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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (9630) конфликт (609) Укрзализныця (977) Гройсман (2001) Мининфраструктуры (426) Омелян (196) Бальчун Войцех (66)

 "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО

Во время заседания правительства продолжилась перепалка между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой ПАО "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном. При этом премьер-министр Владимир Гройсман призвал прекратить ссоры.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, Гройсман в полемике стал на сторону Бальчуна.

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Он попросил сначала Бальчуна сказать, кем тот работал последние 5 лет, а потом - министра Омеляна. На это Бальчун ответил, что работал в руководстве авиационной компании Lot, а затем - в департаменте грузоперевозок Польской железной дороги.

В свою очередь, Омелян заявил, что работал в правительстве после окончания университета, в Минифраструктуры с 2014 года, а перед этим работал в Секретариате Кабинета Министров, а также в Минэкономразвития. Он добавил, что если в какой-то отрасли не разбирается, то привлекает независимых экспертов.

На это Гройсман заявил: "То есть вы не имели отношения (к железнодорожной отрасли. - ред.) и у Вас, к сожалению, нет экспертных знаний по железной дороге. Я хотел бы подчеркнуть, что министр - это серьезная личность, которая должна помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может себе позволять личных отношений по отношению к подчиненным. Я не хотел бы, чтобы личные отношения становились залогом успеха украинской железной дороги. Для меня важно, чтобы украинская железная дорога была успешной. Я думаю, это то, что должно нас объединять. А превращать это все в "ты сказал то, я сказал то" можете где-то в аппарате министра - заниматься ссорами. В правительстве этим заниматься не нужно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"

"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы", - добавил он, обращаясь к Омеляну.

"Хочу также поблагодарить, что 2016 год мы закончили более-менее нормально. Потому что не успел Бальчун приступить к работе, как ему накинули на голову проблемы 20 лет о том, что нет вагонов. Что, они за 2 месяца исчезли? Я думаю, раньше.... Возможно, и на ваших глазах они исчезали... А ссоры оставляйте дома. Когда выходите из дома на работу, ссоры на полочку положили, поработали конструктивно, вернулись домой, и желательно, чтобы ссоры выбросили в окно", - обратился Гройсман к Омеляну.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит.



