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 Политика Украины, Общество, Шоу-бизнес
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 "Есть у нас Кровавый Пастор и карательный отряд!", - новая ироническая песня украинской группы "Севастопіль". ВИДЕО

В сети появился видеоклип на новую ироничную песню украинской группы "Севастопіль", посвященную секретарю СНБО Александру Турчинову, которого российские пропагандисты окрестили "Кровавым Пастором".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоклип на эту песню опубликовал фронтмен группы, музыкант Георгий Стуруа на странице в Facebook.

"Аллилуйя! Держите наш гипербоевик про архетипное существо боевой украинской государственности - Кровавого Пастора. Смерть врагам!" - написал Стуруа, представляя новую песню.

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Музыкант Георгий Стуруа - уроженец Севастополя, который после аннексии Крыма переехал в Киев и основал здесь рок-группу "Севастопіль". Команда известна выступлениями на фестивале Z-Games в Затоке под Одессой и в столичных клубах.
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Народные Республики без лишнего пафоса отпиздили великое укровоинство с его артиллерией, бронетехникой и авиацией. как так вышло? у них боевой дух сильней
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Именно так тебе и напело Вата-ТВ ? А-я-яй ,не злоупотребляй боярой больше ...
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о, ватнорылых попёрло :D
Ты из какой народной республики, дэбыл? Там, где гондоны, или там, где из бабёв баб делают?
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сила - в мозгах. Вот поэтому твоя расея на 200 лет от Европы отстает...
Кароче, мудень, иди скрепы крепи
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они пиндосов за денюжку на МКС катают. и не тока их
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Net, ne soglasjus, on prosto ne umejet vratj po kacapski, ne pridumivajet otmazki - nu u ljudei prinjato ne vratj, tak sjto v njom sjto to cjelovecjeskoje ostalos, da vot etot realjno mozjet bitj zjertvoi propogandi a ne kacap s rozjdeniju.
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Пастору давно в тюряге сидеть положено, а не пэцину задницу прикрывать.. Сдал, мерзавец, Крым без боя..Баальшая заслуга перед Украиной..
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Сдал, мерзавец, Крым без боя..

Нечего он не сдавал, а принял умное решения, что доказало время. Больше половины украинские военные перешли на сторону врага, добавить сюда пускай 2 миллиона совкового пророссийского люмпена с местного населения. С кем там было воевать?
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Da imenno, jesli etih, kto persjol na storonu srasjki otpravili bi na front, to poteri bili bi kuda v razi boljsje, vedj oni bi predali svoih sosluzjivcev - imenno praviljno postupili, ocjenj daljnovidno.
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Есть у нас Кровавый Пастор и карательный отряд!".....

И ШО это нормально распространять русскую пропаганду у нас в Украине?
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Harib Da

Это стёб , ежели кому непонятно ...

Если кому не понятно, то такими смеху ... и вдалбливаю в головы несвидомых всякую гадость.
Слова из этого бреда: "... правду у нас в россии говорт ..." Закройте этих прокацапских дебилов или отправьте их обратно ...
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Смерть ворогам! :D
P.S. Вперше з таким смайликом!
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У Турчинова с пиаром все в порядке. Чего не скажешь об остальных.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Есть у нас Кровавый Пастор и карательный отряд!", - новая ироническая песня украинской группы "Севастопіль". ВИДЕО
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