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Все про:Минобороны (4607) военнослужащие (3142) флешмоб (101) Антитеррористическая операция (15638)

 Более 700 курсантов и офицеров академии сухопутных войск присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

24 января военнослужащие Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного приняли участие во всемирном флешмобе в поддержку воинов — участников вооруженных конфликтов #22PushUpChallenge.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

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Приняв вызов от своих коллег из Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, 22 отжимания от земли в едином порыве на строевом плацу выполнили более 700 воспитанников и офицеров учебного заведения.

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"На сегодня это является настоящим рекордом по количеству участников среди всех, кто приобщался к #22PushUpChallenge в нашей стране", - отметили в ведомстве.

Упражнение военнослужащие выполнили под руководством первого заместителя начальника Академии полковника Алексея Шевченко, который также принял участие во флешмобе.

военнослужащиевоеннослужащие

Своим участием в этой акции будущие офицеры и их наставники, как и другие участники флешмоба, пытаются привлечь внимание общества к проблемам участников боевых действий и, прежде всего, тех, кто защищал и защищает нашу Родину с оружием в руках на востоке Украины.

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Коллектив Национальной академии сухопутных войск передал эстафету личному составу Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.

военнослужащие

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А слабо будущей украинской элите грузинского боевого товарища поддержать ? Или гниль уже и молодежь побила ?
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не могу понять как это поддерживает ветеранов. но спорт полезно
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Это привлечение внимания к проблемам ветеранов АТО.
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Ну не знаю....может это как то и повлияет на тех кто психологически восстановился но не уверен. Вчера в ФБ видел как Муженко тоже отжимался. Ниче. Бойкий генерал.
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вчера по ящику показывали - Муженко тоже 22 раза отжался прямо в кабинете....
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБолее 700 курсантов и офицеров академии сухопутных войск присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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