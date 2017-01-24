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Все про:Дугин (26) Немцов (686) пропаганда (1792) Путин (20656) убийство (4587)

 "Вы думаете, его убил Путин? Это совершенно глупый разговор! Я не хотел бы продолжать. Вы - расисты", - кремлевский пропагандист Дугин прервал интервью ВВС после вопроса о Немцове. ВИДЕО

Российский пропагандист Александр Дугин прервал интервью с журналистами ВВС после вопроса об убийстве Бориса Немцова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Russian, сначала речь шла о предполагаемом вмешательстве России в ход американских выборов. Дугин сказал, что это вмешательство было нулевым, а после вопроса об убийстве Бориса Немцова кремлевский политолог заявил, что не хочет продолжать интервью и ушел со съемочной площадки.
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Щоб показати всьому світові який він гівнюк.
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действительно, зачем это мелкобритским гомосекам?
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Лечи свой twitter.
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Иногда всему миру полезно показать дебильность наших северных дебилов!
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был бы умным остался бы а если побежал то вопрос попал в точку...
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"Вы думаете его убил Путин?

Боже упаси!!!!!!!!!!!!

дебилы, мля
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Это переходной вид отрицательной селекции-ещё не животные, но уже не люди...
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не надо животных даже близко касаться, не знаю могу ли, но посмотрите последний опрос Сотника в москве, и вопрос, про ЭТОТ богоносный народец навсегда исчезнет..... Только хирургически...
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А может Раша - козломордус обыкновенный хронический...
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Встретились два тролля. Не ожидал от BBC.
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Патриот, вы уже написали донос?
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Это на пидАрашке доносы пишут, а у нас открыто все говорят о чем думают. Разницу улавливаешь?
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То есть доносят открыто. Я понял. В Украине же это как бы считается проявлениям патриотизма. Настучать на соседа "ватника".
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В Украине вату вААЩе за людей не считают. АбИсняю, донос это когда втихаря докладывают органам от том, что стало известно и что бы никто никогда не узнал кто был информатором. В Украине такой надобности нет. Все вокруг говорят, что думают и никого не боятся.
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У вас половина страны живет в страхе, боятся говорить что думают. Как вы абиснили, вы даже их за людей не считаете. И за это государство террора стоял Майдан?
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Мордва, а почему у тебя не аквафрешніы флаг? В Орде же свобода...
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Ведь если они чего-нибудь скажут, патриот "никого не боясь" доложит куда следует.)) Во что вы превратили свою страну?
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Вата, у нас такого пАнятия нет как КУДА СЛЕДУЕТ... Это на гЭбЭшной пидАрашке еще совковое осталось. Вы ведь прАвАнАследница *баного совка
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Мордва, это в дуРашке недавно вернули статью о недоносительстве.
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У вас даже специальный патриотический сайт доносов есть. Куда каждый патриот может донести до своего соседа "ватника".
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Его убила роССия. А это все орки живущие там включая хуйла.
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Интересно, что этого русского нацика Дугина еще кто-то замечает.
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они бы еще залдостанова на интервью пригласили
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Красиво прокремлёвского педераста сделали. Интервьюер спрашивает - вы можете назвать хоть одного американского журналиста, которого убили при Обаме? Пидар ответил, что это абсолютно тупой разговор и упистил. Мразь, которая гонит на Украину.
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Для них это только подсказка, что нужно убить пару американских журналистов.
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ВВС что новый проект запускает ... психбольные расеи
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Круто, то есть наконец Дугин признал, что орки не имеют никакого отношения к европеоидной рассе)))))
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Капутин только то и делает бегает советов у дугина спрашивает. Демократ хренов))))
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Дружбан дугина отжигает,в дурке выходной




