 "Корабль стыда": Британские истребители сопроводили "Адмирала Кузнецова", идущего в Россию. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, на снимках, опубликованных британским министерством обороны, видно как истребители RAF Typhoon и фрегат HMS St. Albans Королевского флота сопровождают авианосец "Адмирал Кузнецов" и корабли поддержки, следующие через Английский канал на пути к Северному морю в среду.
"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым", который крадется обратно в Россию, корабль стыда, миссия которого только продлила страдания сирийского народ", - заявил министр обороны Фэллон.
Авиация на борту авианосца принимала участие в атаках на повстанческие силы в Сирии.
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Дебальцево уже под огневым контролем украинской армии
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Марианская впадина наш! Конюхов и Чилингаров установят на дне флаг России. РПЦ построит храм,а Шойгу поставит там Искандеры.
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КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав кораблем ганьби російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми доглянемо за "Адміралом Кузнєцовим ", поки він крадеться назад в Росію. Це корабель ганьби, місією якого було примножити страждання жителів Сирії ", - заявив М.Феллон.
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Вопрос другой о нас. Самая большая часть железа сновавшая по морю - была наша. Вот в чем вопрос. Мы ведь не только сухопутная страна?
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ну и самое главное из за чего собственно на мой взгляд и затевалось все провести рекламу палубных самолетов в преддверии индийского заказа не получилось . вроде бы индусы окончательно остановили свой выбор на французких Рафалях
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"Тупые американизированные зомби, Петр Великий - это мощнейший корабль в мире, оснащенный новейшим оборудованием и лучшим в мире вооружением. Если кто не в курсе, Петр Великий создан как "убийца авианосцев", и может в одиночку утопить пиндостанское авианосное соединение."
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Прошел кузя- жди глобального потепления.
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Степан Демура.Ютуб.Свежайшее...Ржака
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НО в этом прав министр обороны Фэллон:
".......корабль стыда, миссия которого только продлила страдания сирийского народ" (с)
и именно так нужно относится к "кузе"
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