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 "Что такое!? Я предприниматель! Цветами торгую", - киевские полицейские задержали наркоторговцев-оптовиков и изъяли более тысячи доз героина. ВИДЕО

Киевские полицейские задержали трех членов этнической группировки, занимавшейся торговлей наркотиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, подозреваемые были задержаны во время закупки партии наркотиков - героина, кокаина и метадона, на общую сумму 500 тысяч гривен.



Во время обысков у наркоторговцев изъяли оружие, переделанное для отстрела боевых патронов, деньги и крупные партии наркотиков.

"Обязанности между членами группировки были четко распределены: кто-то занимался поиском клиентов, кто-то доставкой. Задача следствия на этом этапе окончательно установить роль каждого в схеме поставки и реализации наркотиков. В ходе обысков у группы изъято 330 тысяч гривен, полученных от реализации наркотиков", - говорит начальник следственного управления ГУНП в Киеве Эдуард Соловьев.

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Сподіваюся,з доказовою базою все в порядку?
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((индейцы и наркотики,вещи несовместимые - да, да,не смейтесь - но 21 век на дворе)))
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Я предприниматель! Цветами торгую

Закрыть Всех предпринимателей, торгующих цветами !
Среди них могут быть минимизаторы наркоторговцы.
.
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А может этим уродам и разрешить торговлю цветами с дозами героина?Только таким образом реально избавится от наркоманов-мажоров,пускай выдыхают как мамонты.Гораздо опаснее курильщики,накурятся наделают бед нажрутся и ничего непомят,а главное что не здыхают.
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Чипу--ты что спайсов перебрал такую херню нести.?где это ты видел курильщика травки наделавшего беды?ты макоед по себе не ровняй.
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Я бачив. Планокур вирішив покататися з друзями. Чотири трупи.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Что такое!? Я предприниматель! Цветами торгую", - киевские полицейские задержали наркоторговцев-оптовиков и изъяли более тысячи доз героина. ВИДЕО
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