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Це взагалі епічний йолоп , його треба видати окремою книжкою " Подорож на Бігль -2 , шлях назад " .
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Во, дела. Типаж- Солженицын, реально. Даже аглицкий язык знает. Я слышал о нем, но никогда не видел.
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И не надо тебе его видеть, Андрей - ты столько не выпьешь!!! Но если серьезно - мразь еще та, мне вот доводилось видеть, империалист до мозга костей. Проффесор МГУ, если я не ошибаюсь, между прочим.
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вот такие душевнобольные пациенты кащенки формируют идеологию "русскава мира". дугин, чудинов, кургинян мигранян, проханов - сплошные эпикризы
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Путин убил уже тысячи и своих и чужих.Интересно как по ночам спит эта краса.Не осцыкается,когда к нему приходят призраки убитых сожженных и растерзанных.
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да это крыса и мразь... бывший мент и прихвостень ... за хозяином портфель носил... этот вылупок по головам пойдет ... надо будет он и свое стадо стойлового содержания кровью умоет... так что эту падаль вряд ли по ночам что то мучает
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Вот и появилась новая лишнехромосомная раса "расеяне")
Кацапня все больше становится похожа на радикальных, диких муслимов в ЕС, те то же любят обвинять критиков ислама в расизме, как будто мусульмане это какая-то отдельная раса)
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Оказывается, учить русских демократии - это расизм. То есть они уже не стесняются того, что они - раса обезьян.
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дай Бог, чтобы она последняя была, эта битва
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Неужели дочки Путина перехали из Европы в Нижний Тагил?
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Походу, профессора химии и физики Дугину дедовщину в МГУ устроили...
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А и в самом деле! При чем тут Путин хуйло? Он же как и Гитлер - не убил никогошеньки!
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Красавцы ! Ничего и никого не боятся.Правду-матку спрашивают у конченных упырей в упор ! )))
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Нарезка не дает четкой картины,не бегите впереди паровоза.Больше вопросов.чем ответов.
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Он санька дуЛин от рождения ,фамилию сменил и лезвием в паспорте буковку "Л" подтер на "Г" инфа достоверная 100%
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тоже мне...нашли с кем разговаривать....
иногда не понимаю...вроде бы адекватные люди, из авторитетных СМИ, которых знают во всем мире.. общаются с подобными маразматиками, лжецами, подонками и жополизами...лишняя трата времени, на мой взгляд
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Не, тролльнул красиво. Тот вылетел, как торпеда.
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Мордором правит даже не зло.которое можно охарактеризовать,а дерьмо.которое прет из выгребной ямы.куда кинули дрожжи.
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А система где диктатор асад или ким чен ын может любого растрелять или запытать до смерти или посадить безусловно продвинутее и цивилизованнее.
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BBC брали интервью у дугина?!?!?! Вообще с ума сошли! Они бы ещё интервью у кальтенбрунера взяли. Странный всё таки народ,эти европейцы. Понятно,что этот упырь разговаривал с кацапским представительством,но всё равно от смрада дерьма теперь месяц отмываться.
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Звиздец и он шо професор МГУ позорище раньше токого не было
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...да ну... ...я на заводе фрезеровщиком в середине 70хх. работал после ПТУ... -- приносит инженер чертёж, а там внутренний диаметр больше внешнего указан... -- какой-то ж профессорско-преподавательский состав этих инженеров обучал...*)
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Кальтенбрунер умный враг и такую херню не морозил
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...у Дугина просто словарный запас дохловат... ...я б ответил так: "Нет, дорогие журналисты! Немцова убил не Путин, а ёбнутое хуйло!" -- хоть и плагиат, зато Правда!
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еще один пропагандон чет не слышал о таком
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Та Ви що? Дугін - це ідейна основа для "русского мира" на Донбасі.
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черти и нечесть как огня боятся света и правды!только коснулся правды английский журналист,так сразу мразь дугин обосрался и слился!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Вы думаете, его убил Путин? Это совершенно глупый разговор! Я не хотел бы продолжать. Вы - расисты", - кремлевский пропагандист Дугин прервал интервью ВВС после вопроса о Немцове. ВИДЕО
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