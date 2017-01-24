 Во Львове стартовал проект внедрения электронного билета. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета, сейчас такой возможностью жители и гости Львова могут воспользоваться на трамвайном маршруте №8. Если же услуга станет популярной, ее введут в других трамвайных и троллейбусных маршрутах.
"Львов становится первым городом Украины, где вводится бесконтактный способ расчета в городском электротранспорте", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.
Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно будет загрузить на смартфон мобильное приложение Приват24 и отсканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки билет нужно будет "закомпостировать" прямо в смартфоне и предъявить контролеру.
Система безналичного расчета будет действовать параллельно с существующим бумажным.
"Проект безналичного расчета в электротранспорте планируем расширить. А именно, обеспечить возможность покупать месячный билет с помощью смартфона, возможность подзарядки мобильных телефонов в трамваях и обеспечить качественную WI-FI связь", - рассказал директор КП Львовэлектротранс Михаил Сидорович.
Как сообщалось, 17 января 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", который предусматривает внедрении электронного билета в городском транспорте.
Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.
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я за. напрягают эти талоны у водилы. и кампостеры. киоски то у нас почти все снесли. готовились к инновациям
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Система безналичного расчета будет действовать параллельно с существующим бумажным.Источник:http://censor.net.ua/v424754
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ну а мы печатаем талончики. и отвлекаем водителя.
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Мэр-бойченко,чел ахметова,того самого ахметова,который заработал на этом городе миллиарды
http://pauluskp.com/news/edfb27e7d
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http://std3.ru/56/48/1382549115-5648d9e95d83f86e569234cbff847821.gif
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думаю на подтверждение дадут минуту. а потом ты реально заяц.
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