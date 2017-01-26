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 Общество, Здоровье
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 50% украинцев никогда не занимаются физическими упражнениями, - исследование. ВИДЕО

50% украинцев никогда не занимаются физическими упражнениями и лишь 9% занимаются спортом почти каждый день.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которое проводилось в начале декабря 2016 года. Были опрошены около 1,5 тыс. респондентов.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская прокомментировала такие результаты, отметив, что это очень низкий показатель.

"Это очень мало... Болезни, на которые тратятся огромные средства из бюджета - это и сахарный диабет, и так называемый "метаболический синдром", гипертония, инсульт, инфаркт, онкозаболевания - они могли бы просто отсутствовать или быть в очень скрытой форме", - отметила она, добавив, что движение - это профилактика большинства заболеваний.

Согласно результатам исследования, 15% украинцев занимаются физическими упражнениями/спортом несколько раз в неделю, 14% - несколько раз в месяц, 12% - несколько раз в в год.

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чего?, в троллейбусе это 3 класс сложности, в маршрутке 2, а самый опасный наверное пешком дорогу перейти
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разве только физическими кпражнениями незанимаются украинцы? отсюда и низий уровень качества жизни.. про йогу. велопрогулки . медитации. музыка. хобби. можно и неопытувать.
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украинцы занимаются экстремальными видами спорта - "проживание в неблагоприятных для жизни условиях" тренируют волю "походи по магазинам и не расстройся" попутно проходят курс управление гневом "посмотри -почитай новости"
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На работе бывает так наупражняешься, что всякие зарядки и рядом не стояли...
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А на фига, к примеру, грузчикам цемента спортзал? Они и так выглядят намного лучше химических качко мачо.
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"тут за день так накувыкаешься
придешь домой - тут ты сидишь..." (с)
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хм..а бухает как народ каждый день?! это вам не спортом заниматься - тут здоровье нужно!
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чем выше уровень жизни в стране тем больше занимаются, а проблемы со здоровьем украинцев не от незанятий спортом и отсутствия физических нагрузок а от качества питания, экологии, недостаточно и не своевременной мед. помощи, от нищеты короче.
от сволочь
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Цензор.НЕТВидеоОбщество50% украинцев никогда не занимаются физическими упражнениями, - исследование. ВИДЕО
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