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"Укрзализныця" в 2016 году показала позитивный финансовый результат не благодаря реформам в компании. Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"К сожалению, мы имеем ситуацию, что выход в плюс "Укрзализныци" по итогам 2016 года обусловлен простой цифрой: это не реформаторские достижения - это увеличение тарифа в 2016 году на 15%, которое сгенерировало для компании дополнительные 3,8 млрд грн. На фоне того, что был убыток в 2015 году в 600 млн, в 2016 году вышли в плюс 300 млн - под вопросом, куда делись 3 млрд.
По его словам, аудит "Укрзализныци" уже не первый год проводит компания Ernst & Young, и его результаты есть в открытом доступе. "По международной аудиторской оценке там цифры куда более грустные. По корпоратизации у нас, к сожалению, ничего не произошло за 2016 год. Движения не было", - отмечает Омелян.
"Что касается роста пассажирских перевозок - они действительно имели место, это факт. Но грузовые перевозки упали, транзитные - на 30%. Удовлетворение потребностей бизнеса - в пиковые месяцы 30%, в непиковые - 50-60%. Это то, на что необходимо серьезно реагировать", - отметил Омелян.
По его словам, "из-за нелепых действий" "Укрзализныця" потеряла кредит KfW на 60 млн евро. "Каждая кредитная линия подписывается с болью и огромными препятствиями. По транзиту хронические проблемы - огромное ежегодное падение", - сетует Омелян.
Также министр недоволен кадровыми назначениями.
"По кадровым назначениям очень много негативных сигналов. За последние несколько месяцев "Укрзализныця" проиграла суды на около 2 млрд грн. За это кто-то должен отвечать. По реструктуризации внешней задолженности - огромные вопросы. О внутренних вообще не говорю", - отметил Омелян.
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и этот же Омелян предлагает повысить тарифы на пассажирские перевозки ЖД в 2017 году )))), ну не сука?
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Тарифы поднимать нельзя .Лучше ездить по старым тарифам в засранных вагонах и с сосульками под носом. Хай щастить вам у дорозі .ДЕБІЛИ!
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Бізнес має платити за вантажні перевезення в рази більше, як в ЄС! Оліграхи отримують по 95 млрд грн відшкодування ПДВ на рік і мають можливість оплачувати послуги Укрзалізниці по повній вартості! В ЄС аналог Укрзалізниці Дойче бан приносить по 1,5 млрд євро прибутків на рік перевозячі таку саму кількість вантажів як і Укрзалізниця!!!!! В Україні Укрзалізниця має бути ще більш прибутковою, бо зарплати залізничників менші в рази ніж в ЄС, тому план по Укрзалізниці це 2-3 млрд доларів прибутків!
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бизнес забил болт на ж/д перевозки и перешел уже давно на авто перевозки, пользуются жд только в безвыходной ситуации, могу видеть это на трассе Одесса-Киев, фур немерено, да и на других маршрутах думаю та же ситуация, тариф должен быть экономически обоснован иначе жд перевозки вообще канут в небытие, это касается и перевозок пассажиров.
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Як тільки ваговий контроль на дорозі почне працювати в нормальному автоматичному режимі, всі ці автоперевезення з перевантаженням припиняться і бізнес перейде на послуги Укрзалізниці. А ті хто будуть возити автотранспортом будуть виконувати норми закону і возити виключно по 20 тонн, що призведе до збільшення автоперевезень, збільшення зайнятості населення в цьому бізнесі та до збільшення відрахувань в бюджет!
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уже пол года фуры ездят без перегруза, в Одессу, Николаев, Киев не вьедешь без взвешивания, знаю лично, так что твои выводы не актуальны, меньше воровать нужно если машинами дешевле перевозить грузы, а такого не должно быть даже гипотетически .
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Tы так переживаешь за прибутки укрзализныци? Побереги сердце. Все их прибутки будут исключительно за счет конечного потребителя, то есть населения.
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Олігархи відправляють вантажі на експорт і отримують валюту яку не повертають в Україну, а підвищення тарифів змусить олігархів повертати більше валюти в Україну, що буде стабілізувати гривню та збільшувати відрахування в бюджет!
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Обосновывать прибыль в 2016 году повышением тарифов - это лицемерно. Ж-д тарифы повышаются по несколько раз в году. А прибыли не было. Где она девалась?
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Прибутки в "Укрзалізниці" були при Кирпі. Бо Кирпа дбав не лише про себе, а про державу. За його керівництва багато вокзалів було відремонтовано, побудовано нові, рухомий склад був в порядку, на залізниці був ідеальний порядок: на вокзалах чистота, на коліях відсутність сміття, бур'янів, достойні на той час зарплати і таке інше. Після того, як Кирпа два рази вистрілив собі в голову (на жаль), залізницю почали розкрадати, причому по-крупному. В першу чергу порозпродали по бросовій ціні вагони. Зараз Бальчун робить спроби зупинити розкрадання, в першу чергу дизпального та ін., але такі, як Омелян (людина, яка ніколи не приймала участі у виробничому процесі) намагаються зупинити намагання Бальчура. Думаю, після перепідпорядкування "Укрзалізниці" безпосередньо Кабінету Міністрів Бальчур зможе провести реформи в галузі.
