 "Что такое!? Я предприниматель! Цветами торгую", - киевские полицейские задержали наркоторговцев-оптовиков и изъяли более тысячи доз героина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, подозреваемые были задержаны во время закупки партии наркотиков - героина, кокаина и метадона, на общую сумму 500 тысяч гривен.
Во время обысков у наркоторговцев изъяли оружие, переделанное для отстрела боевых патронов, деньги и крупные партии наркотиков.
"Обязанности между членами группировки были четко распределены: кто-то занимался поиском клиентов, кто-то доставкой. Задача следствия на этом этапе окончательно установить роль каждого в схеме поставки и реализации наркотиков. В ходе обысков у группы изъято 330 тысяч гривен, полученных от реализации наркотиков", - говорит начальник следственного управления ГУНП в Киеве Эдуард Соловьев.
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Закрыть Всех предпринимателей, торгующих цветами !
Среди них могут быть
минимизаторынаркоторговцы.
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