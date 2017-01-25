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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Великобритания (1455) ВМС РФ (90) корабль (801)

 "Корабль стыда": Британские истребители сопроводили "Адмирала Кузнецова", идущего в Россию. ФОТО+ВИДЕО

Истребители британских вооруженных сил сопровождали российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", следовавший к Северному морю вблизи Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, на снимках, опубликованных британским министерством обороны, видно как истребители RAF Typhoon и фрегат HMS St. Albans Королевского флота сопровождают авианосец "Адмирал Кузнецов" и корабли поддержки, следующие через Английский канал на пути к Северному морю в среду.

"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым", который крадется обратно в Россию, корабль стыда, миссия которого только продлила страдания сирийского народ", - заявил министр обороны Фэллон.

Авиация на борту авианосца принимала участие в атаках на повстанческие силы в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" высмеяли в Интернете: "Подари дрова", "Авианосец курильщика", "Плавающая экологическая катастрофа". ФОТОрепортаж


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а боягуз Фiйон навiть таку дрібноту забоявся
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він забоявся що в нього живіт лусне від сміху!
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Такую коптилку и без радара легко увидеть с берега .)))
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Це гордість Миколаївських кораблебудивників!
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Красиво дымит ....... наверно берёзовые дрова использовал...
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Не видать теперь Сирии - сестре березовых рощ...
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Вот дотянут его до родного берега , и поставят на ремонт годика на полтора .)) Так ,что ближайшее время рабсия без авионосного флота .)))
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не, там просто кузнечные цеха в трюмах, и кузнецы в три смены херачат башни для армат.
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Не задохнулися від копоті,а та кузі тим часом були вже повні гольюни.
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Слава Украине
ВСУ взяли в полукольцо Горловку и Докучаевск...
Дебальцево уже под огневым контролем украинской армии
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а в чому неточність, пліз, якщо окраїни Дебальцевого видні з позицій ЗСУ без оптики.
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А тебе, что, только "изыски" с ГавNews, RussiaВру или ДНР.Брех подавай?
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Незнаю какая была эффективность от применения авиации "кузнецова",но свои самолеты он топил хорошо))
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Напоминает позорное отступление Бонапарта по Старой Смоленской дороге
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напоминает вонючую кацапскую посудину-хаха бояркой попробуйте заправить концота
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нормальная посудина,перетопил космическую авиацию расеянчегов в водах сирии!
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Им похоже, Египет там, или кто-то из средиземноморских стран за искуственные рифы откашлял.
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Альберт Коэндо ИнфоЛайнВчора о 19:18 ·
Марианская впадина наш! Конюхов и Чилингаров установят на дне флаг России. РПЦ построит храм,а Шойгу поставит там Искандеры.
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Кароче, запхнуть триколор в саму сраку Землі.
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Екологи занепокоїлись - раптово в двічі збільшилась озонова діра.
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Міністр оборони Великобританії назвав російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" кораблем ганьби



КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав кораблем ганьби російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми доглянемо за "Адміралом Кузнєцовим ", поки він крадеться назад в Росію. Це корабель ганьби, місією якого було примножити страждання жителів Сирії ", - заявив М.Феллон.
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Британські літаки можуть збитися з курсу через дим "Кузі" пролітаючи біля нього.
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В других обстоятельствах - украинцы, только бы хмыкнули и улыбнулись. А так - полное злорадство. Конечно понятно и почему. Но, как не крути это авианосец, хоть и на мазуте. Это не игрушка, как и авианосцы Японии напавших на Перл. Время не то, но "нагадить - сможет".
Вопрос другой о нас. Самая большая часть железа сновавшая по морю - была наша. Вот в чем вопрос. Мы ведь не только сухопутная страна?
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Нагадить чем? разве только море засрать...............
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Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа.Майкл ФэллонМинистр обороны Великобритании ii
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Ну весь форум ждал,пока ты,кацапездал,серонешь своим вяличием.. иди,пЯтуха гомняного,лЯпи,уродец))))
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какой то дибильный поход получился . пару литачков потеряли . в плане военной поддержки ноль . пяток раз взлетали с половинной нагрузкой . так одна показуха . в плане боевого опыта так на три с минусом . только топливо перевели и опозорились на весь мир

ну и самое главное из за чего собственно на мой взгляд и затевалось все провести рекламу палубных самолетов в преддверии индийского заказа не получилось . вроде бы индусы окончательно остановили свой выбор на французких Рафалях
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Надеюсь, НАТОвские пилоты не задохнулись от вонючего кузиного пердежа
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Сутки отводят британские СМИ на летание этих самолетиков в случае большого шухера. Зачем они врут?
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самое смешное в этой истории что Адмирал Флота СССР Кузнецов на Потсдамской конференции сказал следующее : Вкрмахт и войска SS нанесли по ссср упреждающий удар...ни о какой войне СССР и Германии адмирал не говорил...,Честный был Мужик..
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главмех соляру разбавлят тем, что из фановой системы переливает??
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А пачему супер-пупер срашенский авиадрыстец не поднял на перехват недоутопленные ыстрыбытели?
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почитал на сру сайтах коменты о сей новости, я плакаль , основная по мятодичкам реплика - У ВАС БРИТАНЦЫ И ТАКОГО НЕТ ТАК ЧТО НЕ ЗАВИДУЙТЕ .походу эту срассию уже не переделать,быть срассиянином это диагноз........
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ты не поверишь, но они считают свой крейсер "Петр Великий" самым современным и сильным военным кораблем в мире! цитирую:
"Тупые американизированные зомби, Петр Великий - это мощнейший корабль в мире, оснащенный новейшим оборудованием и лучшим в мире вооружением. Если кто не в курсе, Петр Великий создан как "убийца авианосцев", и может в одиночку утопить пиндостанское авианосное соединение."
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не, сагайдачный круче, его там еще не переделали в траулер для ловли тюльки?
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Гриша, ты зачем драгметалы с движков для россосийских ракет спёр? Ты разве вЯликий хуйлостан не любишь?
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та любит, любит ))) но боярышник оно явно любит больше ))))))
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А китайцы такой же сломали. Не дымит совершенно.


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Народная примета:
Прошел кузя- жди глобального потепления.
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Трамп уже чмо.
Степан Демура.Ютуб.Свежайшее...Ржака
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Назал плывет - дым белый. Видать дрова подсохли.
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лохань позора - рукожопые дауны за три месяца потеряли половину палубной авиации всей рабской вымирации )))))))))))
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конечно "кузя" - ржачная посудина с дымом и можно с этого прикалываться вечно........

НО в этом прав министр обороны Фэллон:

".......корабль стыда, миссия которого только продлила страдания сирийского народ" (с)
и именно так нужно относится к "кузе"
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Среди летчиков ходят легенды о таинственном авианосце, который заманивает самолёты в морскую пучину.
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортаж"Корабль стыда": Британские истребители сопроводили "Адмирала Кузнецова", идущего в Россию. ФОТО+ВИДЕО
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