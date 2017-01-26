 "Папа бил маму кабелем от телевизора", - ребенок в Тернополе сам вызвал патрульных, спасая мать от пьяного отца-дебошира. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Сообщение о семейном конфликте в одном из домов на улице Будного поступило патрульным вечером, 24 января.
Как выяснилось, инспекторов вызвал 11-летний мальчик, когда его отец набросился с кулаками на жену. Когда блюстители порядка прибыли на место происшествия, 33-летняя женщина без сознания лежала в коридоре на полу.
Патрульные сразу вызвали скорую. Еще до прибытия медиков стражи порядка оказали потерпевшей неотложную помощь.
"Папа бил маму кабелем от телевизора и меня пытался побить. Он живет в квартире этажом выше", - рассказал инспекторам напуганный ребенок.
Полицейские поднялись в квартиру, на которую указал мальчик. Дверь им открыл мужчина, который имел признаки алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и избегал диалога с патрульными. От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении отказался.
В конце концов мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
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А что , в Украине есть статья за побои в семье? Кто-то видел, кроме мальчика что-то, где свидетели?
Была история, слышал: после очередных побоев, женщина пошла на панель, заработала денег, отдала каким-то чертам залетным, они из мужа инвалида сделали, руки -ноги поламали. Добро пожаловать во взрослую жизнь...
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Tak i hocjetsa skazatj - milije zjensjcjini, jesli na vas vasj muzj podnjal ruku - begite ot toi trjapki, begite bez otgljadki, eto budet ne poslednij raz, no tot poslednij raz prijdjot i eto budet uzje grustno, ocjenj grustno.
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