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 Общество
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Все про:отбор (89) Нацполиция (5614) Крищенко (108) руководство (13)

 "События в Княжичах, за которые я несу ответственность, не дают мне права участвовать в конкурсе", - Крищенко отказался от участия в отборе на должность главы Нацполиции. ВИДЕО

Глава Науполиции Киева Андрей Крищенко принял решение не участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, в числе причин отказа от участия Крищенко назвал трагические события в Княжичах, когда в перестрелке погибло несколько сотрудников полиции.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями на Киевщине. Желаю успеха своим коллегам на следующих этапах отбора. Честь имею", - написал Крищенко в комментарии к своему заявлению.

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Хоч один чесний мент знайшовся на всю банду!
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Лучше бы они про ответственность помнили ДО таких событий, как в Княжичах. Но и это уже неплохо.
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"Отвєтствєнность" наступає ПІСЛЯ, а не ДО. Чи йому треба було особисто перебувати на місці проведення операції??? Мужик правильно вчинив, поважаю!!! А от тебе, геній клавіатури і монітора, НЕ ПОВАЖАЮ!!! Кидай свої какульки в іншому місці.
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интрига развивается!
Кто же будет главой нацполиции?
Имя, сестра рюкзакян, имя! (с)
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ХЕРАЩЕНКО . Достойний афіцер , достойний палітік , чєсний , правдівий...
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там очень не хватало беременного говорящего пингвина гАндошки хЕращенко))
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Это оно о какой ответственности квакает? О дисциплинарных взысканиях за массовый расстрел копов?
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Співчуваю тому, кого виберуть. Зразу виллють відро помий, на його голову.
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ну так тролли постараються же,всегда тех кто приходит к власти в Украине последние три года срусские тролли на которых Хуйло в бюджете выделяет миллиарды рублей обсирают,вспомните хотя бы самых первых Махницкого,Ярему,Яценюка? Сейчас о них кто нибудь вообще вспоминает? нет конечоно же,потому что троллям поставлена задача срать на тех кто приходит к власти,а кто уходит им не интересен.
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смотришь на эту мурчащую ряху с часами эпл и понимаешь да действительно, очень и скренний и самое главное честный человек перед нами.
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а о чем тебе говорят часы Епл? ты часом не из русских? там одна дамочка тоже судила об достатке человека по 6 айфону...
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мне больше его честная ряха говорит.... вот смотришь на нее и сразу понятно что патриот который ни разу не крал ....
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ну если ты по лицу можешь определить ворует человек или нет то тебе нет цены... почему тебя еще где то в США не забрали где то на работу в госсектор по борьбе с коррупцией? пиши срочно им резюме свое
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спасибо за совет, но вам, платным ботам или бесплатным долbаебам я бы советовал идти на х"й.
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хотя судя по твоей кацапской манере речи которую больше чем на половину составляют маты ты там будешь не интересен не взирая на твои "сверхспособности" читать по лицах ,там людей ценят а не быдло,тебе в Расиюшку сойдешь за свого
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спасибо, но все таки на х"ю вам самое место.
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Он защищал Украину точно также, как и ты, когда себя лайкаешь. Ты бы у горловчан спросила, как он их со своей сворой шакалят-"Беркутят" защищал, которые потом пошли массово воевать против украинцев. Если бы не было таких Крищенок на Дамбасе, дамбасятам не захотелось бы никуда бежать из-под юрисдикции Украины.
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а ... ну да... телевизор...
телевизор же никогда не врет... ни разу...
в чем эти люди отличаются от рассеянского быдла?
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Ще трошки смачної кави "Пономаріо" і ми всі вже - практічєскі у "Вітрінє".
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Не верю,что сам...
Кто-то подсказал отказаться.
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Ага,Троян отказался,этот отказался. Короче уже назначение есть. И насрать на бутафорские конкурсы. Ждем констатацию факта-фамилию.
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типа уже подготавливаешь почву для будущей зрады?
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Полицейские Днепропетровской области отдают своему начальству 1500-1700 гр

Патрульные Национальной полиции из Днепропетровской области ежемесячно платили своим руководителям взятки. Каждый полицейский отправлял наверх от 1500 до 1700 гривен. Суммарно, вымогатели получали на руки приблизительно 30 тыс. гривен в месяц. Об этом стало известно из определения Октябрьского суда Днепропетровска от 7 декабря 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.
Военная прокуратура Южного региона расследует это дело с 7 сентября 2016 года.
Как видно из судебных материалов, в прошлом году двое должностных лиц Каменского отдела полиции Днепропетровской области организовали системное вымогательство денег у подчиненных сотрудников патрульной полиции.
В течение нескольких месяцев они требовали от полицейских передавать им ренту - каждый патрульный должен был отдавать наверх от 1500 гривен до 1700 гривен ежемесячно за невмешательство в его служебную деятельность.
Полицейские начальники собирали дань от полицейских с 25-го по 30-е число. Суммарно, эта сумма равнялась примерно 30 тыс. гривен в месяц - эти деньги, как сказано выше, переданные сотрудниками Нацполиции за невмешательство руководства в их служебную деятельность во время патрулирования.
Так, в ходе расследования задокументировано, что 27 сентября 2016 один из подозреваемых выдвинул сотрудникам сектора патрульной полиции Каменского отдела полиции в Днепропетровской области требование о передаче 1500 гривен с каждого за невмешательство в служебную деятельность.
В следующем месяце сумма выросла - руководство потребовало увеличить взятку до 1,7 тыс. гривен с каждого подчиненного. В ноябре дань вернулась к исходной отметке - 1,5 тыс. гривен.
За последней передачей последовало задержание взяточников, им предъявлено подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины. Статья предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
В декабре Октябрьский суд Днепропетровска удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество одного из подозреваемых: жилой дом, автомобили "Opel Vectra", в 1990 г. в. И. и "Toyota Corolla", 1987 г. в.
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Это всё конечно хорошо! Самобичевание - это тоже поступок. Но почему до сих пор нет публичной информации о стрелянине в Княжищах, в которую люди могли бы поверить, а не фиксировать, как сбрасывание на мертвых от этой стрелянины? Это сколько нужно расследовать эту почти 3-х часовую ментовскую "стрелку" с какими-то фантастическим не законными засадами на чужой собственности без разрешения суда, из которой не видно объекта наблюдения? Сколько можно изучать, почему почти два автоматных магазина было опустошено по одному человеку, почему командир Корда убит выстрелом в затылок вдалеке от основного места дуэли и почему эта стрелянина началась по истечении аж 3-х часов всего этого события, они что там вместе семечки лузгали или анекдоты друг другу травили? Почему ментовские руководители в это время почти под утро находились в киевском ресторане, они что там живут? Кто и для чего всю эту смертельную массовку сотворил? Надежды на реальность нет - менты всё втупую заныкают. И чтобы как-то замутить это дело этому начальничку не за бесплатно порекомендовали публично слететь с темы по причине этой стрелянины.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"События в Княжичах, за которые я несу ответственность, не дают мне права участвовать в конкурсе", - Крищенко отказался от участия в отборе на должность главы Нацполиции. ВИДЕО
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