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 Политика Украины
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Все про:квартира (426) Лещенко (436) суд (19919) Рувин (8) Олег Богачук (309) НАПК (189)

 "Это политическое преследование с целью остановить мою антикоррупционную деятельность", - Лещенко о деле по нарушениям при покупке квартиры. ВИДЕО

Нардеп (БПП) Сергей Лещенко заявляет, что дело об административном нарушении при покупке им квартиры имеет политических характер, а его адвокат Дмитрий Гненный сообщил, что срок привлечения Лещенко к ответственности истек.

Об этом они заявили во время ожидания заседания суда по данному делу, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук

"Срок привлечения, предусмотренный ст.38 Кодекса об админнарушениях, уже закончился, а значит наложить штраф и применить конфискацию уже невозможно", - заявил Гненный.

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Вместе с тем, Лещенко отметил, что срок давности в данном деле не важен, для него важно поставить точку в данном деле.

"По нашему мнению, это дело было сфальсифицировано НАПК. С первого дня у них была на руках экспертная оценка, где была указана меньшая стоимость (квартиры). Они эту оценку проигнорировали. Они проводя поиск аргументов, подкрепляющих заказ, обратились в Киевский институт судебных экспертиз, который входит в структуру Министерства юстиции, то есть госорган. И руководитель этого органа господин Рувин, человек, которого вы видели в кампании Грановского во время его ресторанных посиделок, отправил со своей подписью не экспертизу, а просто справку, в которой эксперты, которые не предупреждены об уголовной ответственности, рассказали о своих предположениях", - заявил нардеп.

"Это дело имеет исключительно политический подтекст, это политическое преследование с целью остановить мою антикоррупционную деятельность. В деле нет никаких доказательств. Оно было заказано в Администрации Президента", - подчеркнул Лещенко.

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Вместе с тем, в брифинг Лещенко и его адвоката прервал блогер Андрей Дзындзя, который первым сообщил о скандальной покупке нардепом квартиры. Он сказал, что никакого преследования Лещенко, нет. "Где его преследует власть? Если бы власть преследовала, то он бы уже давно сидел бы", - заявил блогер.

Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.

Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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Лещ уже зашкварен с ног до головы и не только квартирами и домами и но и Сбербанком и дружбой с Григоришиним
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Действительно, как я мог забыть эту шлюху-кацаполюбительницу
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Кстати по некоторым моим источников из Народного Фронта, Лещ не просто дружит с Григоришиным, там отношения были и есть, ну типа как у Ляшко и Бори в 90-х
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А патамушта нефиг выделываться Слетал бы в Таиланд с мужиком, а потом купил недвижимости на 15 млн.грн. как Ляшко - был бы "своим" и вопросов бы не возникло
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И Лещенко им уже такой-нетакой, и Савченко им уже такая-нетакая....
Ждём Ангела Хрустального?
А не найдётся потом и у него под крылом Зрада?
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Сирожа, антикорупціонери - це не корупціонери з приставкою "анти-", а ті, хто з ними боряться
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барадатой женшинЕ гаФняная жена попалась!(
лафудру свою, подкацапленную на всю голову, сначала причешет ,а потом антикорупцинером назівается..
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Серега-узбагойзя. Тебе цену уже сложили. Полторы копейки в воскресенье на "Привозе".
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Перефразируя Черчиля, можно сказать, что реальные коррупционеры всегда называли себя борцами с коррупцией.
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В принципе я с ним в чем то согласен. То шо он зашкварился это конечно факт. НО с шоколядной бандой мы имеем именно ВЫБОРОЧНЫЙ зашквар, и шкварят именно неугодных шоколядной банде. А вот своих бандитов почему то не трогают. ЧТо там с рюкзачками вора Авакова - все норм нарушений нет?? А с махинациями на курсе у Гонтаревой тоже всё ОК..а слепые панамские офшоры это уже типа в порядке вещей, так и надо?? Если всех так всех, а если одного, то это уже именно как полит расправа - тут Лещенко прав.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это политическое преследование с целью остановить мою антикоррупционную деятельность", - Лещенко о деле по нарушениям при покупке квартиры. ВИДЕО
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