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 Возврат оккупированного полуострова в любом случае будет вооруженный, - комбат "Крыма" Акаев. ВИДЕО

Возвращение оккупированного Крыма Украине может произойти только с применением военной силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире "112 Украина" высказал командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев.

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"В любом случае будет вооруженный. Потому что те, кто захватил Крым, просто так оттуда не уйдут", - сказал он.

"По времени сложно сказать: у меня недостаточно информации. Насколько я ею владею, я думаю, это произойдет после того, как Россия потерпит серьезное поражение в Сирии", - добавил комбат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Восстановление территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом", - Порошенко

Напомним, ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.



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Армии могут собираться на нужных участках, у нас есть союзники которые создают военную угрозу россии если например она пребросит откуда-то пару-тройку армий? Ты в курсе, что даже во время второй мировой когда япония была союзником германии то с дальнего востока перебрасывались целые армии на западный фронт и ничего.
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в курсе. однако тем не менее до маньджурской операции в ДВ было сосредоточено ДВА фронта и еще одна дополнительная армия, которые 9 мая 1945 года благополучно вторглись в маньджурию. а перебрасывались резервы из сибири, которые были собраны из ополчения да выпускников трехнедельных курсов офицеров. мясо.
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Возвращать крым военным путем - это бред сивой кобылы. Как только такое случится первые кто перестанут нас поддерживать - это тот же запад, и еще санкции введут против нас же. А раша получит отличный повод в ходе ответного удара напасть на материковую часть Украины - причем без каких-либо последствий со стороны мирового сообщества.
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ты не забыл что во всем мире Крым признан украинской территорией оккупированной россией? почему освобождение своей территории должно вызвать негативную реакцию запада?
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Потому что запад - это чистоплюи, им лучше замять проблему любой ценой за чужой счет, а не за свой. Или ты думаешь они будут нам помогать? - не смеши.
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Вариант тут только один:
Украина должна стать государством, а не коррупционной клоакой шоколадных гениев.
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я же просил без зрады? иди мимо. от тебя только белый шум.
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извиняюсь что влажу, но тремя постами на один обычно ботоводы отвечают...
я про roshenko q
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Сразу будет ракетно-авиационный удар. Но даже накопление таких сил на участке прорыва не пройдёт незамеченным и без последствий-о каком "ввести сразу" вообще может идти речь? Это слова человека, который только в солдатиков в детстве игрался. Или на компьютере в похожие игрушки.
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логично. скрыть такую концентрацию конечно не удастся. теперь по ракетно-бомбовому удару - возможно и даже очень. а если в черное море войдут корабли НАТО со средствами РЭБ?
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Это международная войсковая операция. Даже намерение провести переговоры о проведении такой операции скрыть будет невозможно. Реакция-приведение в полную боеготовность ЯО. Дальше фантазировать?
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да. привели ЯО в боеготовность. дальше что? ударят стратегическим ЯО по Украине? а свою территорию им не жалко? тут то как раз близость этих буйнопомешанных сказывается в небольшом, но плюсе. любое применение оружия массового поражения или разрушения однозначно вызовет разрушение своей же территории.
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Да при чём тут Украина? Кто из мировых лидеров с серьёзной военной силой захочет дать повод Рашке бряцать ЯО? Они и сами сдохнут при его применении, и земной шарик уничтожат!
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т.е. я правильно понимаю твою логику - если натовские корабли не войдут в черное море то бряцать ЯО педерация не станет?
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Станет ещё на моменте, когда мы только подумаем об этом говорить. Уверен, что все возможные сценарии уже не один раз обсуждены аналитиками. И у них, в отличии от нас с тобой, полный доступ к достоверной информации. На "зуб" они её проверяют сейчас в Сирии.
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Хорошо. "бряцанье" я так понимаю означает приведение в полную боеготовность - "ключ на старт". Но это моментально вызовет активацию системы ПРО в европе. а нынешнее положение этих ракет уже такое, что сбиваться ракеты будут в момент взлета и разгона над своей же территорией. Единственное исключение - искандеры в калининграде. но и они я думаю под очень пристальным вниманием.

то что у нас мало информации - 300 %. то что любые варианты обсуждаются там где положено - 300 %. а вот знаем ли мы результаты таких обсуждений? уверен что нет.
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Чернобыль был именно у нас-нам ли не знать последствий радиоактивного загрязнения? Я уж не говорю о воздействии на климат, который и так идёт вразнос.
А с какого с нами делиться такой информацией? Что бы мы требовали проведения всяких референдумов по таким серьёзным вопросам (речь не об Украине, сам понимаешь)?
К чему привели последние такие референдумы напоминать не надо.
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Это с каких делов? Кроме стратегического есть тактическое ядерное оружие. И если дойдет до применения яо - то им пох будет и своя территория - это неизбежные потери.
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уже сейчас жители педерастана ворчат на тему крыма (вчера выкладывал откровения кацапа на эту тему, надо - повторю). а если будут еще и !неизбежные потери своего населения" то думаю что хуйлу просто не дадут это сделать.
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"Возвращение оккупированного Крыма Украине может произойти только с применением военной силы".

===========
ЧЬЕЙ военной силы?
Украинской?
Умора...

Шашку в руки этому герою - и на штурм Перекопа!
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Это пишет кацап у которого есть самое грозное оружие в мире, авионесущий пароход "Кузя" с подводными самолетами.
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Da ladno vam, jesli scarj skazjet sjto krim ne ihnij i pora domoi, to vse stroinoj kolonoi tak i poidjot, nu jesli ne verite, posmotrite, kak barani, jesli postuh gonit domoi, to vse strojom i radostno tuda i otpravljajetsa. - tak sjto spokoistvije, i jesjcjo raz spokoistvije - nado perosto tiski cjutj prikrutitj i vsio budet ok, militarnoj siloi, eto znacjit i polucjitj obratno s vatnikami, kotorije po podvalam poprjacjetsa- vam eto nado??!! malo li u vas i tak etih vatnih pistunov.
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Україні потрібна сильна влада яка буде за державу, а не свої фінансово-промислові імперії! Лише така влада зробить Україну, всю Україну сильною, і лише тоді можлива розмова про повернення Криму - зі зброєю, чи без!!!
А ось найкращі археологічні знахідки 2016-го року в Україні! Частина 2

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Возврат оккупированного полуострова в любом случае будет вооруженный, - комбат "Крыма" Акаев

Это не так. Верно будет так:
"Мы рождены для войны!"
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Если этот парень пойдет в первой линии наступления, то тогда так и будет!
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Давайте вначале отобьем Донбасс!
Баз там нет, ядерного оружия тоже.
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Я родился в СССР и свято верил, что Россияне это братский народ и желают нам всего самого лучшего. Но Путин меня просветил, сказав, что он пришел в Крым защищать своих россиян. От кого, - задал я себе вопрос, от меня что ли. Теперь я ярый Бандеровец и желаю, чтобы Россия развалилась и чтобы Путин сдох. И все буду делать возможное, чтобы все это увидеть. Поэтому, я всех поддерживаю, кто таких же мыслей. Донбасс и Крым были и будут Украинскими.
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ДА ВОДУ ИМ ПЕРЕКРЫТЬ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ !!! ОНИ САМИ КАЦАПОВ СЪЕДЯТ )))
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В одноклассниках вычитал, что в Китае приступили к съемкам фильма "Сибирь. Путь домой"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВозврат оккупированного полуострова в любом случае будет вооруженный, - комбат "Крыма" Акаев. ВИДЕО
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