 "Есть у нас Кровавый Пастор и карательный отряд!", - новая ироническая песня украинской группы "Севастопіль". ВИДЕО

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Музыкант Георгий Стуруа - уроженец Севастополя, который после аннексии Крыма переехал в Киев и основал здесь рок-группу "Севастопіль". Команда известна выступлениями на фестивале Z-Games в Затоке под Одессой и в столичных клубах.