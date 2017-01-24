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"Не вздумай таранить! Перекрывай дорогу! Мы гоним его на тебя!", - патрульные Днепра применили оружие при задержании угонщика, укравшего "жигули"-"копейку". ВИДЕО
Полицейские Днепра были вынуждены применить табельное оружие при задержании мужчины, укравшего автомобиль ВАЗ-21011.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, автомобиль был украден на улице Нижнеднепровской и вскоре был обнаружен патрульными. На приказ остановиться водитель "копейки" не отреагировал и пытался уехать от полицейских. Когда полицейские пытались заблокировать "Жигули" на улице Передовой, угонщик во время время маневра задним ходом едва не наехал на полицейского. После применения оружия автомобиль еще двигался некоторое время, а потом остановился. Угонщик бросился бежать, но был задержан патрульными.
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вообще за 15 лет в армии довелось из многого пострелять
может ты и прав
но мне кажется что пробоины от пуль изобразили уже в стоячий авто
я бы проникся гордостью за наших полисменов если бы знал
что хоть кто то из них может на ходу так кучно положить пули из ПМ
или что там у них)
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судя по количеству дырок) в обойме ПМ 8 патронов) или полисмен с двух стволов мочил)
... по вашим словам ехали параллельно с равной скоростью)
тагда угонщик точно идиот, 10 выстрелов, а ему хоть бы хрен, едет ровно и всё пох)
ну и еще для таких как вы)
не знаю как где, а у нас экипажи состоят их двух человек
дырки в жигуле слева, значит стреляли с водительского места
получается полисмен одной рукой гатил неглядя, а второй рулил
ну и с глазами тоже самое))
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Это не "угонщик", это "хипстэр"...
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что-нибудь с кенгурятником да потяжелее....
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