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 Гражданин Узбекистана задержан в Киеве при попытке подкупа пограничников для легализации 40 соотечественников. ВИДЕО

Вчера на железнодорожном вокзале Киева сотрудники внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины пресекли попытку организации незаконного канала легализации граждан Узбекистана в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

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В результате проведенных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана, который пытался подкупить пограничника.

Иностранец обратился к инспектору пограничной службы с предложением проставления отметок в паспорт без пересечения границы и внесения информации в базу данных. За это он предложил пограничнику 5600 гривен.

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В случае положительного решения вопроса, узбек предлагал военнослужащему дальнейшее сотрудничество по оформлению еще четырех десятков его соотечественников. За их оформление он предложил пограничном инспектору по 200 долларов США за каждого из них.



В настоящее время гражданину Узбекистана готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 369 УК Украины.

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Равшани ломонулися в Україну.Певне це є свідченням того,що рашці таки потихеньку настає гаплик.
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Треба створити іноземний легіон як у Франції - 2 роки в АТО і отримуєш українське громадянство. Якщо поранили в АТО, то громадянство отримуєш достроково!
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Ти вважаєш,що прийди будуть сильно перейматися Україною в АТО?
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у него включён генератор случайных мыслей - что ты ещё хочешь...?
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Гарні воїни є в кожній нації, треба заплатити їм за роботу і вони будуть воювати за Україну! Ми всього лише 45-мільйонна нація яка воює зі 140 мільйонною ядерною країною, тому допомога найманців нам буде потрібна в будь якому випадку! Наша тупа влада не змогла організувати міжнародну антипутінську коаліцію яка б дала війська для війни з путіним, тому нам самим треба шукати вихід з цього становища. У світі є мільйони людей які готові воювати за гроші, чому б нам не дати їм таку можливість в складі ЗСУ? Під час мобілізації нам прийдеться мобілізовувати сотні тисяч чоловіків, відриваючи їх від роботи, а в той же час є багато людей з США, ЄС, Ізраїлю, СНГ, які мають військову підготовку та бойовий досвід і готові захищати Україну ЗА ГРОШІ та надання українського громадянства!
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клоуны ..лдь.Дешовые показушные лохавские понты.
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Так было и раньше.Когда заканчивается эмиграционка надо выехать из
Росии (пересеч кордон) и обратно,а до Узбекистана далеко вот и едут
узбеки в Украину.Хотя можно было в Конотопе все решить.
Ну а если вез еще 40 паспортов-дорожка накатаная.(нарвался не на тех.)
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Цензор НЕТ, на расие запрещен. Откуда ты нарисовался , да и еще под "власовским тириколором" ?
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Узбекский "Моисей" в поисках земли "обетованной"!?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГражданин Узбекистана задержан в Киеве при попытке подкупа пограничников для легализации 40 соотечественников. ВИДЕО
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