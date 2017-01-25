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 Общество
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Все про:боеприпасы (830) задержание (4887) Запорожье (1422) оружие (3561) Нацполиция (5621) цех (22) изъятие (294)

 У подпольного "оружейника" из Запорожья изъяли автомат, стреляющие ручки, пистолеты, гранаты и 825 патронов. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

В Запорожье задержан местный житель, который организовал подпольный цех по изготовлению и переделке оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 26-летний мужчина организовал цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия и дальнейший его сбыт через сеть Интернет.


На территории бывшего автотранспортного предприятия злоумышленник арендовал помещение с токарными, фрезерными и сверлильными станками. Привлекая еще трех жителей города, он поставил на поток производство огнестрельного оружия, "специализируясь" на так называемых ручках-пистолетах и ​​переработке травматического оружия и массогабаритных макетов в боевое оружие. "Наемные рабочие" работали по предоставленным чертежам, изготавливая отдельные сегменты оружия и не зная о конечном результате.

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Во время обысков полицейские изъяли:
- автомат АК-74 калибра 5,45 мм с глушителем с уничтоженным серийным номером;
- патроны калибра 5,45 мм (625 штук), а также около 200 патронов других калибров;
- металлические заготовки для ручек-пистолетов (10 шт.);
- готовые ручки-пистолеты (5 шт.);
- 5 гранат Ф-1 с запалами;
- охотничье двуствольное ружье ТОЗ-БМ с уничтоженным серийным номером;
- несколько пистолетов отечественного и зарубежного производства.

Гражданину объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 и 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.


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(Фото полиции Запорожской области)
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особенно мне понравилось:
"изготавливали отдельные сегменты, не зная о конечном результате"
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Глядя на древний как гавно мамонта токарный станок...можно только представить какое дерьмо он выпускал...и какие идиоты у него это покупали....
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Ну блин. Как бандиты так все есть, разве что танка не хватает. А населению что делать. А петя?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУ подпольного "оружейника" из Запорожья изъяли автомат, стреляющие ручки, пистолеты, гранаты и 825 патронов. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО
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