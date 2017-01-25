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 Нацполиция разоблачила преступную группировку – "монополиста" в сфере угонов автомобилей в Украине, - Аваков. ВИДЕО

Национальная полиция разоблачила преступную группировку которая похищала автомобили даже у государственных чиновников, среди которых: народные избранники и чиновники из Аппарата Президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Департамент внутренней безопасности Национальной полиции, при содействии СБУ и Генпрокуратуры, разоблачил преступную схему, по которой в стране несколько лет действовало устойчивое иерархическое объединение, которое специализировалось на угонам дорогих автомобилей с последующим возвратом за вознаграждение. По имеющейся у следствия на данный момент информации, группировка "работала" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях", - отметил он.

При этом Аваков подчеркнул, что только в 2016 году и только в Киеве этой "фирмой" было возвращено за вознаграждение владельцам 67 авто, похищенных другими преступными группировками.



По словам Авакова, правоохранители задержали пятерых ключевых фигурантов. "Герою и его подельникам объявлено о совершении правонарушений, предусмотренных ст.ст. 255 (Создание преступной организации), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 190 (Мошенничество), 263 (Незаконное обращение с оружием) и 309 (Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины", - сообщил он.

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Сейчас правоохранители провели 48 санкционированных обысков. Во время этих мероприятий обнаружено и приобщено к материалам дела 8 элитных автомобилей, на которых передвигались фигуранты, 1 недавно угнанный "Мерседес", десятки драгоценных часов, наличные денежные средства и ценности, добытые преступным путем, устройства для считывания сигнала электронного ключа автомобилей, несколько десятков мобильных телефонов, наркотические вещества и оружие. Наложены аресты на имущество задержанных, с целью дальнейшего удовлетворения гражданских исков потерпевших.

Также Аваков сообщил, что "основателем" аферы оказался киевлянин 1979 года рождения, бывший курсант Академии внутренних дел Украины, который был исключен из вуза за употребление наркотических веществ. "Он был участником преступных группировок, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом. В криминальном мире известный фигурант по кличке "Карп", "Псих" и "Жид", а по служебным правоохранительным базам проходит за совершение преступлений имущественного характера, незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. Имея с подросткового возраста криминальный опыт и однокурсников, которые заняли должности в различных правоохранительных структурах страны, организатор банды угонщиков наладил связи по обе стороны закона", - отметил он.

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Равноправным соратником "герою", стал бывший сотрудник уголовного блока Голосеевского райуправления милиции, который занимался раскрытием преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспорта.

"Круг благодарных сторонников "благодетеля" "Карпа" распространялся среди деятелей культуры, спорта, предпринимателей, политиков, разного ранга чиновников и даже среди криминальных авторитетов. В которых, кстати, он по той же схеме угонял автомобили и "разводил" на валютный куш. К нему обращались, его рекомендовали знакомым, брали за крестного отца своим детям, приглашали как дорого гостя. Слава афериста росла, а вместе с ней увеличивалось количество его потенциальных "жертв"", - отметил Аваков.

Наряду с этим Аваков подчеркнул, что за период деятельности преступная организация стала практически "монополистом" в своем роде, управляя 99% угонов в масштабе Украины. "Конкуренции не могли выдержать даже ОПГ, возглавляемые чистым криминалом. Ведь для так называемых "блатных" "Карп" работал якобы под прикрытием правоохранителей, а для последних - под руководством криминала. На самом деле - сам по себе", - пояснил он.

По словам Авакова, банда угонщиков, наладив тесные связи в судебной структуре, СБУ, среди действующих сотрудников полиции, и чувствуя свою безнаказанность настолько вошла в раж, что начал похищать автомобили даже у государственных чиновников, среди которых: народные избранники и чиновники из Аппарата Президента Украины.
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"монополиста" в сфере угонов автомобилей в Украине - Аваков

хороший заголовок такой, как бы намекает.
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намекивают что низзя так ))делиться надо))
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Явно на "неприкасаемых" важняков покусились, а так бы и дальше лохов бомбили...
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"Разоблачила преступную группировку которая похищала автомобили даже у государственных чиновников, среди которых: народные избранники и чиновники из Аппарата Президента Украины. " - теперь понятно)

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похищала автомобили даже у государственных чиновниковИсточникс) ОГХИРЕТЬ КАКИЕ НЕБаЖИТЕЛИ...
вообще,совесть потеряли...
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Тем более что львиная доля элитных авто именно гос чиновникам и принадлежит. Бизнес обмельчал - на япошках все чаще тошнят. А нормального немца, да чтоб и не у чиновника попробуй еще найти.
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А эти угоньщики случайно не из той агентуры фсб, что крали борсетки в авто ?
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Плохо пахнет эта история....такие вещи токо под крышей ментов бывают.....а в том, что возвращались авто за вознаграждение, нет состава преступления
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Им нужно в пещерный суд, те освободят всю банду за свои 30%!
Только судей не сажают! Все легально!
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Если бы не "даже у государственных чиновников " не факт что разоблачили бы.
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"Монополіста" ?))) Ржу не можу.. А ті решта, що викрадають тазіки ржуть ще голосніше. Просто не паляться
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короче . пока угоняли у обычных украинцев всем было пох. а как зарвались и начали угонять у элиты вот тут то "Национальная полиция и разоблачила преступную группировку "
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"чувствуя свою безнаказанность настолько вошла в раж, что начал похищать автомобили даже у государственных чиновников, среди которых: народные избранники и чиновники из Аппарата Президента Украины".ЭТО ИХ И ПОГУБИЛО! ИБО- НЕ ВОРУЙ, НЕ КОНКУРИРУЙ С ГОСУДАРСТВОМ!Источник: http://censor.net.ua/v424905
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Так это борьба с монополистами угона, или с ворами авто ?
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конечно не плохо, но в свободном Мире решили проблему всётаки лучше, на мои взгляд.

В Риге на этой неделе разыгралась кровавая драма: при попытке угона автомобиля BMW разъяренным хозяином был застрелен мужчина. Еще один получил тяжелое ранение и в настоящее время находится в реанимации.
Напомним, что это не первый случай, когда владельцу автомобиля приходится браться за оружие, чтобы отстоять свое имущество.
В октябре 1994 года лидер латвийских соцдемов Юрис Боярс недалеко от своего дома застрелил вора, пытавшегося угнать его машину. В июне 1995 года из-за отсутствия состава преступления уголовное дело о необоснованном применении оружия было прекращено.
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Мутно как-то, не очень убедительно... Хотя, если украли автомобиль Президента, то, может и правда!
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вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/minzdravua
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банды угонщиков по всему миру можно вычислить при современных спутниках шпионах элементарно... Ватсон...приложить немного ума и логики...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНацполиция разоблачила преступную группировку – "монополиста" в сфере угонов автомобилей в Украине, - Аваков. ВИДЕО
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