 "События в Княжичах, за которые я несу ответственность, не дают мне права участвовать в конкурсе", - Крищенко отказался от участия в отборе на должность главы Нацполиции. ВИДЕО

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями на Киевщине. Желаю успеха своим коллегам на следующих этапах отбора. Честь имею", - написал Крищенко в комментарии к своему заявлению.
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Кто же будет главой нацполиции?
Имя,
сестрарюкзакян, имя! (с)
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телевизор же никогда не врет... ни разу...
в чем эти люди отличаются от рассеянского быдла?
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то це мабудь перемога!
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Кто-то подсказал отказаться.
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Патрульные Национальной полиции из Днепропетровской области ежемесячно платили своим руководителям взятки. Каждый полицейский отправлял наверх от 1500 до 1700 гривен. Суммарно, вымогатели получали на руки приблизительно 30 тыс. гривен в месяц. Об этом стало известно из определения Октябрьского суда Днепропетровска от 7 декабря 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.
Военная прокуратура Южного региона расследует это дело с 7 сентября 2016 года.
Как видно из судебных материалов, в прошлом году двое должностных лиц Каменского отдела полиции Днепропетровской области организовали системное вымогательство денег у подчиненных сотрудников патрульной полиции.
В течение нескольких месяцев они требовали от полицейских передавать им ренту - каждый патрульный должен был отдавать наверх от 1500 гривен до 1700 гривен ежемесячно за невмешательство в его служебную деятельность.
Полицейские начальники собирали дань от полицейских с 25-го по 30-е число. Суммарно, эта сумма равнялась примерно 30 тыс. гривен в месяц - эти деньги, как сказано выше, переданные сотрудниками Нацполиции за невмешательство руководства в их служебную деятельность во время патрулирования.
Так, в ходе расследования задокументировано, что 27 сентября 2016 один из подозреваемых выдвинул сотрудникам сектора патрульной полиции Каменского отдела полиции в Днепропетровской области требование о передаче 1500 гривен с каждого за невмешательство в служебную деятельность.
В следующем месяце сумма выросла - руководство потребовало увеличить взятку до 1,7 тыс. гривен с каждого подчиненного. В ноябре дань вернулась к исходной отметке - 1,5 тыс. гривен.
За последней передачей последовало задержание взяточников, им предъявлено подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины. Статья предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
В декабре Октябрьский суд Днепропетровска удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество одного из подозреваемых: жилой дом, автомобили "Opel Vectra", в 1990 г. в. И. и "Toyota Corolla", 1987 г. в.
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