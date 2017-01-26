 ФСБ проводит обыск в квартире задержанного адвоката Курбединова: "Люди с автоматами в масках, слышны крики женщин, плач ребенка, приехала скорая". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Обыск дома у адвоката Эмиля Курбединова. Квартира зарегистрирована на коллегию адвокатов. Только что туда вызвали скорую помощь", - написал он на своей странице в Фейсбуке.
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"Эмиль Курбединов находится в Центре по противодействию экстремизму в Симферополе на ул Декабристов. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов. Суд по избранию меры пресечения назначен на сегодня, приблизительно на 11 часов в Железнодорожном суде г. Симферополь. Защищает его интересы адвокат Джемиль Темишев. По информации от Хатидже Мамут, дома у Эмиля Курбединова также проводится обыск. По информации от Абдурешит Джеппаров, Эмиль Курбединов сообщил ему в 10.16 о том, что заседание суда будет в Железнодорожном районном суде. Адвокат Джемиль Темишев выехал в этот суд, однако материалов об этом деле в суде нет. Абдурешит Джеппаров предполагает, что может иметь место дезинформация", - написала активистка Анна Богачева.
"Из офиса, где работают Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев, проводившие обыск изъяли оргтехнику", - добавила она.
"Пока конкретной информации по Эмилю нет. Что вменяют можем только предполагать. Я жду в Железнодорожном районном суде. Эдем, после обыска в офисе, выезжает в ЦП", - сообщил адвокат Курбединова Темишев.
"Очевидно, преследуя адвокатов хотят оборвать связь с внешним миром тех, кто находится в застенках и запугать тех, кто пока находится на свободе. Ин ша Аллах, пройдет и это!", - прокомментировал глава ЦИК Курултая Заир Смедляев.
"Обыск в квартире Эмиль Курбединов, люди с автоматами в масках без знаков различия. Около 20 человек возле дверей квартиры Эмиль Курбединов. Слышны крики женщин, плач ребенка. Видео трансляция с места обыска была прервана. Приехала скорая, в доме двое детей две женщины", - написал находящийся на месте событий активист Осман Арифм.
Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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Прав лишь тот , на чьей стороне сила.
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Почти три года назад татары день стояли и охраняли парламент, а на следующий день их не было и пришли зеленые крысы. Кто уговорил татар не выходить к парламенту.?
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