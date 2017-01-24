 Возврат оккупированного полуострова в любом случае будет вооруженный, - комбат "Крыма" Акаев. ВИДЕО

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"В любом случае будет вооруженный. Потому что те, кто захватил Крым, просто так оттуда не уйдут", - сказал он.
"По времени сложно сказать: у меня недостаточно информации. Насколько я ею владею, я думаю, это произойдет после того, как Россия потерпит серьезное поражение в Сирии", - добавил комбат.
Напомним, ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.
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Украина должна стать государством, а не коррупционной клоакой шоколадных гениев.
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я про roshenko q
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то что у нас мало информации - 300 %. то что любые варианты обсуждаются там где положено - 300 %. а вот знаем ли мы результаты таких обсуждений? уверен что нет.
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А с какого с нами делиться такой информацией? Что бы мы требовали проведения всяких референдумов по таким серьёзным вопросам (речь не об Украине, сам понимаешь)?
К чему привели последние такие референдумы напоминать не надо.
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ЧЬЕЙ военной силы?
Украинской?
Умора...
Шашку в руки этому герою - и на штурм Перекопа!
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А ось найкращі археологічні знахідки 2016-го року в Україні! Частина 2
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Это не так. Верно будет так:
"Мы рождены для войны!"
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Баз там нет, ядерного оружия тоже.
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