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Ой, а кто розкрадав, опять овощ или те что сейчас у власти те кто два майдана замутили
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То есть, ты веришь в Гройсмна и в его борьбу с коррупцией?
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Ох, как быстро текстик "набил"! Заседание только закончилось! Небойсь, Омелян сам тебе передал этот бред не ним написанный еще ДО заседания?
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Емельян- КОРРУПЦИОНЕР, отлученный от корыта и готовый облить с головы до ног КАЖДОГО, кто стоит на его пути обратно к корыту. Облить даже не заслуженно, не справедливо. Даже того, кто УЖЕ показывает результат. Даже того, кому сам Емельян в подметки не годится- ни по уму, ни по знаниям, ни по профессионализму, ни по порядочности. Так что можешь записать эти выдержки из текста, написанного даже не самим Емельяном (кишка тонка))), а некими никому не известными "экспердами" разве что у себя на лбу.
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Я не делю мир на ангелов Бальчунов и демонов Е(О)мелянов. С чего ты взял, что я за этого коррупционера?
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Напрасно. Нужно называть вещи своими именами. Если ты не за Омелька, то почему выкладываешь его цитаты вначале ветки?
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Да все они подворовывают. Поэтому у "Омелька" будет компромат на Больчуна. А у Больчуна на "Омелька". Цитаты выкладываю, что бы люди не ждали реформ от этого Больчуна.
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Старая, хорошо всем знакомая ющенковская схема- все одинаково плохие. Да, Омелька вор, но и Бальчун не хуже. Правда? Пусть против Больчуна НИЧЕГО, кроме всем миром признанных реформаторских успехов- нет. Пусть он уже вывел в прибыль предприятие, которое 25 лет было убыточным из-за воровства. Всё равно его с дерьмом смешаю, с тем, в котором плавает Омелька! Я правильно тебя понял?
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Ну сам подумай, как "реформатор" Гройсман может заступаться за честного человека? Против Больчуна есть чего - https://www.youtube.com/watch?v=P4GLdrGM1BM
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А Банден на что приезжал?
Что можно сказать на счет этого "компромата" на видео? Очередная порция гауна от морковников. Что еще раз подтверждает, что Бальчун таки действует правильно!
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мусорские мрази на защите прав воров и бандитов
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Виважена відповідь державника. Молодець.
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Ну... тут не могу не согласиться. Ни к единому слову не придраться.
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Честно? Когда прочитал заголовок- фсё, думаю! Щас найду к чему. А когда прочитал. То я бы лучше чем он и не сказал.
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кстати, нормальная наводка от гройсмана))) На реставрациии вокзалов тоже не хило "побороться" с коррупцией можна)))
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Следовательно Гройсман не имеет опыта управления кабинетом министров , он же раньше премьером не работал . Ну логично же , по гройсмански .
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Некисло так - после универа в правительство. И кто же его туда впихнул, интересно знать?
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молодець.нічого нескажеш. частіше вам би просвітлення в голову приходило.
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Дайте омеляну зарплату бальчуна и он займётся вокзалами.
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с зарплатой и дурак займется ,, а альтруистом поработать ,,,
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Конкурс. - Как из говна,слепить положительного героя.
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на вокзале всё пучком,правильным абрекам разрешено открывать ларьки по продаже шаурмы из котов....плюс на самих перонах ларьки принадлежат...нефига не укрзализныце...а определённым правильным чуркам...всё законно и честно.уроды!
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Гройсман уже тепло-ты посодействуй что бы садить в каталажку начали и надолго и без залогов.-тогда может тебе и поверят -а так.........как Станиславский говорил---Не верю!!!!!!!!!!!!!!!
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Гройсману тоже надо чем -то заняться...для разнообразия а то запиз...ся совсем.

