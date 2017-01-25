 "Это политическое преследование с целью остановить мою антикоррупционную деятельность", - Лещенко о деле по нарушениям при покупке квартиры. ВИДЕО

Видео: Олег Богачук
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"Срок привлечения, предусмотренный ст.38 Кодекса об админнарушениях, уже закончился, а значит наложить штраф и применить конфискацию уже невозможно", - заявил Гненный.
Вместе с тем, Лещенко отметил, что срок давности в данном деле не важен, для него важно поставить точку в данном деле.
"По нашему мнению, это дело было сфальсифицировано НАПК. С первого дня у них была на руках экспертная оценка, где была указана меньшая стоимость (квартиры). Они эту оценку проигнорировали. Они проводя поиск аргументов, подкрепляющих заказ, обратились в Киевский институт судебных экспертиз, который входит в структуру Министерства юстиции, то есть госорган. И руководитель этого органа господин Рувин, человек, которого вы видели в кампании Грановского во время его ресторанных посиделок, отправил со своей подписью не экспертизу, а просто справку, в которой эксперты, которые не предупреждены об уголовной ответственности, рассказали о своих предположениях", - заявил нардеп.
"Это дело имеет исключительно политический подтекст, это политическое преследование с целью остановить мою антикоррупционную деятельность. В деле нет никаких доказательств. Оно было заказано в Администрации Президента", - подчеркнул Лещенко.
Вместе с тем, в брифинг Лещенко и его адвоката прервал блогер Андрей Дзындзя, который первым сообщил о скандальной покупке нардепом квартиры. Он сказал, что никакого преследования Лещенко, нет. "Где его преследует власть? Если бы власть преследовала, то он бы уже давно сидел бы", - заявил блогер.
Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.
Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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Ждём Ангела Хрустального?
А не найдётся потом и у него под крылом Зрада?
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лафудру свою, подкацапленную на всю голову, сначала причешет ,а потом антикорупцинером назівается..
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