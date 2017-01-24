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 "Не вздумай таранить! Перекрывай дорогу! Мы гоним его на тебя!", - патрульные Днепра применили оружие при задержании угонщика, укравшего "жигули"-"копейку". ВИДЕО

Полицейские Днепра были вынуждены применить табельное оружие при задержании мужчины, укравшего автомобиль ВАЗ-21011.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, автомобиль был украден на улице Нижнеднепровской и вскоре был обнаружен патрульными. На приказ остановиться водитель "копейки" не отреагировал и пытался уехать от полицейских. Когда полицейские пытались заблокировать "Жигули" на улице Передовой, угонщик во время время маневра задним ходом едва не наехал на полицейского. После применения оружия автомобиль еще двигался некоторое время, а потом остановился. Угонщик бросился бежать, но был задержан патрульными.

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смеятся может только человек который не стрелял ни когда. Реально на ходу по нашим оврагам ,а не дорогам очень сложно прицельно стрелять
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ну не знаю
вообще за 15 лет в армии довелось из многого пострелять
может ты и прав
но мне кажется что пробоины от пуль изобразили уже в стоячий авто
я бы проникся гордостью за наших полисменов если бы знал
что хоть кто то из них может на ходу так кучно положить пули из ПМ
или что там у них)
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та то по ходу когда они с машины выбежали,а так доганяя не реально в переднее крыло столько пуль рядом положить)
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Че-та твои слова противоречат друг другу - то стрелять сложно, а тут кучность, как в тире.
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В передние колёса . Ребята набираются опыта . Сработали отлично .
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на вопрос "в поворотник целились?" ответ тут напрашивается один: целились в колесо, а на ходу, преследуя идиота, так кучно положить из пм - это норм результат... полисмены - молодцы..
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точно не из ПМ
судя по количеству дырок) в обойме ПМ 8 патронов) или полисмен с двух стволов мочил)
... по вашим словам ехали параллельно с равной скоростью)

тагда угонщик точно идиот, 10 выстрелов, а ему хоть бы хрен, едет ровно и всё пох)
ну и еще для таких как вы)
не знаю как где, а у нас экипажи состоят их двух человек
дырки в жигуле слева, значит стреляли с водительского места
получается полисмен одной рукой гатил неглядя, а второй рулил
ну и с глазами тоже самое))

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Раритет такого рода обычно угоняют для совершения чего-то большего .
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Дорого ему эта вшивая кацапская копейка обойдется
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отрежьте переднее крыло и подарите угонщику, на зоне макарошки просеивать будет...козырная должность.

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Коментаторы хреновы, а вы знаете для чего такие "копейки" угоняются?
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Догадываюсь. Для покушения на Херащенко?
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викрав "капєйку"? так йому не в поліцію треба, а до психіатрів
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человек пытался освоить профессию угонщика, обрезали крылья на взлете...
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достойная информация от ЦН............шестеро полис бегают за копейкой а в это время порошенковская банда воров грабит и уничтожает НАРОД УКРАИНЫ .......СМЕРТЬ ВОРОГАМ....
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Вообще-то им нужно бегать за Вами. Достали тролли. К чему здесь Порошенко?
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Поймали дядю Петю-тракториста из соседней деревне...Профессионалов выгнали, вместо них девчат -телятниц из деревни Кукуево на работу взяли...
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Поймали дядю Петю-тракториста из соседней деревни...Профессионалов выгнали, вместо них девчат -телятниц из деревни Кукуево на работу взяли...
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Пощастило придурку що хоч не застрелили як якийсь шмат лайна
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мне интересно другое: кто полез воровать копейку?!
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Видно сильно жалели приусы. Положено блокировать машиной. Бросили свои машины и бегали за ним..
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Очевидный факт. Процедура такая должна быть - бьем своей машиной, ремонт за счет угонщика там или дибила не подчиняющегося командам. Тогда и будет как в США.
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оно то логично, только на практике работать не будет, хер с него взять, с бандита, грязные трусы и носки? на зоне он никогда не отработает, это надо чтобы строк был лет так 30 =), а если еще окажется невиновен, кто тогда будет платить?))))
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В любом случае патрульных обязать бить своей машиной и блокировать обезумевших. И благодарность за это выписывать. А "невиновен", это как? Не останавливаешься, пытаешься убежать - однозначно виновен!
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да, приусы явно не для нашей страны.
что-нибудь с кенгурятником да потяжелее....
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О! Реально в этом конкретном случае стрелять лишнее было. Бить в бок и блокировать служебной тачкой.
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Как в том анекдоте... Два вопроса: как и нахрена? У меня только один вопрос... последний...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Не вздумай таранить! Перекрывай дорогу! Мы гоним его на тебя!", - патрульные Днепра применили оружие при задержании угонщика, укравшего "жигули"-"копейку". ВИДЕО
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