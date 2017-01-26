 "Есть у нас Кровавый Пастор и карательный отряд!", - новая ироническая песня украинской группы "Севастопіль". ВИДЕО

"Аллилуйя! Держите наш гипербоевик про архетипное существо боевой украинской государственности - Кровавого Пастора. Смерть врагам!" - написал Стуруа, представляя новую песню.
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Музыкант Георгий Стуруа - уроженец Севастополя, который после аннексии Крыма переехал в Киев и основал здесь рок-группу "Севастопіль". Команда известна выступлениями на фестивале Z-Games в Затоке под Одессой и в столичных клубах.
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Ты из какой народной республики, дэбыл? Там, где гондоны, или там, где из бабёв баб делают?
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Кароче, мудень, иди скрепы крепи
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Нечего он не сдавал, а принял умное решения, что доказало время. Больше половины украинские военные перешли на сторону врага, добавить сюда пускай 2 миллиона совкового пророссийского люмпена с местного населения. С кем там было воевать?
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И ШО это нормально распространять русскую пропаганду у нас в Украине?
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Это стёб , ежели кому непонятно ...
Если кому не понятно, то такими смеху ... и вдалбливаю в головы несвидомых всякую гадость.
Слова из этого бреда: "... правду у нас в россии говорт ..." Закройте этих прокацапских дебилов или отправьте их обратно ...
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P.S. Вперше з таким смайликом!
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