 Активисты пришли под Апелляционный суд Киева поддержать Церцвадзе: заседание перенесли на 11 февраля из-за отсутствия материалов дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук
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Ранее украинский с уд арестовал грузинского добровольца Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия и теперь правоохранители решают выдавать ли его РФ. Вместе с тем, сегодня Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобы на избранную меру пресечения.
Активисты грузинской общины, добровольцы, а также граждане пришли под здание суда поддержать Церцвадзе и выразить свой протест в связи со сложившейся ситуации. По их мнению, выдавать стране-агрессору добровольца воевавшего за Украину нельзя.
В акции приняли участие жена Церцвадзе, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, э кс-заместитель Генпрокурора Украины Давит Сакварелидзе.
"То, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы выдать Церцвадзе России - это позор. Надеюсь, что после того, как мы вышли на контакт с ГПУ и другими лицами, которые решают судьбу этого героя, наконец-то это вопрос будет решен", - заявил Саакашвили
Вместе с тем, заседание суда по рассмотрению апелляции перенесли на 11 февраля в связи с тем, что материалы дела до сих пор не поступили в суд.
Жена Церцвадзе и Михеил Саакашвили выступают перед митингующими
Церцвадзе пришел поддержать Давит Сакварелидзе
Акция протеста под Апелляционным судом г. Киева в поддержку Гии Церцвадзе
Заседание суда было перенесено на 11 февраля из-за непоступления материалов дела
Фото: Олег Богачук
Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе"
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