил Георгій Церцвадзе мужньо бився проти російських агресорів у 2008 році і як тільки почалося російське вторгнення в Україну він, як і багато сотень грузинських добровольців, вважав своїм обов'язком приїхати захищати Україну.
Гія брав участь у багатьох секретних операціях на Донбасі, а пізніше став інструктором українського спецназу. Грузинський уряд, контрольований російським олігархом Іванішвілі, дуже не любить воїнів, які б'ються за Україну, на багатьох з них в Грузії порушили кримінальні справи. Грузинські спецслужби передали Росії особисті дані Церцвадзе, що дозволило росіянам звинуватити його у вбивстві за сфабрикованою справою і оголосити в розшук. Це звичайна практика Москви і вона добре відома всім в Україні.
Яким же був мій подив, коли на вимогу Москви віце-полковник Церцвадзе був затриманий українською поліцією і почався процес розгляду його екстрадиції в Росію. Київський суд залишив грузинського Георгія в ув'язненні до вирішення питання видачі. Після громадського резонансу ГПУ заявила, що грузина відпустять, якщо він принесе довідку про те, що дійсно брав участь в АТО, а СБУ в свою чергу відмовляється видавати довідку, посилаючись на секретність операцій, в яких брав участь Гія.
Я хочу звернутися до української влади: Не ганьбіть себе! Була стародавня козацька традиція не видавати біженців, тим більше воїнів ворогові. Хіба точно наявне офіційне підтвердження, що Церцвадзе брав участь у російсько-грузинській війні - недостатня причина не видавати його ворогові, де життя цього заслуженого ненависного путінському режиму воїна точно опиниться у смертельній небезпеці.
На сході загинули вже десять грузинських добровольців, ще двоє стали частиною Небесної сотні Майдану. Вони знали, за що воювали і ризикували. Я зустрічався з сім'ями загиблих воїнів і кожна з них підтверджувала високу мотивацію наших героїв. Ці патріоти Грузії і України їхали сюди не за почестями, але, напевно, не розраховували на чорну невдячність влади.
Сьогодні так обходяться з грузинськими героями, а завтра українська влада так само вчинить і з героями України. Якщо країна не може захистити своїх захисників, які захисники зможуть захищати її до кінця?
Я закликаю президента України негайно втрутитися і врятувати владу від великої ганьби. Такий самий випадок був нещодавно в Литві, де за російським запитом затримали іншого нелюбимого Москвою грузинського офіцера. Після мого дзвінка одному з керівників Литви з метою його інформування офіцер був відпущений протягом декількох годин. Я звертаюся до президента Порошенко із закликом наслідувати приклад литовської влади, а також хоч трішки залишитися вірними гетьманській традиції.
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Вища рада юстиції відсторонила від здійснення правосуддя суддю, яка підозрюється у хабарництві, - повідомляє судово-юридична газета.
Суддю Уманського районного суду Черкаської області Людмилу Горячківську усунули з посади до закінчення судового процесу або закриття кримінальних проваджень щодо неї.
Суддя Людмила Горячківська в даний час є фігурантом двох кримінальних проваджень за ст. 364, ст. 368 і ст. 375 Кримінального кодексу. Зокрема, в листопаді 2014 року вона була затримана за підозрою в отриманні хабара, розміром 9,5 тис. дол.
В даний час ця кримінальна справа знаходиться на розгляді в суді першої інстанції.
Відзначимо, що сама Людмила Горячківская виступила проти відсторонення.
«Ви думаєте, що в такій ситуації з
моральної точки зору ви можете розглядати справи?» , - запитала у судді член Ради правосуддя Алла Олійник.
«Так, вважаю, що можу. Вироку відносно мене немає. Провина не доведена», - відповіла Людмила Горячківська.
В результаті Вища рада юстиції
відсторонила суддю від здійснення обов'язків аж до винесення вироку в її справі або закриття кримінальних проваджень.
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Вы там в себе вообще?!?!?!
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П.Порошенко
Петро Олексійовичу, я не помилився?
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A vsio video ne boleje cjem neudacjnij piar sakasjvili - mojo mnenije.
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Я понимаю, на работе все. Но у нас в стране же и студенты есть. Украинцы опять доводят ситуацию до кровавого противостояния. Потому что на лозунги парочки калек, среди которых могут быть и противозаконные лозунги, как раз провокаторов в таких местах хватает - есть полиция, на булыжники в ответ полиции - Нацгвардия, а у Нацгвардии и танки есть. А вот если бы вышли парочку миллионов человек, никаких булыжников бы не понадобилось - мнение народа очевидно, игнорировать бесполезно.
Я не мёрзла на Майдане 2013-2014 не только потому, что я единственный кормилец двоих детей, но и в первую очередь потому, что видела, как украинский народ предал Юлю. Я не знаю, плохая она или хорошая и на чьей она стороне. Я знаю, что она восстановила рождаемость в этой стране, а украинцы в своём большинстве отплатили ей равнодушием. Достоинство не должно быть всплесками, оно должно быть постоянным. Иначе, пока у нас так вот нет доверия друг к другу, мы заведомо проиграли.
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