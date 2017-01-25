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 Политика Украины, Общество
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 "Сегодня тихо. По Опытному боевики бьют. СМС только присылают. Раньше угрожали окружением, а теперь пишут о высокой плате за коммуналку", - бойцы ВСУ возле донецкого аэропорта. ВИДЕО

Защитники позиции "Зенит" в двух километрах от руин донецкого аэропорта круглосуточно отражают атаки российских боевиков и просто под носом у противника установили украинский флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, позиции наших бойцов контролируются боевиками практически с трех сторон, но реализовать идею окружить наши подразделения боевики не решаются. Перестали даже писать СМС с угрозами окружить. Сейчас присылают сообщения о высоких тарифах за услуги ЖКГ. Бойцы относятся к таким СМС от боевиков спокойно и отмечают, что пишут террористы с ошибками.
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эй, редакторы "Цензора", Опытное пишется с большой буквы, это название поселка на западной окраине Донецка, возле Песков и Водяного))
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Тілько Пєдре не кажіть,він бухає.
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Пишите в ответ,что пенсии намного ниже украинских.А с российскими зарплатами полный кидняк.Все дорогое.А за коммуналку пока Украина за них платит.
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В паРаше ситуация хуже чем в Украине однозначно. У них раньше комуналка была не подьемная.
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Сцуко, вот дожили, уже боевики подкалывают. Мы же как планировали, у нас тут все будет зашибись, они сами захотят вернуться. То, шо у нас не сильно зашибись, уже всем понятно. Либо план нужно менять, либо шото решать с тарифами.
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а те в Воронеже твоем какая забота до наших цен?
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Укроинци! Сдавайтися!...
Рузский языг нипабидим!
Раисся!...Путин!...Пабеда!...
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Методичка одна для впопучленцев и ольгинских скаленвставальцев
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Ужас. Пацанов малолеток уже на передовую отправляют, пока Петя со своими корупционерами грабит страну
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А,ты, "Молодую гвардию" вспомни,кирим, у нас на Донбассе это традиционно,а 18-летние- это не малолетки .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сегодня тихо. По Опытному боевики бьют. СМС только присылают. Раньше угрожали окружением, а теперь пишут о высокой плате за коммуналку", - бойцы ВСУ возле донецкого аэропорта. ВИДЕО
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