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 Политика Украины
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 "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!", - во время задержания крымскотатарского активиста Салиева произошла потасовка с силовиками. ВИДЕО

Крымские татары и местные активисты пришли поддержать активиста Сейрана Салиева, квартиру которого сегодня обыскали в оккупированном Бахчисарае, а его самого задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На видео, опубликованном с места событий, запечатлены около сотни местных жителей, которые пришли поддержать Сейрана Салиева и выразить негодование гонениями оккупантов на крымских татар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ задержала крымскотатарского активиста Сейрана Салиева в оккупированном Бахчисарае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как только Салиева вывели из подъезда люди начали скандировать "Аллаху Акбар". Вместе с тем, один из силовиков толкнул женщину, которая стояла под подъездом. Возникла небольшая потасовка. Люди выражали слова поддержки Салиеву, а кремлевским силовикам кричали: "Позор!", "Шестерки", "Позорники", "Бессовестные", "Беззаконники", "Проклятье Аллаха на вас". Также некоторые активисты пытались узнать, куда силовики забрали Салиева, и пытались остановить автомобиль с ним.

Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали.
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и что его не застрелили, как Лесника-Амирова?
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Кацапы будут гореть в аду...
А их пособники, из числа бывших граждан Украины - перебежчиков,
будут им дрова под котлы подбрасывать и смолу мешать...
Да, емец?
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воевать с женщинами , запугивать оружием и прятать свои позорные хари в масках ...это всё на что способны любители рускаго мира
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і таке буває на окупованих орками територіях....


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Пора идти партизанить, оккупанты понимают только силу оружия.
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RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 2 ч.2 часа назад
"ДЭвушка созрела" Владелец крымского парка львов «Тайган» Зубков подал документы на турецкое гражданство http://www.c-inform.info/news/id/48357


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Зубков - проститут з потугами на "мажорство". Синок крисського чиновника. До війни, коли на територію його зоопарку наїжджали рейдери (чиновні), він влаштовував акції протесту, виходячи з тиграми під ялтинську мерію. А як справи обренулися потім - усі знають.
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на одного адвоката роту гебнявих прислали
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Шо татары?! Уже и завами пришли??? Пока украина воевала вы молчали, а теперь берите и жрите, только не обляпайтесь!
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....вот с таких действий начнется НАРОДНОЕ востание и начало ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО движения .....а может МОСКАЛИ это го и ждут , что б "достойно" свалить из КРЫМА ???? а татары трусят и ничего не делают ....может хоть стоит ПОПРОБОВАТЬ ???? ИЧКЕРИЯ ПОБЕДИЛА !!! ПОБЕДИТ и КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ НАРОД !!!! СВОБОДА или СМЕРТЬ , это дико звучит в 21 веке , но иначе не как (((( МИР не может одолеть путлера , только залить КРОВЬЮ его приспешников !!!!
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Ничего там не начнется! Надо было начинать раньше в 2014м году вместе с Украиной, а не сидеть языки в опы засунувши! Раз вышли, потолкались и разошлись!
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А где был и чем занимался Джон в то время, когда крымские татары хотя бы "вышли и потолкались", не зная толком что происходит и чем для них может закончиться?
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Прям "шестерки"? Да вы сейчас хоть всю колоду переберите! Свою землю нужно было защищать тогда, когда шла ее оккупация. Стоять вдоль дорог и махать флагами - это, конечно, круто, но, как показала практика, явно недостаточно. А ведь вы могли!!! Что же теперь кулаками после драки махать! Да и, если честно, как-то не наблюдается ваше желание вернуть себе свою землю. А ведь вы сейчас в случае вооруженного сопротивления, после признания ООН Крыма оккупированным, являетесь не террористами, а партизанами, воюющими с захватчиками. И вас мир поддержит и с юридической точки зрения в том числе. Давайте! Дерзайте! Зарабатывайте себе право на то, что пытается втихаря просунуть Чубаров энд Ко.
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Ты считаешь , что крымские татары победят мордор ? Их сразу в Сибирь запакуют , советчик хренов !
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Не доживёт эта падаль до 2030-го, думаю и до 2020-го не доживёт. Наложит на себя копыта.
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Кацап - это самое брехливое , трусливое и подлое существо на земле, на видео всё это подтверждено.
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ІнфоВійська України ‏@i_army_org 13 ч.13 часов назад
Подбитый российский Т-90 в Сирии. На танке флаг террористов ХЕЗБОЛЛА. Это все, что нужно знать про "борьбу РФ с международным терроризмом"


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ВАТНИКИ И ПОДКАЦАПНИКИ! МЫ В КРЫМУ, НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ, НАС ВСЁ БОЛЬШЕ..МЫ ЗНАЕМ ВСЕХ ПРЕДАТЕЛЕЙ, КАЖДЫЙ ОТВЕТИТ...
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Донецк_это Украина® ‏@UA_Donetsk_UA 19 ч.19 часов назад
Братский народ на первом федеральном канале очень бурно обсуждает - расхерачить прям щас Украину или чуть позже?! я серьезно!!!
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Внук подпольщицы ‏@ShlomoSledopit 20 ч.20 часов назад
Севастополь.Разговаривал с другом о желании уехать.Он выдал замечательную фразу-сегодня отъезд из РФ не эмиграция,это эвакуация. ...гавань.
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Вина за горе и издевательства крымских татар на тех сволочах , что предали Родину , побежав за длинным рублём - сами стали безмолвными рабами и татар затянули в рабство , суки продажные !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!", - во время задержания крымскотатарского активиста Салиева произошла потасовка с силовиками. ВИДЕО
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