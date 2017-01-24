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"Вы думаете, его убил Путин? Это совершенно глупый разговор! Я не хотел бы продолжать. Вы - расисты", - кремлевский пропагандист Дугин прервал интервью ВВС после вопроса о Немцове. ВИДЕО
Российский пропагандист Александр Дугин прервал интервью с журналистами ВВС после вопроса об убийстве Бориса Немцова.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Russian, сначала речь шла о предполагаемом вмешательстве России в ход американских выборов. Дугин сказал, что это вмешательство было нулевым, а после вопроса об убийстве Бориса Немцова кремлевский политолог заявил, что не хочет продолжать интервью и ушел со съемочной площадки.
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Боже упаси!!!!!!!!!!!!
дебилы, мля
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Боевики ИГИЛ уничтожили из ПТРК российский танк Т-90 (свежее эффектное видео) http://news-video.ru/boeviki-igil-unichtozhili-iz-ptrk-tank-t-90-shiitskix-naemnikov-video/
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Залдостанов Хирург дал новое интервью! 18.01.2017
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Кацапня все больше становится похожа на радикальных, диких муслимов в ЕС, те то же любят обвинять критиков ислама в расизме, как будто мусульмане это какая-то отдельная раса)
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Путинхуйло? Он же как и Гитлер - не убил никогошеньки!
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иногда не понимаю...вроде бы адекватные люди, из авторитетных СМИ, которых знают во всем мире.. общаются с подобными маразматиками, лжецами, подонками и жополизами...лишняя трата времени, на мой взгляд
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