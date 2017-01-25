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Все про:драка (1985) совет (55) Тука (431) Министерство по вопросам оккупированных територий (75)

 "Какой голова!? Сюда иди!", - драка во время избрания членов общественного совета при Министерстве по вопросам оккупированных территорий. ВИДЕО

Во время избрания членов общественного совета, который будет работать при Министерстве по вопросам оккупированных территорий, произошли столкновения между кандидатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео конфликта опубликовала у себя в Facebook волонтер Валентина Варава.

Кандидаты подрались из-за количества членов в общественном совете. В постановлении министерства сказано, что должно быть не более 35 членов этого совета, но часть кандидатов решила, что это решение носит рекомендательный характер, и членами самом деле могут быть все. После того, как председатель учредительного собрания Людмила Чайковская-Додонова заявила, что не пойдет на это предложение, в зале началась драка.

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ДА УЖ КОНТОРА ОСТАПА БЕНДЕРА "РОГА И КОПЫТА" БЫЛА КУДА ПРОДУКТИВНЕЙ- ЧЕМ ЭТО ЕФБАННОЕ МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ НЕ ИЗВЕСТНО ЧЕГО ПЕТЯ ЕЩЕ БЫ МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ЛУНЫ И МАРСА ПРИДУМАЛ ДЛЯ СВОИ КОНЧЕННЫХ УБЛЮДКОВ..
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ДрОчунов срочно отправить на передок в зону АТО,пусть там свою прыть покажут,клоуны дешёвые
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якщо ти проти насильства, ніколи не йди працювати у міністерство
краще йди у банду, там насильства значно менше
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там в претендентах в этот "совет" одни мошенники, коими так богата земля даунецкая.
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Просто пипец! И это,как-бы, элита, сливки общества.
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какая элита? жлобьё которое понимает, что стоят у истоков большого дерибана...
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Наврядчи , вони до Майдану ніякого выдношення не мають , скоріше на руських схожі .
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Приблизительно так они решали государственные проблемы и раньше.Кличко поначалу для этого и взяли.
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Все будет даунбасс, свершилось. Погань по свей Украине расползлась.
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чувак в красном 2 раза получил за то что пытался разнять
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Дерутся за право служить Родине, деньги, конечно же, здесь совершенно ни при чем.
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А теперь давайте представим , что будет , если вернём Донбасс .
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в этой стране слишком много психопатов развелось
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как же хочется осваивать бабло на восстановление даунбасса,,,
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Туку-суку надо было отмандячить ублюдка,сегодня рассказал о плане реинтеграции и постанове КМ,нету у нас уже оккупированных территорий,а есть неподконтрольные "эффективно управляемые" извне,вот так сука отмазывают кацапов на ровном месте и оказывается концепция была принята еще 31 августа,когда взрывы устроили под ВР,но об этом замалчивалось,так шо особый статус уже и не нужен,тихо по плану кремля реинтегрируют лугандон нам в обьятия
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дебилі, *ля.... до корита рвуться с2ки...

вибачте за емоції. але соромно на це дивитись. правову державу вони хочуть. цирк.
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звична розмова представників рузьге мір і поведінка відповідна
на лінії розмежування колючий провід. мінні поля і снайпери з кулеметниками. і ніякого руху туди-сюди
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обособленность, воровство и кумовство - национальные черты украинцев... доказано вековой историей отсутствия нормального государства из-за неспособности преодолеть свои мелкие комплексы...
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какой бардак в стране, пока паны воруют, холопы рвутся к кормушке и дерутся.
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нет шоб сидели на жопе ровно и пили "боярышник" да проводили соревнования по метанию говна так они чего то метеляться...в споре рождается истина.не ссы кацап.скоро твои паны начнут тебя делить и тогда тебе "чечня круто" покажется праздником
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Всё это от избытка образования, если директор рынка позволяет себе находясь в Верховной Раде отпускать маты в сторону своих подельников по кабмину, то, что можно ждать от тех, кто хочет присосаться к общему с ним корыту. У власти одни кацапы, которые не стесняются никого и ничего.
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Был бы Президент на своем месте, сказал бы - эти вон, да еще и с волчьим билетом, но не скаже, потому что именно на таких он и делает ставку чтобы удержать власть.
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пиздота которая по референдумам ходила.реально опять будет рулить .там рыжего людишки нейухно поработали-вот так вот (грицак.ты где?)опять замах на жиртреса распутываешь -бля какие они клоуны и продажные мрази!!!!!!!!!!!!!
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фамилия у председателя этой шоблы-йоблы довольно знаковая: додонова.
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Естественная реакция животных возле корыта,обусловленная только рефлексами.
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Гнать нахер всех!
В цирк, в зоопарк, в психбольницу, но уж ни как не в министерство...
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Скандал влаштували тітушки з Лугандона. Київ кишить сєпарами і колаборантами. Де наше СБУ?
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пардон.не то нажал...на кой тебе сбу.сами херачте сепаров
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Ну всё стабильно зато. Всё как обычно. А стабильность - признак мастерства!
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Який потяг спасати Україну!їм нічого не жаль заради батьківщини готові кинутися в бій!ну в бій не на передовій звичайно але дозволити комусь грабувати твою країну без тебе ніхто з них на таке не підписувався!деградація повна,що саме головне що влада скаже що вона нічого не може!
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битва за кормушку, к станку никто не хочет, да их сейчас и нет в Украине, Петя всё больше за траншами ездит.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Какой голова!? Сюда иди!", - драка во время избрания членов общественного совета при Министерстве по вопросам оккупированных территорий. ВИДЕО
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