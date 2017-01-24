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 Общество
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Все про:Львов (3229) проезд (196) электронные билеты (8)

 Во Львове стартовал проект внедрения электронного билета. ВИДЕО

Во вторник, 24 января, во Львове состоялась презентация проекта безналичного расчета в городском электротранспорте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета, сейчас такой возможностью жители и гости Львова могут воспользоваться на трамвайном маршруте №8. Если же услуга станет популярной, ее введут в других трамвайных и троллейбусных маршрутах.

"Львов становится первым городом Украины, где вводится бесконтактный способ расчета в городском электротранспорте", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно будет загрузить на смартфон мобильное приложение Приват24 и отсканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в трамвае или на остановке транспорта. Во время поездки билет нужно будет "закомпостировать" прямо в смартфоне и предъявить контролеру.

Система безналичного расчета будет действовать параллельно с существующим бумажным.

"Проект безналичного расчета в электротранспорте планируем расширить. А именно, обеспечить возможность покупать месячный билет с помощью смартфона, возможность подзарядки мобильных телефонов в трамваях и обеспечить качественную WI-FI связь", - рассказал директор КП Львовэлектротранс Михаил Сидорович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение электронного билета: в Днепре карточка заработает осенью и будет стоить 70-100 грн




Как сообщалось, 17 января 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон №4121 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте", который предусматривает внедрении электронного билета в городском транспорте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - Омелян

Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот денежных средств и, соответственно, оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможность обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.
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Это всё классно, когда мобильный интернет хороший и стабильный. А когда оно не работает, то всё накрывается медным тазом...
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Да и представьте картину в час пик , когда все по головам лезут к заветному месту сканирования . Да и пока всю процедуру пройдёшь , то свою остановку проедешь .
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извините, вам понятие QRcode о чем-то говорит?
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3г во Львове работает везде. тест показывает 10-12 мб/с. можно фильмы хд смотреть, а не то что оплатить проезд.
я за. напрягают эти талоны у водилы. и кампостеры. киоски то у нас почти все снесли. готовились к инновациям
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Питання безпеки нікого не цікавлять? Андроїд і банківські реквізити - це на зовсім безбашенних. Та й далеко не всі смартфонами користуються... Не може бути ця система безальтернативною.
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В статті все написано. Читаємо уважніше.

Система безналичного расчета будет действовать параллельно с существующим бумажным.Источник:http://censor.net.ua/v424754
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А на рахунок перщої частини моїх сумнівів нічого не написано. Щодо паперового розрахунку, то як це буде при переході на е-квиток..?
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Ну про збереження своїх особистих даних повинна думати сама людина, а не муніципалітет Львова. А в чому Ви вбачаєте проблему паралельного використання е-квитка і звичайного паперового я щось не можу зрозуміти.
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Власне для безпеки цих даних і не вартує користуватись смартфоном у фінансових справах. Тут місце примітивному телефону без жодного модема. Я не проти паралельного використання квитків, але чомусь дуже сумніваюсь, що паперовий залишать. Бо який сенс при паперовому квитку розводити геморой з електронним..?
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електронний квиток це картка на кшталт банківської, вона контактна, далі буде зручніше, людина зможе обрати один з трьох варіантів оплати: 1.за старою системою 2. електронний квиток (картка) 3. безконтактно (за допомогою смартфона та кью ар коду)
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В київському метро після відміни жетонів зможуть вибирати?
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наскільки мені відомо (хоч я і не киянин) там картками сплачують а не через кью ар код
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в Японии телефон привязан к бакнковской карте. Вы любую покупку можете сделать телефоном. хоть на мильйон. это деньги не на телефоне, а на карте, которая к нему привязана. этой системой пользуется 100 млн человек по всему миру.
ну а мы печатаем талончики. и отвлекаем водителя.
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Дрочуны соевые все на садового гонят,а вот такПросто трамвай в Мариуполе
Мэр-бойченко,чел ахметова,того самого ахметова,который заработал на этом городе миллиарды
http://pauluskp.com/news/edfb27e7d
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львовские не на много лучше выглядят в основной массе
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ну? нормальный трамвай. что тебе не нравится? нет цветов в вазонах? или ковров на полах?
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во Львове старые трамваи, но такиху нас вообще никогда не было
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Разные у нас есть . И автобусы с низким полом очень не плохие . Намного удобней и просторней Петькиных Богданов !
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Реклама Садавого "Податки хоч сплачуєте?" Цензор що ти робиш...
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электронный билет -дело нужное...да и мусора меньше
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Крутотенюшка! Интересно, как решили вопрос компостирования в смартфоне. Заяц же может приложение открыть и палец держать на смартфоне, а прокомпостировать уже когда контролера увидит.
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не успеет. считывание кода, плюс подтверждение. время.
думаю на подтверждение дадут минуту. а потом ты реально заяц.
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на цей випадок треба мати 40 гривень. оплатити штраф.
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Правильно. Контролери про інтернет самі й потурбуються
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скоро без смартфона и без приложения Приват24 в платный туалет не попадешь.
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Цьому якось можна зарадити , а от коли хліба не купиш...
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вот только смартфоны далеко не у всех, и не скоро при наших ценах будут
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У нас проблема не в ценах, и зарплатах а в сучьей власти воров,клептократов возглавляемых подонком .
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то сплачуй по старій схемі, її теж збережуть для ватників
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВо Львове стартовал проект внедрения электронного билета. ВИДЕО
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