 "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО

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Он попросил сначала Бальчуна сказать, кем тот работал последние 5 лет, а потом - министра Омеляна. На это Бальчун ответил, что работал в руководстве авиационной компании Lot, а затем - в департаменте грузоперевозок Польской железной дороги.
В свою очередь, Омелян заявил, что работал в правительстве после окончания университета, в Минифраструктуры с 2014 года, а перед этим работал в Секретариате Кабинета Министров, а также в Минэкономразвития. Он добавил, что если в какой-то отрасли не разбирается, то привлекает независимых экспертов.
На это Гройсман заявил: "То есть вы не имели отношения (к железнодорожной отрасли. - ред.) и у Вас, к сожалению, нет экспертных знаний по железной дороге. Я хотел бы подчеркнуть, что министр - это серьезная личность, которая должна помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может себе позволять личных отношений по отношению к подчиненным. Я не хотел бы, чтобы личные отношения становились залогом успеха украинской железной дороги. Для меня важно, чтобы украинская железная дорога была успешной. Я думаю, это то, что должно нас объединять. А превращать это все в "ты сказал то, я сказал то" можете где-то в аппарате министра - заниматься ссорами. В правительстве этим заниматься не нужно".
"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы", - добавил он, обращаясь к Омеляну.
"Хочу также поблагодарить, что 2016 год мы закончили более-менее нормально. Потому что не успел Бальчун приступить к работе, как ему накинули на голову проблемы 20 лет о том, что нет вагонов. Что, они за 2 месяца исчезли? Я думаю, раньше.... Возможно, и на ваших глазах они исчезали... А ссоры оставляйте дома. Когда выходите из дома на работу, ссоры на полочку положили, поработали конструктивно, вернулись домой, и желательно, чтобы ссоры выбросили в окно", - обратился Гройсман к Омеляну.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит.
"К сожалению, мы имеем ситуацию, что выход в плюс "Укрзализныци" по итогам 2016 года обусловлен простой цифрой: это не реформаторские достижения - это увеличение тарифа в 2016 году на 15%, которое сгенерировало для компании дополнительные 3,8 млрд грн. На фоне того, что был убыток в 2015 году в 600 млн, в 2016 году вышли в плюс 300 млн - под вопросом, куда делись 3 млрд.
По его словам, аудит "Укрзализныци" уже не первый год проводит компания Ernst & Young, и его результаты есть в открытом доступе. "По международной аудиторской оценке там цифры куда более грустные. По корпоратизации у нас, к сожалению, ничего не произошло за 2016 год. Движения не было", - отмечает Омелян.
"Что касается роста пассажирских перевозок - они действительно имели место, это факт. Но грузовые перевозки упали, транзитные - на 30%. Удовлетворение потребностей бизнеса - в пиковые месяцы 30%, в непиковые - 50-60%. Это то, на что необходимо серьезно реагировать", - отметил Омелян.
По его словам, "из-за нелепых действий" "Укрзализныця" потеряла кредит KfW на 60 млн евро. "Каждая кредитная линия подписывается с болью и огромными препятствиями. По транзиту хронические проблемы - огромное ежегодное падение", - сетует Омелян.
Также министр недоволен кадровыми назначениями.
"По кадровым назначениям очень много негативных сигналов. За последние несколько месяцев "Укрзализныця" проиграла суды на около 2 млрд грн. За это кто-то должен отвечать. По реструктуризации внешней задолженности - огромные вопросы. О внутренних вообще не говорю", - отметил Омелян.
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Что можно сказать на счет этого "компромата" на видео? Очередная порция гауна от морковников. Что еще раз подтверждает, что Бальчун таки действует правильно!
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В 2 раза поднял минималку ...фуй там 60-70 процентов,максимум.а инфлацию раскрутили на 300 процентов.
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1.я знаю що Гройсман був мером Вінниці,знаю що в країні війна яка потребує чимало ресурсів,знаю що віджали территорії які давали валютну виручку в бюджет та інше
але влада не робить те що може робити
2.в країні не відбуваються системні реформи,основа коррупційної складової залишилася старі суди та стара прокуратура (незважаючі на заяви луценка).міліцейська верхівка залишилась та сам як і військова старі мафіозні еліти на місцях одні кернес та труханов чого варті.
3.Жоден (економічний) злочинець або суддя не відбуває реальний строк.
4.В країні діють банки агрессора ,які скуповують валюту на відкритих торгах.
5.У Данилюка оффшори у Насірова незадекларована квартира у Лондоні урядовці повинні давати приклад порядності і т.д і т.п
Тому коррупція негативно впливає на інвестиційний клімат на розвиток економіки в цілому
6.Порошенко ,Гройсман,Яценюк несуть відповідальність за девальвацію гривні тому що це фактично одна команда (коаліція)
в країні надрукували вже багато паперу,фактично це не підвищення зарплатні а невеличка індексація (для того щоб їхні дупи не полетіли згори) для чого Гройсману було брехати про подвійне підвищення це тільки грає проти нього крім медиків зарплату ще ніхто не отримав (крутять грошима?) якби не путлер пороха б давно скинули (за такі успіхи).
7.не бачу логіки з 90-ми нас тоді було 52 млн величезні багатства все роздерибанили тому що довго терпіли кучму.
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Да тут просто все гадают, а ты все видел и рассказал как было. Теперь мне и смотреть не надо. )))
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Вон, в соседней новости, переселенцы так и сделали.
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Познімали всі електрички скоти.
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Відірвали порося від "повного корита".
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В индексе коррупции Украина оказалась на одном месте с Россией и Ираном
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Больной на голову винницкий базарный торгаш .
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так что не тем занимается Гройсман,- надо заниматься посадкой всех и вся вместо строительства экономики. И желатьельно ни за что,- сказал не то слово,0 сразу штраф и тюрьма. Интересно, как быстро изолируют Украину от всего мира после таких законопроектов? И как быстро страна доразвалится?
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украинский наш премьер!
Посылает на"уй всех
и имеет он успех.
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ты ж не сделал ничего
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недавно разговаривал с одной курицей из профкома УЗ: ой, щяс поляки так воруют, так воруют..
тут же при мне обсудила по телефону, где лучше отдыхать - в Карпатах, или в Андорре
у меня всё
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Нада Федя, надо... Всех Федь - надо. ОБА - БЕЗДАРИ! Типо хлопци зи села - на синокоси. От ми тут уси силы, побалакали.. Поговорили, знчить. А кто из говоривших буде будувати - синкансен? Поговорили соби дадьки, тай й пишли мрияти...
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Омелян -вешайся
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