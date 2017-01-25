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 Киевские новости
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 "Очень не советую гулять по Дарнице", - на золоотвале ТЭЦ-4 вновь токсичные бури. ВИДЕО

Из-за сильного ветра на золоотвале ТЭЦ-4 в Дарницком районе вновь появились зольные бури.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщают жители Позняков.

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Видео бурь разместила местная жительница Виктория Бегаль.
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"Я в шоке! Подъезжая только что домой увидела черную тучу. Ну это точно, как обухом по голове! Снег под Ашаном уже черный", - написала он.

В комментариях под видео местные жители сообщают о том, что уведомили о буре начальника отдела чрезвычайных ситуаций Дарницкой РГА и попросили вызвать пожарных и срочно залить золоотвал, а также - сообщить в школы и детсады о необходимости воздержаться от прогулок.

"Очень не советую всем (без исключения стоять, медленно ходить, гулять по Дарнице (по крайней мере радиусом до 5 км ) от пересечения Здолбуновской и Драгоманова ). Позвоните детям ( учителям, воспитателям ), бабушкам, няням чтобы никто не гулял лишний раз без необходимости. В крайнем случае с платком, желательно влажным. И это пока не пойдет дождь, или обильный снег. Именно эта пыль (из золошлаков ), которая вымерзла из общего слоя тех отходов, является одной из самых летучих, самых проникающих и несет в себе ударную дозу мышьяка и бензперена", - написал местный житель, экоактивист Виктор Гайдков.

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Напомним, зольные бури от отходов золоотвала Дарницкой ТЭЦ появились после перехода станции на уголь.

Экспертиза золоотвала Дарницкой ТЭЦ на озере Горячка в Киеве, которую провели лаборатории Минэкологии, подтверждает данные о его критическом загрязнении канцерогенами.

Руководство столичной ТЭЦ-4 согласилось закрыть токсичный золоотвал на водоеме Горячка, чего требовали общественные активисты. Представлен план обновления оборудования до 2020 года. Однако часть активистов не удовлетворена тем, что ждать придется пять лет. По их словам, Киевсовет и руководство ТЭЦ не желают принимать необходимые меры для сохранения здоровья киевлян.

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Видео: Сергей Куценко.
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кличко поселить в палатке возле этого золоотвала
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Дарница всегда была Дырницей... ...особенно старая...
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Потрібно терміново закрити ТЕЦ , так як закрили Грибовицьке сміттєзвалище для Львова. Або возити золу з ТЕЦ по всій Україні.. Нехай кияни дихають чистим повітрям..
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Вот теперь понятно причем тут Ахметов: это как раз та ТЕЦ что не принадлежит "Киевенерго" вот поэтому ее нужно закрыть.
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Та живет весь бомонд с округи в 500 км от Киева!Центр можно сказать!
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Очень не советую гулять по Дарнице", - на золоотвале ТЭЦ-4 вновь токсичные бури. ВИДЕО
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