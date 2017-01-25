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"Я не могла сдаться", - создатель медслужбы "Госпитальеры" Яна Зинкевич после тяжелой травмы и родов продолжает волонтерскую деятельность. ВИДЕО
В 18 лет Яна Зинкевич добровольно пошла в АТО. Потом создала медбатальон и спасла сотни бойцов на передовой. Но вскоре помощь понадобилась ей лично - 20-летняя волонтер в декабре 2015 попала в аварию. На скользкой дороге автомобиль "Госпитальеров" слетел в кювет и перевернулся семь раз. Девушку выбросило через лобовое стекло и придавило машиной. Зинкевич получила травму спины, практически несовместимую с жизнью.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, девушке удалось не только выжить, но и встать на ноги. Сложная операция в Израиле, длительная реабилитация - и Яна ошеломила медиков результатами своего выздоровления - сделала первые шаги и даже забеременела. Ее женихом стал доброволец Максим Кораблев. Весной 2016 года они поженились, а в конце октября Яна родила дочку Богдану. Жизнь сложилась так, что Яна сейчас самостоятельно воспитывает дочку. При этом создатель медслужбы "Госпитальеры" пытается продолжать волонтерскую деятельность.
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