 Более 700 курсантов и офицеров академии сухопутных войск присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве провели флешмоб ко Дню Национальной гвардии Украины. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.Приняв вызов от своих коллег из Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, 22 отжимания от земли в едином порыве на строевом плацу выполнили более 700 воспитанников и офицеров учебного заведения."На сегодня это является настоящим рекордом по количеству участников среди всех, кто приобщался к #22PushUpChallenge в нашей стране", - отметили в ведомстве.Упражнение военнослужащие выполнили под руководством первого заместителя начальника Академии полковника Алексея Шевченко, который также принял участие во флешмобе.

Своим участием в этой акции будущие офицеры и их наставники, как и другие участники флешмоба, пытаются привлечь внимание общества к проблемам участников боевых действий и, прежде всего, тех, кто защищал и защищает нашу Родину с оружием в руках на востоке Украины.Коллектив Национальной академии сухопутных войск передал эстафету личному составу Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.