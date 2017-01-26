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Все про:избиение (11051) Нацполиция (5632) Тернополь (556)

 "Папа бил маму кабелем от телевизора", - ребенок в Тернополе сам вызвал патрульных, спасая мать от пьяного отца-дебошира. ВИДЕО

В Тернополе 11-летний мальчик вызвал патрульных, потому что отец избивал его маму до потери сознания.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о семейном конфликте в одном из домов на улице Будного поступило патрульным вечером, 24 января.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Бил ногами, пока я лежала на полу", - журналистка Кошман рассказала об избиении в ночном клубе столицы. ФОТО+ВИДЕО

Как выяснилось, инспекторов вызвал 11-летний мальчик, когда его отец набросился с кулаками на жену. Когда блюстители порядка прибыли на место происшествия, 33-летняя женщина без сознания лежала в коридоре на полу.

Патрульные сразу вызвали скорую. Еще до прибытия медиков стражи порядка оказали потерпевшей неотложную помощь.

"Папа бил маму кабелем от телевизора и меня пытался побить. Он живет в квартире этажом выше", - рассказал инспекторам напуганный ребенок.

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Полицейские поднялись в квартиру, на которую указал мальчик. Дверь им открыл мужчина, который имел признаки алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и избегал диалога с патрульными. От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении отказался.

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В конце концов мужчину доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
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ничего не будет, побеседуют и отпустят, а дальше он либо новую маму найдет, либо новый кабель, для старой мамы.
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Есть еще третий вариант: мама находит нового папу, старый папа начинает предьявлять претенсии, новый папа угандонит старого.
Скрепно, модно, молодежно...
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есть ещё и четвертый вариант, мама находит нового папу, старый папа начинает предьявлять претенсии и избивает кабелем старую маму нового папу.
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Скорее критики киностудии Тернопольнаучфильм.
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В Украине распространено домашнее насилие,много случаев убийств женщин и детей в семьях,но это наших законодателей не волнует и законы по этому поводу очень мягкие и несовершенные, нет приютов для женщин и детей,которые терпят домашнее насилие.В Раде немало женщин,но почему -то они эти вопросы не поднимают-вопросы жизни детей,безопасности детей в семье,и вопросы насилия над женщинами в семьях.Ни Тимошенко,ни Сюмар,ни Ирину Геращенко,ни Кужель ни других женщин -законодателей не волнуют насущные неотложные вопросы женщин и детей.Какого хера они сидят в Раде?Что они там делают и для кого?
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Решение эти вопросов не приносит гешефта, поэтому он парламентариям не интересны.
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маловероятно: обычно после избиения кабелем находят такого, который может с одного удара кулаком угандонить слона. А какой-то старый папа с кабелем - это как-то даже несерьезно...
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Вариант один , мама снимает побои , поквартирный опрос на тему , как жили , свидетельство ребёнка . И папа получает в лучшем случае админ штраф , и запрет приближаться к семье .
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это при условии, если соседи захотят связываться ....
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tak eto zje ne v rasseje, v Ukraine za takoje budet sidetj v tjurme, kak suslik v nore.
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Знаешь, у нас в стране людей насмерть машинами давят и не сидят.
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da cjital, no eto vi sami dolzjni izpravljatj, nikto vam v pomosjcj neprijdjot, da mozjet potrebovatj ili postavitj takije uslovija, sjtob prodolzjatj podderzjivatj v drugom - no etu sistemu dolzjni lomatj vi sami.
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Предполагаю ничего не будет.
А что , в Украине есть статья за побои в семье? Кто-то видел, кроме мальчика что-то, где свидетели?

Была история, слышал: после очередных побоев, женщина пошла на панель, заработала денег, отдала каким-то чертам залетным, они из мужа инвалида сделали, руки -ноги поламали. Добро пожаловать во взрослую жизнь...
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В срашке, к примеру, теперь такое приветствуется - укрепляет семью
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Папа одел кожанную одежду и бил маму плёткой (
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voobsje to statja, ne toljko za izbijenije - nanesenije povecjij no i o pokusjenije na zjiznj
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В Кацапии в этом вопросе вообще прогресс-снята уголовная ответственность,если побои впервые!,если повторно,то да,а один раз-можно.Причем"беременных,несовершеннолетних и лиц,оказавшихся в беспомощном состоянии".Один раз можно,а для беременных вообще может одного раза быть достаточно для необратимых последствий.Но это для "скрепления семьи",обьяснили.
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Nee, ne za v pervije, a jesli odin raz godu, cjerec god oficialjno mozjno jesjcjo raz
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Надоела бытовуха. Бьет наверняка не первый раз - пусть уходит от него.
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Tak vrodi bi raznih kvartirah nahodilis. Mozjet i razvedeni, tut zje eto ne skazano, dazje neizvestno - bili li zjenati, to sjto papa, nu ok, bivajet, sjto sosedke sjto to remontiroval i tak polucjilos, no pocjemu urod ruku teperj na jejo podnimajet.
Tak i hocjetsa skazatj - milije zjensjcjini, jesli na vas vasj muzj podnjal ruku - begite ot toi trjapki, begite bez otgljadki, eto budet ne poslednij raz, no tot poslednij raz prijdjot i eto budet uzje grustno, ocjenj grustno.
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В этот раз в разных, но почему то они все-равно в одной квартире оказались. Хотя, я даже не про конкретный случай писал. Нет что-бы уйти (или выгнать) урода.. может, суть в том, что уходить некуда и ждут избиения, что бы мужа посадили и остаться самой жить в его квартире?
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читаешь новости - тоже самое что и в мордоре: алкоголизм, пох..зм, избивание детей и так, далее.
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Встретились два "одиночества" бл@ть - развели на дороге костер...((((((
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Не знаю, как кто, а я считаю таких двуногих ущербными существами. Какой ты мужчина, если убиваешь даже самых близких? Сколько таких случаев, когда калечат почти безнаказанно, убивают... Дай Бог его бывшей жене хорошего мужа и защитника, чтобы показал этому хмырю "небо в алмазах", навеки отбив желание распускать руки. А мальчишка молодец - пока не может защитить маму физически, но хоть понимает, что на женщин нельзя руку поднимать.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Папа бил маму кабелем от телевизора", - ребенок в Тернополе сам вызвал патрульных, спасая мать от пьяного отца-дебошира. ВИДЕО
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