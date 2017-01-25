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 Российский суд продлил на 3 месяца арест Сущенко, - Фейгин. ВИДЕО (обновлено)

Российский суд продлил срок содержания украинского журналиста Романа Сущенко в СИЗО до 30 апреля.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"Суд закончился. Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года", - рассказал он.

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Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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Аркадий Бабченко. Все дно они ищут
25.01.2017Рубрика: Мнения, НаукаОтзывов нет »
Федор Конюхов и Артур Чилингаров установят на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест. Крест изготовлен камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка. Подходящий известняк палеозойской эры был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе - возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет.
«Он является природным реликтовым камнем, который «создался» на основании древнего морского дна, то есть это осадочные породы, в которые входит практически вся биологическая память земли… Поэтому это все органично войдет туда, где должно быть».
Дата экспедиции пока не определена - в настоящее время новый батискаф, рассчитанный на двух человек, пока еще не построен. Работы ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума - создателя Deep Sea Challenger.
Два чувака хотят опуститься в Марианскую впадину:на аппарате, созданном австралийцами,с крестом, созданным трилобитами,взятым из религии, созданной иудеями,на деньги от нефти, созданной динозаврами,по пути, проторенному швейцарцем,наверняка на «Мстиславе Келдыше», построенном финнами,записывая на камеру, построенную японцами,переговариваясь по рациям, построенным корейцами,выкладывая в ютуб, придуманный американцами.
Во славу Великой России с понтом - мы самые крутые.
Вот что у них в головах творится, а?
Всё дно, они, б***ь, ищут...
Аркадий Бабченко.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийский суд продлил на 3 месяца арест Сущенко, - Фейгин. ВИДЕО (обновлено)
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