 Более 700 курсантов и офицеров академии сухопутных войск присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Приняв вызов от своих коллег из Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, 22 отжимания от земли в едином порыве на строевом плацу выполнили более 700 воспитанников и офицеров учебного заведения.
"На сегодня это является настоящим рекордом по количеству участников среди всех, кто приобщался к #22PushUpChallenge в нашей стране", - отметили в ведомстве.
Упражнение военнослужащие выполнили под руководством первого заместителя начальника Академии полковника Алексея Шевченко, который также принял участие во флешмобе.
Коллектив Национальной академии сухопутных войск передал эстафету личному составу Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.
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