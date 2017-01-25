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"Сегодня тихо. По Опытному боевики бьют. СМС только присылают. Раньше угрожали окружением, а теперь пишут о высокой плате за коммуналку", - бойцы ВСУ возле донецкого аэропорта. ВИДЕО
Защитники позиции "Зенит" в двух километрах от руин донецкого аэропорта круглосуточно отражают атаки российских боевиков и просто под носом у противника установили украинский флаг.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, позиции наших бойцов контролируются боевиками практически с трех сторон, но реализовать идею окружить наши подразделения боевики не решаются. Перестали даже писать СМС с угрозами окружить. Сейчас присылают сообщения о высоких тарифах за услуги ЖКГ. Бойцы относятся к таким СМС от боевиков спокойно и отмечают, что пишут террористы с ошибками.
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Puilo Zdoxni
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Рузский языг нипабидим!
Раисся!...Путин!...Пабеда!...
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