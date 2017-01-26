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 В оккупированном Крыму задержан адвокат Эмиль Курбединов. ВИДЕО

В офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева проводится обыск. Эмиль Курбединов задержан сотрудниками ДПС, его везут в ФСБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Кримські Політв'язні", опубликованном в Facebook.

"В офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева также проводится обыск. Эмиля и Эдема задержали в Бахчисарае. Офис адвокатов находится по адресу г.Симферополь ул. Воровского (напротив киевского районного суда)", - сказано в сообщении.

Сам адвокат Эмиль Курбединов был задержан сотрудниками ДПС.

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Кроме того, адвокат Николай Полозов также подтвердил задержание Курбединова: "Сейчас в Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова!
Везут в ФСБ. Сезон охоты на адвокатов на полуострове официально открыт".

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.

Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

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собаки дикие бешеные...
Им крымские татары - кость в горле, пока всех не изведут не угомонятся.
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Так бояться один маленький народ. Браво крымским татарам.
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Параша ,крымских татар возводит в ранг террористов. Как когда то возводила чеченцев. Это ж надо Умерова террористом объявить !!!! Хуйло -вот самый большои террорист . Бен ладан по сравнению с хуйлом , ничто. Эта тварь убил более полумиллиона сирийцев и несколько тысяч украинцев.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ оккупированном Крыму задержан адвокат Эмиль Курбединов. ВИДЕО
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