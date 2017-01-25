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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ОПГ (131) Нацполиция (5626) убийство (4593)

 Полиция задержала вооруженную преступную группу, на счету которой два убийства "валютчиков". ВИДЕО

Преступную группу, которая состояла из четырех человек, задержали во вторник, 24 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Нацполиции, об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска НПУ Сергей Князев.

"Группа совершала убийства граждан, которые занимаются незаконным оборотом валюты. Первое убийство, которое мы раскрыли вчера, случилось 10 октября в Хмельницком. Мужчину убили при подходе к своему дому. А 13 декабря при похожих обстоятельствах в Черкассах, во время так называемого "обмена валюты", в своем автомобиле был застрелен гражданин 1977 года рождения", - отметил он.

По словам Князева, преступную группу, которая состояла из четырех человек, задержали вчера, 24 января. Сегодня же материалы будут направлены в суд.

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Он добавил, что большинство из задержанных уже были ранее судимы за насильственные преступления.

За умышленное убийство двух человек злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение - ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.


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хлопнули жирных барыг-нелегалов. за это награждать надо
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За два убийства от 10 до 15 лет. Еще и выйдут досрочно. Дебильное у нас государство.
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Ні-то тебе читати не навчили. Чи навчили маніпулювати.
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"валютчики", я видел таких в 90-е, они опять появились? скоро будут и "фарцовщики" похоже
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Что значит"опять появились"? Разве они пропадали?!
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посмотрите флажок, или вам точный адрес сказать?
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Может у вас -там, в Черногории , 5 лет назад и не было
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может мы о разных людях говорим? стояли такие ушлые ребята возле обменников с пачкой денег в руках и предлагали поменять по выгодному курсу, "рубли-доллары-марки" бубнели как бы про себя, но чтобы все слышали
так вот они пропали в 90-х, потом появились ненадолго в 2008м в кризис, и вот опять?
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Как появились в 90-х так и стоят по сей день без отдыха и перерывов. Никуда не пропадали.
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ну значит они прятались от меня 5 лет назад
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никуда они не пропадали. всегда стояли под обменниками и в 2000 и в 2005 и в 2012 и сейчас
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вообще-то не стояли, они назывались уже "конвертационными центрами" и сидели по квартирам-офисам, где их периодически и накрывали бравые менты
но под обменками никто не стоял, я это точно помню
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Ну треба ж , якось , правду доносити - маю сумніви , що ЦН такі відео викладе ... хотів би помилитися ..((
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Зачем? Все и так знают, что он одну туфту постит.
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авакяновское ОПГ грабит дома и убивает свидетелей.
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Ето точно. Такое убийство а на место не пустили ниодного журналиста. Даже больше видео как Моторыло завалили на дамбасе чем информации о Княжичах. Кроме того там в каждом доме напичкано видеокамерами что на дороге что во дворах, можно было подробно целый фильм снять, но всех запугали, понятное дело кто. У нас на Борщаговке тоже десятки домов обворовали, притом внаглую, днем, с разбитием окон и отстрелом собак. Соседи слыша выстрелы звонили мусорам но те приезжали только через пол часа (и ето всего в 1км. от Киева) когда грабители уже и след простыл. Грабители оставляли кучи отпечатков но до сих пор так никого и не нашли. Уже все поняли что ета банда при погонах орудует.
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Главные валютчики в Украине,это Гонтарева и Порошенко !
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В каком добробате служили "санитары Украины". "Торнадо"?
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закон природы, на каждого ловкача найдется лихач
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я не про полицию, то они случайно задержали опг, наверное эта опг создавала конкуренцию другой опг, а полиция должна немножко контролировать количество опг, а то бардак будет и на всех валютчиков не хватит
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Без крыши, без прикрытия- несерьёзные валютчики какие-то были.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолиция задержала вооруженную преступную группу, на счету которой два убийства "валютчиков". ВИДЕО
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