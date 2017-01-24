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Все про:боевик (17801) СБУ (13067) металлолом (78)

 Арестовано 19 вагонов с металлоломом стоимостью 6 млн грн, которые боевики пытались продать в Украину, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку создания канала финансирования терроризма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что главари т.н. "ДНР" для финансирования незаконных вооруженных формирований планировали наладить нелегальный вывоз металлолома из псевдореспублики. Через подконтрольные коммерческие структуры, которые имеют разрешения на перевозку товаров через линию разграничения, они вывозили продукцию на контролируемую украинской властью территорию для перепродажи.

В настоящее время сотрудниками спецслужбы на железнодорожном пункте пропуска Константиновка задержаны и наложен арест на 19 вагонов, в которых перевозился металлолом.

По имеющейся в СБ Украины информации, это была первая попытка представителей террористов незаконно вывезти лом черных металлов. На вагоны с металлоломом приблизительной стоимостью почти шесть миллионов гривен наложен арест. Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: При проведении операций с металлоломом предприниматели на Харьковщине не заплатили более 4 млн грн налогов, - ГФС. ФОТО

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Арестовано 19 вагонов с металлоломом стоимостью 6 млн грн, которые боевики пытались продать в Украину, - что бы из него сделать оружие и замочить тех же сепаров
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Та ні, то наші бариги, щоб не платити сєпарам за метал їх тупо кинули на бабло. Вони майже завжди так рішають питання. Але в даному випадку хунта одобряє і підтримує...
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знову мимо....
Нє хер вивозити сировину з ТЕРИТОРІЇ АХМЄТКИ... Іщь що удумалі ....Ето тєріторія которую ПАСЬОТ ПАЦАН...
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Как завещала Гадя "извинится, простить и отдать"
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Основний експортний продукт даунбасу та лугандонії....
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боевики "пытались продать"... ай-яй-яй. так и вижу "гаражные войны", где аукционер выкрикивает участников где-то на фоне террикона и разрушенного моста типа"господин слева, 10 тысяч! кто даст 11?" ПРОСТО СЛУЧИЛАСЬ НЕУВЯЗОЧКА, ИЛИ ДРУГИЕ ЭШЕЛОНЫ ТОЖЕ НЕ ПРОШЛИ??
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Я верно понимаю, что раз "конфискованы" - то теперь мы получили эти самые 19 вагонов безвозмездно, т.е. даром?
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"Мы"? Это понятие ооочень растяжимое в контексте нашей страны.
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Ожидал такого ответа.
Зрада - оно конечно да, повсюду, но мне просто очень понравилось, что концепция наебизнеса СБУ-стайл применяется и в адрес, скажем так, не слишком достойных граждан.
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Украинские заводы едут на подконтрольную территорию
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но не так это и весело - на нас подвесят даунбасянам их места обитания восстанавливать
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якби здавали танки чи гради розрізані на металобрухт, одразу після отримання то можна було б і пропускати
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Не принимают. Скупкам лома на оккупированных территориях под угрозой откручивания яйцев запрещено принимать хоть что-то, в чём угадывается бывшая военная техника.
Хозяева узкого мира слишком хорошо знают навыки и привычки своих питомцев.
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Интересно, кому выгодно, чтоб лом не вывозили, а сдавали на местные меткомбинаты?
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Вырезают Донбасс,кормильцы Украины хреновы!
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Не прошло и трёх лет.
На видео в соседнем составе кругляк для крепежа шахтных выработок.
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лом нужен только для металлургических предприятий, самое ближайшее к дыре - в Мариуполе, и у нас в стране нет металлургических гос. предприятий, все частные...
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так по ходу по запчастям перевезут весь лугандон на территорию украины.
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Торговля идет давно и постоянно углем,который используется на украинских тэц.Иначе позамерзали бы без тепла некоторые населенные пункты.Данный случай показывает шо барыги с Украинской территории кинули барыг с сепарской или наоборот..Вопрос.Шо произошло,шо не поделили.И кто выиграл ,а кто проиграл.
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Добавляю.Не только углем,а и металлом и тнп и продуктами.
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Кому война ,кому мать родна.Торговля двигатель прогресса.Одних убивают,другие наживаются.
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лицемеры! да торговля с боевиками во всю идет , тысячами тонн металла, только нашего производста, - Азовстали . На Харцызск металл во всю отгружаем , как сотрудник имеющий доступ к этой информации официально могу заявить. А здесь о каких то несчастных 19 вагонах речь завели, показушники .. тьфу!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАрестовано 19 вагонов с металлоломом стоимостью 6 млн грн, которые боевики пытались продать в Украину, - СБУ. ВИДЕО
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