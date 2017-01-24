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 Мужчина бросился под поезд в харьковском метро. ВИДЕО камер наблюдения

На станции "Площадь Конституции" харьковского метро мужчина бросился под прибывающий поезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 057.ua, мужчине, совершившему попытку самоубийства на вид 30-35 лет. Его достали из-под вагона, а приехавшие врачи, наложили на шею бандаж и госпитализировали его. Инцидент произошел в 10.10. Движение на по Холодногорско-Заводской линии восстановлено в 10.49.
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Таких прыгунов в качестве воспитательно-мотивирующей меры надо отдавать на растерзание машинистам.
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всегда удивляли такие показушники-суицидники. да залезь, сцуко, тихонько на высокий этаж или мост и тихонько, чтобы никто не видел, брось свое тело бренное на асфальт или в воду. Ну, так, чтоб наверняка. Так нет же... Чтоб все видели, чтобы подставить под ответственность ни в чем неповинных людей.
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тяжело народу в Украине
понятно что от такой жизни у многих крышу снесёт
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Скоро Цензор и легкую порнуху вікладівать будет, бабла и популярности ради.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМужчина бросился под поезд в харьковском метро. ВИДЕО камер наблюдения
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