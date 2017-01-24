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Мужчина бросился под поезд в харьковском метро. ВИДЕО камер наблюдения
На станции "Площадь Конституции" харьковского метро мужчина бросился под прибывающий поезд.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 057.ua, мужчине, совершившему попытку самоубийства на вид 30-35 лет. Его достали из-под вагона, а приехавшие врачи, наложили на шею бандаж и госпитализировали его. Инцидент произошел в 10.10. Движение на по Холодногорско-Заводской линии восстановлено в 10.49.
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понятно что от такой жизни у многих крышу снесёт
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А ТАКЕ ЯК ВАМ?!
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