 У подпольного "оружейника" из Запорожья изъяли автомат, стреляющие ручки, пистолеты, гранаты и 825 патронов. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 26-летний мужчина организовал цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия и дальнейший его сбыт через сеть Интернет.
На территории бывшего автотранспортного предприятия злоумышленник арендовал помещение с токарными, фрезерными и сверлильными станками. Привлекая еще трех жителей города, он поставил на поток производство огнестрельного оружия, "специализируясь" на так называемых ручках-пистолетах и переработке травматического оружия и массогабаритных макетов в боевое оружие. "Наемные рабочие" работали по предоставленным чертежам, изготавливая отдельные сегменты оружия и не зная о конечном результате.
Во время обысков полицейские изъяли:
- автомат АК-74 калибра 5,45 мм с глушителем с уничтоженным серийным номером;
- патроны калибра 5,45 мм (625 штук), а также около 200 патронов других калибров;
- металлические заготовки для ручек-пистолетов (10 шт.);
- готовые ручки-пистолеты (5 шт.);
- 5 гранат Ф-1 с запалами;
- охотничье двуствольное ружье ТОЗ-БМ с уничтоженным серийным номером;
- несколько пистолетов отечественного и зарубежного производства.
Гражданину объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 и 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.
(Фото полиции Запорожской области)
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"изготавливали отдельные сегменты, не зная о конечном результате"
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