В 2 раза поднял минималку ...фуй там 60-70 процентов,максимум.а инфлацию раскрутили на 300 процентов.
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Гройсман в 2014 -- мер Вінниці. Втеча попередників і віджим територій на економіку і курс гривні не вплинули. В порівнянні з 90-ми, можна сказати, що економіка вистояла.
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я не кажу що порох (чи гройсман) не робив для країни нічого корисного,позитив є але його дуже мало

1.я знаю що Гройсман був мером Вінниці,знаю що в країні війна яка потребує чимало ресурсів,знаю що віджали территорії які давали валютну виручку в бюджет та інше

але влада не робить те що може робити

2.в країні не відбуваються системні реформи,основа коррупційної складової залишилася старі суди та стара прокуратура (незважаючі на заяви луценка).міліцейська верхівка залишилась та сам як і військова старі мафіозні еліти на місцях одні кернес та труханов чого варті.

3.Жоден (економічний) злочинець або суддя не відбуває реальний строк.
4.В країні діють банки агрессора ,які скуповують валюту на відкритих торгах.
5.У Данилюка оффшори у Насірова незадекларована квартира у Лондоні урядовці повинні давати приклад порядності і т.д і т.п

Тому коррупція негативно впливає на інвестиційний клімат на розвиток економіки в цілому

6.Порошенко ,Гройсман,Яценюк несуть відповідальність за девальвацію гривні тому що це фактично одна команда (коаліція)

в країні надрукували вже багато паперу,фактично це не підвищення зарплатні а невеличка індексація (для того щоб їхні дупи не полетіли згори) для чого Гройсману було брехати про подвійне підвищення це тільки грає проти нього крім медиків зарплату ще ніхто не отримав (крутять грошима?) якби не путлер пороха б давно скинули (за такі успіхи).
7.не бачу логіки з 90-ми нас тоді було 52 млн величезні багатства все роздерибанили тому що довго терпіли кучму.
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По мнению Омеляна Ernst & Young дает неправильные цифры ? А кто дает правильные ? Сам Омелян ?
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патовая ситуация для зрадодрочеров,они делали вид что поддерживают Бальчуна,но тут когда и Гройсман его поддержал надо опять гортать методичку и искать что строчить
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Кому "им"? Гройсману Бальчун очень нравиться. Для того Бальчун туда и посажен, что бы Гройсман-Порошенко не воровали )
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Смотрел прямой эфир заседания от начала до конца. "Перепалки" не заметил. Увидел явно несправедливые и предвзятые нападки сениного Омели на Бальчуна. Причем когда Гройсман спросил Омелю, где он раньше работал- мол, имеет ли опыт работы в области ж/д перевозок, тот ответил, что работал в министерстве (кабинетной крысой), а данные для "нападок" ему подготовили "сведущие в этих вопросах" "эксперды". Кароч, чувак тупо читал бомажку не ним написанную- подсуетилась вся сенина команда коррупционеров, чтоб "повесить" на Бальчуна все то, что "не сделано/сделано не так" на Укрзализныце за все 25 лет независимости. Никак не могут успокоиться, что отстранили от дойной коровы Укрзализныци! Его метлой поганой с дверей гонят- а он обратно в окно лезет! Бальчун ответил очень достойно, в т.ч. рассказыл и про САБОТАЖ на Укрзализныце,- который понятно кем организовывается (подельками коррупционера Омели). Первый раз балдел от Гройсмана- как он посадил в лужу эту кабинетную бездарь из сениной обоймы!
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Вот это толковый комент. Я почему-то ему верю.
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Ага не загордись. )))
Да тут просто все гадают, а ты все видел и рассказал как было. Теперь мне и смотреть не надо. )))
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последнее время гройсман и меня радует ,,,..несколько дней назад посоветовал предпринимателям, , выкидывать накуй всяких навязчивых контроль-инспекции-инстанции , , жаль закона нет , тока его слова ,,, . ... и да , защищает балачуна грамотно , , респект гройсману ,,,
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Перепалки какие-то... начистили друг другу хлеборезки и пошли працювати.
Вон, в соседней новости, переселенцы так и сделали.
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Гросік, ти краще приміським електротранспортом займися.

