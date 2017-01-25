 "Какой голова!? Сюда иди!", - драка во время избрания членов общественного совета при Министерстве по вопросам оккупированных территорий. ВИДЕО

Кандидаты подрались из-за количества членов в общественном совете. В постановлении министерства сказано, что должно быть не более 35 членов этого совета, но часть кандидатов решила, что это решение носит рекомендательный характер, и членами самом деле могут быть все. После того, как председатель учредительного собрания Людмила Чайковская-Додонова заявила, что не пойдет на это предложение, в зале началась драка.
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краще йди у банду, там насильства значно менше
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вибачте за емоції. але соромно на це дивитись. правову державу вони хочуть. цирк.
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на лінії розмежування колючий провід. мінні поля і снайпери з кулеметниками. і ніякого руху туди-сюди
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В цирк, в зоопарк, в психбольницу, но уж ни как не в министерство...
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