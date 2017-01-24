 Полиция выдворила российского пропагандиста Филлипса из британского парламента, - посол Галибаренко. ВИДЕО

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"Посол Галибаренко: никто не может испортить отношения между Украиной и Объединенным Королевством, даже российская кукла-пропагандист Грэм Филлипс, которого полиция сопроводила на выход из британского парламента", - сказано в сообщении.
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Украинцы должны признать себя русскими и попросить прощения, - новые условия мира от длнр
http://webgazeta.info/n7usfarwokt3
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Это вам не расия!...
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http://gazeta.ua/ru/articles/np/_britanskim-voennym-zapretili-hodit-v-forme-na-lyudyah/498723
Министерство обороны Великобритании предписало всем военнослужащим страны временно не носить военную форму на улице в и общественных местах, сообщает BBC News. Соответствующее распоряжение появилось после нападения двух вооруженных ножами исламистов на артиллериста на юго-востоке британской столицы. В результате полученных ранений военнослужащий скончался.
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Пойдём,в Днепре покупаемся...
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Вот и в Хорватии депутатов-любителейй "рускава мира" пинками выкинули из парламента
В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и выкинули из парламента (Видео)
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жалкое животное )
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