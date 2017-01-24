 "Иногда слышны ссоры, мат и крики. На передовой у боевиков сброд всякий. Профи за ними", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 5 канал
, в окопах на передовой террористы "ДНР" держат не очень подготовленных и немотивированных боевиков. Профессионалы находятся на позициях второго ряда.
"Самый передок - это какой-то самый простой народ. Сброд, который удалось собрать. Явные специалисты где-то дальше. Когда они работают, то разница ощутима. Артиллерия работает или что-то подобное - потяжелее", - говорит морпех с позывным Смайлик. Читайте также: Боевики с применением тяжелого вооружения 51 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое украинских воинов, - штаб
СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ВС УКРАИНЫ!!!
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1. Лишить жертву физических и моральных сил к сопротивлению. Для этого, чаще всего, использовался «конвейер» - постоянный, непрекращающийся допрос и давление со стороны большого количества сменяющих друг друга следователей. Человека постоянно дергали, допрашивали, приводили и уводили, изнуряли, он все время находился в тревожном состоянии, нервничал, терял силы и рано или поздно срывался и ломался.
Такой же прием эффективен и по отношению к целому народу. Непрекращающиеся, сменяющие друг друга стрессовые ситуации и проблемы истощают психику коллектива, утомляют, подавляют волю к сопротивлению. Это, прежде всего, постоянные обострения ситуации на фронте, вал негативной информации о поражениях в разных сферах, крики о «зраде», об огромных потерях на Донбассе, о кризисе и т.д.
2. Лишить жертву моральной опоры, показать, что ее все предали. В НКВД, обычно, подследственному говорили, что семья от него отказалась, как от предателя и врага народа, а «подельники» дали признательные показания и указали на него, как на участника заговора.
Сегодня украинцам демонстрируют, что союзники нас предадут или уже предали, как неисправимых коррупционеров или как малозначимую страну, но прежде всего - что украинцев предала их собственная власть. Кроме того, российской агентурой инспирируются акты антисемитизма и вандализма с целью поссорить Украину с ее союзниками.
3. Продемонстрировать полную незащищенность жертвы. В НКВД это была целая система пыток и унижений личности, когда человек начинал понимать, что никто на свете больше не сможет его защитить, что он пустое место и звать его никак.
В гибридной войне - это теракты против политиков и журналистов, показывающие, что никто в Украине не защищен от всесильной карающей руки Кремля, ни известные люди, ни, тем более, простые обыватели.
4. Вызвать ощущение обреченности и безысходности. В НКВД, обычно, жертве говорили, что процесс санкционирован на самом верху, вина уже доказана, приговор уже предопределен, схема полностью раскрыта, и смягчить наказание можно только полным признанием вины.
Сегодня это выражается в тезисах о том, что Украина станет разменной монетой при договоренностях мировых держав и от нее больше ничего не зависит, что сопротивление бесполезно и нужно идти на уступки.
5. Показать бесперспективность сопротивления. В НКВД радостно сообщали человеку, что у них есть сколько угодно времени, чтобы сломать его. И что временных рамок для мучений, издевательств и унижений не существует.
Сегодня Кремль каждый раз подчеркивает, что даже не собирается обсуждать условия снятия санкций и будет проводить свою политику столько, сколько понадобится, даже если придется «есть снег».
6. Вызвать у человека чувство паники, растерянности, постоянного страха. Для этого в НКВД жертв помещали в камеры со стенами, покрытыми кровью, и в которых ночью были слышны нечеловеческие крики пытаемых людей.
По отношению к Украине сегодня это - бессмысленные убийства, разгул криминалитета, провоцируемый всеобщим стрессом, бедностью, войной на Донбассе и, не исключено, целенаправленной политикой криминальных кругов, подконтрольных Кремлю.
7. Разрушить внутренний мир человека и дезориентировать его. Для этого НКВД в тюрьмах создавал атмосферу глубочайшей безнадежности, подозрительности, лжи и бесконечной пропаганды. Жертве с наслаждением сообщалось о раскрытии новых заговоров, арестованных и расстрелянных врагах народа, делалось все, чтобы убедить обвиняемого в том, что все вокруг бессмысленно и беспощадно.
В Украине сегодня это проявляется в целенаправленной дискредитации власти, волонтеров и добровольцев, культивировании самых разных теорий заговора, дезинформации, пропаганде всеобщего недоверия и ненависти.
8. Убить в человеке чувство сострадания к другим и ответственности перед ними. Для этого в НКВД практиковалась пытка голодом, жаждой, лишением сна и другими угрожающими медленной смертью методами. Человек, доведенный до истощения, вставал перед ужасающим выбором - оговорить и предать товарищей или умереть и, чаще всего, выбирал первое.
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Сегодня в Украине кризис и резкое ухудшение уровня жизни, спровоцированные войной и экономической блокадой со стороны России, дезинтегрируют общество и заставляют каждого сосредоточиться на собственном выживании даже за счет общественных интересов.
К сожалению, сегодня Украина в этой игре взяла на себя роль жертвы, «обвиняемого», на котором Кремль - «следователь НКВД» - оттачивает и демонстрирует весь арсенал своих изощренных методов. Жертва пытается всего лишь выстоять и продержаться под пытками и давлением как можно дольше, следователь - сломать как можно быстрее.
Нет нужды говорить, что даже самый стойкий человек в НКВД рано или поздно, но ломался. И потому роль, которую выбрала себе Украина - заведомо проигрышная.
Единственная возможность не проиграть и не сломаться - это перестать находиться в роли жертвы, «обвиняемого» в застенках НКВД. И мы, в отличие о реального заключенного, можем просто взять - и выйти из информационной «камеры».
Нам нужно полностью сменить риторику и реакцию на происходящее. Хватит обороняться и пытаться выстоять, пора переходить в атаку. Украинская власть должна становиться проактивной, начать диктовать информационную повестку и заставлять реагировать Кремль - постоянно, ежедневно вынуждать его говорить, объяснять, оправдываться, обсуждать наши инициативы, предложения, обвинения, заявления.
Нужно начать действовать ассиметричными методами, выдвигать самые неожиданные тезисы, влиять на российское общество и дезориентировать его, действовать на упреждение, подрывать устои и позиции Кремля, атаковать и навязывать совершенно новые идеи и темы.
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Мова і ментальність: україно-російські порівняння
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Узлодійки раптом підкосило ногу і намагаючись встояти з куркою в паху вона схопилася за винний стелаж, який на неї впав з усім вмістом.
У Челябінську (Росія) п'яна жінка, яка намагалася винести заморожену курку в власних штанях, була похована під винним стелажем, за який вхопилася, після того як від крижаного курячого стегенця їй звело ногу, передають Патріоти України.
Жінка напідпитку під виглядом покупця випила в торговому залі пляшку горілки, і сховала заморожений курячий окорок у власних колготах. Перебуваючи в винному ряду, у злодійки раптом підкосило ногу і намагаючись встояти з куркою в паху вона схопилася за винний стелаж, який на неї впав з усім вмістом.
Співробітники універсаму витягли тіло жінки і викликали швидку. При огляді жінки лікарі і виявили під спідницею, в колготах морожену курку. Жінка померла від сильного удару в область серця грудної клітини; м'язи стегна правої ноги були скорочені, що говорить про її судоми.
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