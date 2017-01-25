 Полиция задержала вооруженную преступную группу, на счету которой два убийства "валютчиков". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Нацполиции, об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска НПУ Сергей Князев.



"Группа совершала убийства граждан, которые занимаются незаконным оборотом валюты. Первое убийство, которое мы раскрыли вчера, случилось 10 октября в Хмельницком. Мужчину убили при подходе к своему дому. А 13 декабря при похожих обстоятельствах в Черкассах, во время так называемого "обмена валюты", в своем автомобиле был застрелен гражданин 1977 года рождения", - отметил он.

По словам Князева, преступную группу, которая состояла из четырех человек, задержали вчера, 24 января. Сегодня же материалы будут направлены в суд.

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Он добавил, что большинство из задержанных уже были ранее судимы за насильственные преступления.

За умышленное убийство двух человек злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение - ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.





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