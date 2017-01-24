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 Полиция выдворила российского пропагандиста Филлипса из британского парламента, - посол Галибаренко. ВИДЕО

Британского журналиста Грэма Филлипса, работающего на российские пропагандистские телеканалы RT и "Звезда", выдворили из парламента Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в Великобритании, об этом заявила посол Наталья Галибаренко.

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"Посол Галибаренко: никто не может испортить отношения между Украиной и Объединенным Королевством, даже российская кукла-пропагандист Грэм Филлипс, которого полиция сопроводила на выход из британского парламента", - сказано в сообщении.

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Імпотенти,що в парламенті,що в поліції.Арештувати гриню треба,тим більше.є за що!!!
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Походу, свидетели вовы без пары-тройки косячков (так только, для харизмы) проповедовать не выходят.
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За ухо нужно было вывести и на ступеньках пендюля дать.
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не люблю футбол, но его башкой можно было бы поиграть....
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А чому по пельці не надавали? Ну не допрацьовуєте, воно ж дурепало той Хфіліпс.
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Пора в больничку!
Украинцы должны признать себя русскими и попросить прощения, - новые условия мира от длнр

http://webgazeta.info/n7usfarwokt3
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И это правильно, иначе прощения вам не манкуртам не будет
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А кому-то надо ваше прощение? Или украинцам надо извиниться перед мамашкой Моторолы за то, что его свои же размазали по стенкам лифта?
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саме ім'ячко Леонард Свидовсков за себе говорить)).. Де ж воно таке народилось? і яке в оуього "громадянство"?? ..
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Почему этот поц, до сих пор не принял гражданство дныры или лныры? На Западе "хреново" в отличии от "процветающей" новососсии
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вата должна существовать в резервации .
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Даже толерантная Британия не терпит откровенных 3/14дарасов...
Это вам не расия!...
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ще б копняків напіддали тій брехливій потрворі..
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Дырявый любитель навадрочии не пришелся ко двору
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Не нравится правда?
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когда этого филипса начнут Бить прохожие на улице? ..
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Британским военным запретили ходить в форме на людях
http://gazeta.ua/ru/articles/np/_britanskim-voennym-zapretili-hodit-v-forme-na-lyudyah/498723
Министерство обороны Великобритании предписало всем военнослужащим страны временно не носить военную форму на улице в и общественных местах, сообщает BBC News. Соответствующее распоряжение появилось после нападения двух вооруженных ножами исламистов на артиллериста на юго-востоке британской столицы. В результате полученных ранений военнослужащий скончался.
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Это же геноцид геев и пидарасов,этот гандон два в одном
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Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу (с)
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Прикольно, даже хором кричали - пока лжец!
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Засунули бы петушку дубинку в задницу. Провокация не удалась,хоть бы кайфонул.
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Филипок был неизвестным геем, а стал известным подарком!
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Грем,не слушай никого,приезжай в Киев...
Пойдём,в Днепре покупаемся...
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Его заманить можно только мужиками. Было видео, где он к Гиви заигрывал. Гиви спужалсо тогда.
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Прикольно, что в зале начали кричать: "Позор тебе! Вышвырните его отсюда! Лжец!"

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Да уж, не любят почему-то рашистских шавок
Вот и в Хорватии депутатов-любителейй "рускава мира" пинками выкинули из парламента



В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и выкинули из парламента (Видео)
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А чего этот п..рила лысый припёрся в Британию? Чего ему в Мордве не сидиться?
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надо было этому придурку еще ногу прострелить)
жалкое животное )
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Когда уже с нашего парламента начнут гнать подобную шушеру?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПолиция выдворила российского пропагандиста Филлипса из британского парламента, - посол Галибаренко. ВИДЕО
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