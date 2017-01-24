EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  1853  17
Материалы по теме:
Все про:боевик (17801) Россия (64871) Донбасс (12035) боевые действия (946) Широкино (365)

 "Иногда слышны ссоры, мат и крики. На передовой у боевиков сброд всякий. Профи за ними", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО

Украинские морпехи в Широкино говорят об остром дефиците у боевиков желающих воевать за "русский мир" на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, в окопах на передовой террористы "ДНР" держат не очень подготовленных и немотивированных боевиков. Профессионалы находятся на позициях второго ряда.

"Самый передок - это какой-то самый простой народ. Сброд, который удалось собрать. Явные специалисты где-то дальше. Когда они работают, то разница ощутима. Артиллерия работает или что-то подобное - потяжелее", - говорит морпех с позывным Смайлик.

Загрузка видео...
Читайте также: Боевики с применением тяжелого вооружения 51 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое украинских воинов, - штаб
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
отменный перегной из россиян вышел на Донбассе!
СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ВС УКРАИНЫ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из окопов "стоявших на блокпостах" раздавались маты и крики, кто то порол чушь, а кого то пороли, как чушь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только чушь ни кого не порола. Она просто ржала в стороне. Чушь была на высоте. . Таких ублюдков она еще не видела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Итак, главные задачи следователя НКВД ранее и российской пропаганды сегодня заключаются в следующем.
1. Лишить жертву физических и моральных сил к сопротивлению. Для этого, чаще всего, использовался «конвейер» - постоянный, непрекращающийся допрос и давление со стороны большого количества сменяющих друг друга следователей. Человека постоянно дергали, допрашивали, приводили и уводили, изнуряли, он все время находился в тревожном состоянии, нервничал, терял силы и рано или поздно срывался и ломался.
Такой же прием эффективен и по отношению к целому народу. Непрекращающиеся, сменяющие друг друга стрессовые ситуации и проблемы истощают психику коллектива, утомляют, подавляют волю к сопротивлению. Это, прежде всего, постоянные обострения ситуации на фронте, вал негативной информации о поражениях в разных сферах, крики о «зраде», об огромных потерях на Донбассе, о кризисе и т.д.
2. Лишить жертву моральной опоры, показать, что ее все предали. В НКВД, обычно, подследственному говорили, что семья от него отказалась, как от предателя и врага народа, а «подельники» дали признательные показания и указали на него, как на участника заговора.
Сегодня украинцам демонстрируют, что союзники нас предадут или уже предали, как неисправимых коррупционеров или как малозначимую страну, но прежде всего - что украинцев предала их собственная власть. Кроме того, российской агентурой инспирируются акты антисемитизма и вандализма с целью поссорить Украину с ее союзниками.
3. Продемонстрировать полную незащищенность жертвы. В НКВД это была целая система пыток и унижений личности, когда человек начинал понимать, что никто на свете больше не сможет его защитить, что он пустое место и звать его никак.
В гибридной войне - это теракты против политиков и журналистов, показывающие, что никто в Украине не защищен от всесильной карающей руки Кремля, ни известные люди, ни, тем более, простые обыватели.
4. Вызвать ощущение обреченности и безысходности. В НКВД, обычно, жертве говорили, что процесс санкционирован на самом верху, вина уже доказана, приговор уже предопределен, схема полностью раскрыта, и смягчить наказание можно только полным признанием вины.
Сегодня это выражается в тезисах о том, что Украина станет разменной монетой при договоренностях мировых держав и от нее больше ничего не зависит, что сопротивление бесполезно и нужно идти на уступки.
5. Показать бесперспективность сопротивления. В НКВД радостно сообщали человеку, что у них есть сколько угодно времени, чтобы сломать его. И что временных рамок для мучений, издевательств и унижений не существует.
Сегодня Кремль каждый раз подчеркивает, что даже не собирается обсуждать условия снятия санкций и будет проводить свою политику столько, сколько понадобится, даже если придется «есть снег».
6. Вызвать у человека чувство паники, растерянности, постоянного страха. Для этого в НКВД жертв помещали в камеры со стенами, покрытыми кровью, и в которых ночью были слышны нечеловеческие крики пытаемых людей.
По отношению к Украине сегодня это - бессмысленные убийства, разгул криминалитета, провоцируемый всеобщим стрессом, бедностью, войной на Донбассе и, не исключено, целенаправленной политикой криминальных кругов, подконтрольных Кремлю.
7. Разрушить внутренний мир человека и дезориентировать его. Для этого НКВД в тюрьмах создавал атмосферу глубочайшей безнадежности, подозрительности, лжи и бесконечной пропаганды. Жертве с наслаждением сообщалось о раскрытии новых заговоров, арестованных и расстрелянных врагах народа, делалось все, чтобы убедить обвиняемого в том, что все вокруг бессмысленно и беспощадно.
В Украине сегодня это проявляется в целенаправленной дискредитации власти, волонтеров и добровольцев, культивировании самых разных теорий заговора, дезинформации, пропаганде всеобщего недоверия и ненависти.
8. Убить в человеке чувство сострадания к другим и ответственности перед ними. Для этого в НКВД практиковалась пытка голодом, жаждой, лишением сна и другими угрожающими медленной смертью методами. Человек, доведенный до истощения, вставал перед ужасающим выбором - оговорить и предать товарищей или умереть и, чаще всего, выбирал первое.
Читайте также: Россияне используют приём "все вокруг виноваты, один я ангел" - эмигрантка из России
Сегодня в Украине кризис и резкое ухудшение уровня жизни, спровоцированные войной и экономической блокадой со стороны России, дезинтегрируют общество и заставляют каждого сосредоточиться на собственном выживании даже за счет общественных интересов.
К сожалению, сегодня Украина в этой игре взяла на себя роль жертвы, «обвиняемого», на котором Кремль - «следователь НКВД» - оттачивает и демонстрирует весь арсенал своих изощренных методов. Жертва пытается всего лишь выстоять и продержаться под пытками и давлением как можно дольше, следователь - сломать как можно быстрее.
Нет нужды говорить, что даже самый стойкий человек в НКВД рано или поздно, но ломался. И потому роль, которую выбрала себе Украина - заведомо проигрышная.
Единственная возможность не проиграть и не сломаться - это перестать находиться в роли жертвы, «обвиняемого» в застенках НКВД. И мы, в отличие о реального заключенного, можем просто взять - и выйти из информационной «камеры».
Нам нужно полностью сменить риторику и реакцию на происходящее. Хватит обороняться и пытаться выстоять, пора переходить в атаку. Украинская власть должна становиться проактивной, начать диктовать информационную повестку и заставлять реагировать Кремль - постоянно, ежедневно вынуждать его говорить, объяснять, оправдываться, обсуждать наши инициативы, предложения, обвинения, заявления.
Нужно начать действовать ассиметричными методами, выдвигать самые неожиданные тезисы, влиять на российское общество и дезориентировать его, действовать на упреждение, подрывать устои и позиции Кремля, атаковать и навязывать совершенно новые идеи и темы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
естественно это древняя тактика чингисхана, всякий сброд пускают вперед, а сильных на второй ряд
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
россия переняла почти вся со времент монголов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Єнто могут быть і вопли страсті...пррратівния, аднака...чечня- круто??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно постоянно давить впопучленцев,чтоб они больше не стояли в первых рядах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нетвереза карма: У Росії винний стелаж вбив злодійку, яка вкрала курку


Узлодійки раптом підкосило ногу і намагаючись встояти з куркою в паху вона схопилася за винний стелаж, який на неї впав з усім вмістом.

У Челябінську (Росія) п'яна жінка, яка намагалася винести заморожену курку в власних штанях, була похована під винним стелажем, за який вхопилася, після того як від крижаного курячого стегенця їй звело ногу, передають Патріоти України.
Жінка напідпитку під виглядом покупця випила в торговому залі пляшку горілки, і сховала заморожений курячий окорок у власних колготах. Перебуваючи в винному ряду, у злодійки раптом підкосило ногу і намагаючись встояти з куркою в паху вона схопилася за винний стелаж, який на неї впав з усім вмістом.
Співробітники універсаму витягли тіло жінки і викликали швидку. При огляді жінки лікарі і виявили під спідницею, в колготах морожену курку. Жінка померла від сильного удару в область серця грудної клітини; м'язи стегна правої ноги були скорочені, що говорить про її судоми.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Иногда слышны ссоры, мат и крики. На передовой у боевиков сброд всякий. Профи за ними", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик взятка военнослужащие Гройсман дети Донбасс Донецкая область Евросоюз Евтушок Сергей задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция обстрел Порошенко Россия санкции СБУ смерть стрельба суд судья США Трамп Тымчук Финляндия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти