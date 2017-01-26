 В оккупированном Крыму задержан адвокат Эмиль Курбединов. ВИДЕО

"В офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева также проводится обыск. Эмиля и Эдема задержали в Бахчисарае. Офис адвокатов находится по адресу г.Симферополь ул. Воровского (напротив киевского районного суда)", - сказано в сообщении.
Сам адвокат Эмиль Курбединов был задержан сотрудниками ДПС.
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Кроме того, адвокат Николай Полозов также подтвердил задержание Курбединова: "Сейчас в Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова!
Везут в ФСБ. Сезон охоты на адвокатов на полуострове официально открыт".
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
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Им крымские татары - кость в горле, пока всех не изведут не угомонятся.
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