Познімали всі електрички скоти.
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Гойсман, а чем занимался ты последние 5 лет?
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Чем бы он не занимался последние 5 лет, он, по крайней мере, ПРИЗНАЁТ отсутствие у себя опыта и знаний в области ж/д перевозок и НЕ МЕШАЕТ работать тому, кто имеет и опыт, и знания, и УСПЕХИ в реформировании этой сферы- ПРОФЕССИОНАЛУ, т.е. БАЛЬЧУНУ!
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Чукча писатель, не читатель? Если читать умеешь, читай выше
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Омелян вже декілька днів ніяк не заспокоїться.
Відірвали порося від "повного корита".
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мелко как-то в сравнении с вот этим:
В индексе коррупции Украина оказалась на одном месте с Россией и Ираном
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но барыги в этом конечно никак не виноваты и предпочитают помалкивать о своей роли в этом "достижении"
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Не надо забывать сколько корупционные кланы выстраивались и кто их выстраивал.
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А что, рельсы - отдельно, вокзалы - отдельно? интересно-то как...
Больной на голову винницкий базарный торгаш .
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Гройс типа такой авторитет прям ) Очередная шокошошка, которая мнит себя профи, как и все назначенные на ключевые должности - абсолютно не компетентны, всюду папередники и т.д., ну еще быдлословцами покидаться любят, это как соревнование пря.
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письмо для гройсмана. На сайтах бухгалтерских, аут: как налоговую накладную, с кодами, новыми и непонятными, правильно крестиками подкреслесть, понять дурдом минфина, и не подставить Директора предприятия кодами: если кодов- net, то заказываем хим/ генетический анализ. ДУРДОМ, гройсман! Вы в курсе, гройсман, новой формы налоговой накладной? Нет? Чтоб вас ...
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Вот это карьера у чувака...у 21 год закончил Львовский университет, а в следующий год уже устроился работать в МЗС помощником министра. Ну а дальше как говориться поперло...
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.. некоторые с 1 курса уже в министерствах крутятся..
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Гройсман и Бальчун - непримиримые борцы с коррупцией...
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И главное верят!! Верят те, кто считает, что Порошенко - вор! И у этого вора в помощниках люди, которые борются с коррупцией
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Хотелось бы узнать сколько раз в день власть будет штрафовать главу Укрзализныци за неиспользование украинского языка и когда его посадят,- за один день или за один час,- ведь новое законодательство от власти делает использование любого языка, кроме украинского, преступлением со штрафами и уголовной ответственностью.
так что не тем занимается Гройсман,- надо заниматься посадкой всех и вся вместо строительства экономики. И желатьельно ни за что,- сказал не то слово,0 сразу штраф и тюрьма. Интересно, как быстро изолируют Украину от всего мира после таких законопроектов? И как быстро страна доразвалится?
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Сказал слово на работе не на украинском- штраф, сказал второе- тюрьма. Вот чем заниматься власть должна по мнению националистов у власти, а не делом. Вот ради чего был Майдан.
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А ви можете собі уявити, щоб, наприклад, директор РЖД розмовляв в росії виключно на німецькій мові, або мер Челябінська принципово розмовляв українською? Ото ж бо
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Тобто за логікою петеушника гросі, єдина посада, де він сам може працювати у кабміні - це сортири мити
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Вот восхитительыій пример
украинский наш премьер!
Посылает на"уй всех
и имеет он успех.
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респект Гройсману
недавно разговаривал с одной курицей из профкома УЗ: ой, щяс поляки так воруют, так воруют..
тут же при мне обсудила по телефону, где лучше отдыхать - в Карпатах, или в Андорре
у меня всё
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Є в Леся Подервянського такий персонаж його творів - Омелян Косопиздя, це майбуть про нашого міністра інфраструктури.
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Омелян бездарь та піащирк його взагалі потрібно звільнити
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Нада Федя, надо... Всех Федь - надо. ОБА - БЕЗДАРИ! Типо хлопци зи села - на синокоси. От ми тут уси силы, побалакали.. Поговорили, знчить. А кто из говоривших буде будувати - синкансен? Поговорили соби дадьки, тай й пишли мрияти...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО
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