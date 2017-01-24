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 Политика Украины
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Все про:конкурс (582) Нацполиция (5606) тестирование (215)

 43 претендента на должность главы Нацполиции приняли участие в тестировании. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

43 претендента на должность главы Национальной полиции приняли участие в тестировании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Решением консультативной комиссии от 23 января 2017 к участию в прохождении следующего этапа отбора допущено 46 кандидатов. Согласно протоколу комиссии, участие в тестировании приняли 43 претендента на занятие должности руководителя Нацполиции", - сказано в сообщении.

Центральный аппарат Нацполиции представили заместитель главы ведомства Константин Бушуев и начальник департамента уголовного розыска Сергей Князев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главой Управления международного сотрудничества Нацполиции назначен полковник Гладун

Также в тестировании принимали участие начальник полиции Черновицкой области Сергей Пилигрим, руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин и глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Следующим этапом будет приглашение конкурсантов, отобранных по результатам тестирования, рассмотрения резюме и мотивационных писем, на интервью.

Напомним, 18 января стартовал консультативный конкурс на замещение вакантной должности Главы Национальной полиции Украины. 64 человека подали заявления для участия в конкурсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 из 64 претендентов не допущены к конкурсу на должность руководителя Нацполиции, еще у 7 запросили дополнительные данные, - член конкурсной комиссии Захаров




тестирование нацполиция

тестирование нацполиция

тестирование нацполиция

тестирование нацполиция


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Безпрецедентна подія в історії України.
Хай виграє найкращий!
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Ти якийсь троль шоколадний? Чи лишились якісь наївняки, що вірять в цю бодягу?
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А нащо в це вірити? Вірять в те, чого нема-а це є.
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Таки троль. Зрозуміло. Пропаганда, звичайно також потрібна. А навіщо воно тобі? Гарно платять?
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Тобто людина, слова якої ви не здатні зрозуміти-тролль?
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А победит какой-нибудь сепар- типа того, что в Запарожье турнир "во славу буркутов" организовал.......
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Та ціх "Лютих" по Україні хоть гать гати ))) Всі сепари тепер мери,сери і пери, і всі новообрані і атестовані та люстровані ))))
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А по итогу увидим какого нибудь упыря из обоймы овоща.Такое сейчас востребовано.
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наверное с главой уже определились, а остальное цирка ради!
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авкян еще какую-нить шлюху назначит. гарячий армянский парень.
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Цікаво,як здійснити нездійсненне??? Як обрати фахівця з 5-тирічним стажем з тотально корумпованої системи ???)))
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п.с--..як обрати чесного фахівця...далі з.т. ----Перепрошую )))
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Я им не верю, они уже знают и без тестирования кто победит.
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"А у меня все схвачено,за все давно заплачено " ))))
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обозначают конкурс, хотя лямка для рюкзака давно найдена и только она знает, что остальные лохи собраны для массовки.
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А главному претенденту с банковой разрешили пользоваться мобильником
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Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень склала 250 979 гривень.
Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 202 038 гривень.

У той же час заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за грудень склала 55 180 гривень.
Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 44 421 гривню.
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Это то , что никогда не покажут по нашему ТВ ...
Поэтому и закрывают Шустера и друге "не такие" телеканалы ...
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По этой картинке получается у нас хуже, чем даже в рашке, охренеть можно.
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у рашці те ж саме...просто там не принято холопам на бояр "жаловатся"...
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Стопудово,і цифірь приблизно рівна і це навіть не 50,4%)))))
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у вас невірна інформація..."взяток" (хабарів) в Україні ніхто не вимагає...але роблять так що ви самі починаєте шукати кому "сунути"...
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Сенс в запитанні-З Вас вимогалі хабар ?---Ні, або Ви давали хабар? ---Так ! )))) Хабар є,а факту вимогання нема )))
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Да-аа,конкурс большой ,но всеравно будет тот кого назначат.Извините кто сможет проконтролировать решение конкурсной комиссии которые живут на средства БПП?Если найдется такой Герой то он должен быть удостоен звания Героя Планеты Земля.
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Конкурсы - не плохая идея и участникам хорошо и народу злорадство - потеха. Но в старые "добро -не добрые времена", людей и руководителей, подбирали по деловым качествам. Не в счет - бабло, папики-мамики, машинки, домики. Назначали. Смотрели. Оценивали. Боец? Двигали и поддерживали. Гавно? Ни папики ни мамики не помогали. А "претендент на должнасть и царствие"? Свиней пас до скончания... (Поломали потом правда все суки...) А из - "нормальных назначенцев"? Получалось много руководителей - высшего качества. Подбор? Только по профессионализму, IQ и преданности делу. Остальное? Шелуха!
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Давно говорят, что эти компьютеры для отвода глаз. Кто писал программы? Под кого писали программы? Как вручную можно влезьть в эти программы? Пока вопросы с ответом: КОНКУРС ВЫИГРЫВАЕТ НУЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
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Софа, Вы такая умная женщина, шо я боюсь насколько Вы красивы..)
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Рыбачка Сонька как-то в мае , причалив к берегу баркас , ему сказала;Все вас знают, а Я Вас вижу в первый раз. 😀😀😀
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...може "влізти" модератор ...а "чьих" він буде це вже інше питання
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обязательно выберут самого паскудного.....начальник полиции это не мент ,не оперативник,не следователь а руководитель ведомства а раз участвуют менты - обязательно выберут паскуду...
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СОЛДАТЫ В АТО
НАЦГВАРДИЯ АВАКОВА
ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ

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Останутся на финал двое,донецкий пилигрим и севастопольский аброськин,це перемога однозначно буде,саша чуи в захвате от такого конкурса
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Интересно, Йовбак тоже номинируется? Вижу там лучшие из лучших
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины43 претендента на должность главы Нацполиции приняли участие в тестировании. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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