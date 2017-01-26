 "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!", - во время задержания крымскотатарского активиста Салиева произошла потасовка с силовиками. ВИДЕО

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На видео, опубликованном с места событий, запечатлены около сотни местных жителей, которые пришли поддержать Сейрана Салиева и выразить негодование гонениями оккупантов на крымских татар.
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Как только Салиева вывели из подъезда люди начали скандировать "Аллаху Акбар". Вместе с тем, один из силовиков толкнул женщину, которая стояла под подъездом. Возникла небольшая потасовка. Люди выражали слова поддержки Салиеву, а кремлевским силовикам кричали: "Позор!", "Шестерки", "Позорники", "Бессовестные", "Беззаконники", "Проклятье Аллаха на вас". Также некоторые активисты пытались узнать, куда силовики забрали Салиева, и пытались остановить автомобиль с ним.
Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали.
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А их пособники, из числа бывших граждан Украины - перебежчиков,
будут им дрова под котлы подбрасывать и смолу мешать...
Да, емец?
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"ДЭвушка созрела" Владелец крымского парка львов «Тайган» Зубков подал документы на турецкое гражданство http://www.c-inform.info/news/id/48357
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Утечка информации о визите ДОПИНГ-офицеров вызвала массовое снятие атлетов с турнира в России http://finenews.info/fajni-novini/rosiya-sogodni/item/28320-utechka-informatsii-o-vizite-doping-ofitserov-vyzvala-massovoe-snyatie-atletov-s-turnira-v-rossii …
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Подбитый российский Т-90 в Сирии. На танке флаг террористов ХЕЗБОЛЛА. Это все, что нужно знать про "борьбу РФ с международным терроризмом"
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Братский народ на первом федеральном канале очень бурно обсуждает - расхерачить прям щас Украину или чуть позже?! я серьезно!!!
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Севастополь.Разговаривал с другом о желании уехать.Он выдал замечательную фразу-сегодня отъезд из РФ не эмиграция,это эвакуация. ...гавань.
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