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 Политика Украины, Общество
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 Миномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч если не закрепить плиту. ВИДЕО

Это видео прислали с фронта бойцы одной из воинских частей, которые применяют новый украинский миномет "Молот".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что при выстреле миномет взлетает и переворачивается в воздухе, и затем всей массой падает на землю. Минометчики не закрепили опорную плиту миномета, которую положено закреплять в земле. Здесь же наоборот, миномет поставлен с грубейшими нарушениями правил эксплуатации миномета, и плита по сути не является опорой. Поэтому при выстреле миномет взлетает. Ни о какой точности при такой стрельбе речи не идет. Наоборот, после одного-двух таких кувырков миномет может прийти полностью в непригодное состояние, оружие несомненно, вышло из строя.

Смотрите также: Военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостатки. Завод-изготовитель обещает разобраться. ФОТОрепортаж

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Дайте семье паршивских ещё больше денег и власти!!! Прекратите не верить порошенку,авакову и т.д.! Вы что не комсомольцы????
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМиномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч если не закрепить плиту. ВИДЕО
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