 50% украинцев никогда не занимаются физическими упражнениями, - исследование. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которое проводилось в начале декабря 2016 года. Были опрошены около 1,5 тыс. респондентов.
Врач-диетолог Оксана Скиталинская прокомментировала такие результаты, отметив, что это очень низкий показатель.
"Это очень мало... Болезни, на которые тратятся огромные средства из бюджета - это и сахарный диабет, и так называемый "метаболический синдром", гипертония, инсульт, инфаркт, онкозаболевания - они могли бы просто отсутствовать или быть в очень скрытой форме", - отметила она, добавив, что движение - это профилактика большинства заболеваний.
Согласно результатам исследования, 15% украинцев занимаются физическими упражнениями/спортом несколько раз в неделю, 14% - несколько раз в месяц, 12% - несколько раз в в год.
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