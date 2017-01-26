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 Политика Украины
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 Активисты пришли под Апелляционный суд Киева поддержать Церцвадзе: заседание перенесли на 11 февраля из-за отсутствия материалов дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Апелляционном суде Киева, сегодня, 26 января должно было пройти рассмотрение дела Гии Церцвадзе, грузинского добровольца воевавшего в 2014-2015 годах в АТО.

Под зданием суда проходит акция в поддержку воина "Грузинского легиона" Церцвадзе, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук

Ранее украинский с уд арестовал грузинского добровольца Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия и теперь правоохранители решают выдавать ли его РФ. Вместе с тем, сегодня Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобы на избранную меру пресечения.

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Активисты грузинской общины, добровольцы, а также граждане пришли под здание суда поддержать Церцвадзе и выразить свой протест в связи со сложившейся ситуации. По их мнению, выдавать стране-агрессору добровольца воевавшего за Украину нельзя.

В акции приняли участие жена Церцвадзе, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, э кс-заместитель Генпрокурора Украины Давит Сакварелидзе.

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"То, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы выдать Церцвадзе России - это позор. Надеюсь, что после того, как мы вышли на контакт с ГПУ и другими лицами, которые решают судьбу этого героя, наконец-то это вопрос будет решен", - заявил Саакашвили

Вместе с тем, заседание суда по рассмотрению апелляции перенесли на 11 февраля в связи с тем, что материалы дела до сих пор не поступили в суд.


саакашвили протест сакварелидзе церцвадзе

Жена Церцвадзе и Михеил Саакашвили выступают перед митингующими

саакашвили протест сакварелидзе церцвадзесаакашвили протест сакварелидзе церцвадзесаакашвили протест сакварелидзе церцвадзе

Церцвадзе пришел поддержать Давит Сакварелидзе

саакашвили протест сакварелидзе церцвадзе

Акция протеста под Апелляционным судом г. Киева в поддержку Гии Церцвадзе

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суд церцвадзесуд церцвадзе

Заседание суда было перенесено на 11 февраля из-за непоступления материалов дела

суд церцвадзесуд церцвадзе

Фото: Олег Богачук

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Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.

По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе"
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соломенский суд-агенты фуйла специально тянут кота за яйца
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Стыдно за руководителей Украины! Стыдно за мою страну! Очень стыдно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАктивисты пришли под Апелляционный суд Киева поддержать Церцвадзе: заседание перенесли на 11 февраля из-за отсутствия материалов дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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