 Гражданин Узбекистана задержан в Киеве при попытке подкупа пограничников для легализации 40 соотечественников. ВИДЕО

Загрузка видео...
В результате проведенных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана, который пытался подкупить пограничника.
Иностранец обратился к инспектору пограничной службы с предложением проставления отметок в паспорт без пересечения границы и внесения информации в базу данных. За это он предложил пограничнику 5600 гривен.
В случае положительного решения вопроса, узбек предлагал военнослужащему дальнейшее сотрудничество по оформлению еще четырех десятков его соотечественников. За их оформление он предложил пограничном инспектору по 200 долларов США за каждого из них.
В настоящее время гражданину Узбекистана готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 369 УК Украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Росии (пересеч кордон) и обратно,а до Узбекистана далеко вот и едут
узбеки в Украину.Хотя можно было в Конотопе все решить.
Ну а если вез еще 40 паспортов-дорожка накатаная.(нарвался не на тех.)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить