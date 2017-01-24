 Арестовано 19 вагонов с металлоломом стоимостью 6 млн грн, которые боевики пытались продать в Украину, - СБУ. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что главари т.н. "ДНР" для финансирования незаконных вооруженных формирований планировали наладить нелегальный вывоз металлолома из псевдореспублики. Через подконтрольные коммерческие структуры, которые имеют разрешения на перевозку товаров через линию разграничения, они вывозили продукцию на контролируемую украинской властью территорию для перепродажи.
В настоящее время сотрудниками спецслужбы на железнодорожном пункте пропуска Константиновка задержаны и наложен арест на 19 вагонов, в которых перевозился металлолом.
По имеющейся в СБ Украины информации, это была первая попытка представителей террористов незаконно вывезти лом черных металлов. На вагоны с металлоломом приблизительной стоимостью почти шесть миллионов гривен наложен арест. Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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Нє хер вивозити сировину з ТЕРИТОРІЇ АХМЄТКИ... Іщь що удумалі ....Ето тєріторія которую ПАСЬОТ ПАЦАН...
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Зрада - оно конечно да, повсюду, но мне просто очень понравилось, что концепция наебизнеса СБУ-стайл применяется и в адрес, скажем так, не слишком достойных граждан.
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Хозяева узкого мира слишком хорошо знают навыки и привычки своих питомцев.
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На видео в соседнем составе кругляк для крепежа шахтных выработок.
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