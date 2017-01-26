 Миномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч если не закрепить плиту. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, на записи видно, что при выстреле миномет взлетает и переворачивается в воздухе, и затем всей массой падает на землю. Минометчики не закрепили опорную плиту миномета, которую положено закреплять в земле. Здесь же наоборот, миномет поставлен с грубейшими нарушениями правил эксплуатации миномета, и плита по сути не является опорой. Поэтому при выстреле миномет взлетает. Ни о какой точности при такой стрельбе речи не идет. Наоборот, после одного-двух таких кувырков миномет может прийти полностью в непригодное состояние, оружие несомненно, вышло из строя. Смотрите также: Военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостатки. Завод-изготовитель обещает разобраться.
ФОТОрепортаж
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