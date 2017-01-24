 Генерал СБУ Фролов занимается прослушкой народных депутатов, - Найем. ВИДЕО

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"После Майдана правоохранительная система только частично распалась как системная группировка. После того, как одна преступная верхушка ушла, система как действующая структура для заработка денег и репрессий, частично рассыпалась, однако её инструменты сохранились", - убеждает Мустафа Найем.
Ведь сейчас, подчеркивает нардеп, Служба безопасности Украины продолжает прослушивать народных депутатов.
"Генерал Олег Фролов, который сидит в Службе безопасности Украины и непосредственно занимается прослушиванием народных депутатов. Я это говорил очень много раз. Наш слышит Генпрокурор, министр внутренних дел, глава СБУ. Я говорю: этот человек занимается этим. Это нам показывают, мои расшифровки нам показывали уже после Майдана. Какая у нас может быть уверенность, что эти люди не начнут действовать так, как это было при Януковиче?.. Я уже не говорю о том, что и следят за народными депутатами... Извините, во время войны у нас прослушивают народных депутатов?! Служба безопасности приносит президенту так называемые "тэшки". Извините, при всем уважении к президенту и другим людям, ну это же смешно! Это паранойя!", - отметил Найем.
"Более того, это же не просто только прослушивание. Это - слежка, электронная почта, Viber, Telegram. Поговорите главой департамента любого правоохранительного органа, вам все скажут, что Viber, Telegram не пользуйтесь. SMS -- нет смысла. Прослушивают все. Единственное, что можно использовать - это Whats up", - заявил Найем, отметив, что информацией полученной о чиновниках торгуют.
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к Пете приехали показали кое что или дали прослушать и раз сразу Шокин раз и улетел в отставку.. так что все все давно на друг дружку имеют фоткают снимают пишут собирают в папочки раскладывают...
Вы кстати заметили как УМЕРЛО дело Викелист редактора который спрятался в Посольстве в Швеции..думаю у него как последний довод было кое чтог такое что власти США предпочли сделать вид что его вообще не было в жизни...
Богатство и сила в знаниях... информации... тот и владеет миром...
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Мають контролюватись всі на предмет роботи на окупанта.
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"Ето гниди і злочинці, але - наші злочинці і гниди! І ми з розумінням надаємо їм право чинити беззаконня?"
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Ви не бачили, що вони зробили з реформою прокуратури? Поліції? НАБУ і АП - це незалежні органи які контролюють вищу владу, змінюють корумповану систему? Державні мужі - це патріоти які працюють за ідею вільної багатої сильної України? Обдовбані мажори які вбили невинних людей сидять в тюрмах? Ага, щас.
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Конечно, прослушивают. Что б на крючок поймать - кто, кому, сколько и за что предложил и заплатил
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"Я вас поведу в Европу, в правовое государство..."
Тьху, бандитское шикаладное трепло.
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Если Порошенко не подходит, наверное вы видите другие кандидатуры на пост президента...
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Прочитав ответ, задумался: Если вы серьезно (а я пока альтернативы Порошенко не вижу, правда может мне издалека сложно судить), то все плохо, а если шутите, то шутка неудачная. Вспоминается знаменитая фраза: Над кем смеетесь, над собой смеетесь! (я не со зла, но вы сейчас по сути согласились с тем, что у вашей власти человек недостойный и самое странное- вас это устраивает)
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Я Вашу феню не понимаю....
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На сегодня главный враг Украины - тотальная коррупция. От сельрады до гаранта.
Знаешь, как вурдалак ленин говаривал? "В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…"
Шучу, конечно, но в этой консерватории надо чёт менять...
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Ватных пидаров ещё хватает.
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Если вопрос мне: я не уверен, что вы правы.
Дайте пример, где был сначала выбор человека, а потом подгонка под него результатов.
Я не слышал, чтобы такое имело место быть. За гречку тут точно никого не купишь !
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По поводу Германии будут вопросы задавайте.
"...кандидаты предлагают и демонстрируют свои программы через СМИ, лично на встречах, другими возможными способами, а на основании всех этих мероприятий, равноценных для каждого кандидата, избиратель делает свой выбор...." - так это и происходит в идеале. В действительности есть еще лобби со своими интересами и политикам приходится постоянно лавировать между тем, что хочет он сам и тем, что от него ожидается.
Например Штайнмаер: он мог бы уже давно встать и сказать все, что он думает по поводу востока Украины. Но он ничего не выдает кроме озабоченности. Потому что предпринять он конкретно ничего не может. но говорить-то что-то нужно.... вот он и несет ересь... (Это я так вижу ситуацию, не факт, что это именно так и есть)
П.С. мне без разницы, на каком языке вы пишете...
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А на кого СБУ работает? У Вас есть уверенность, что на страну?
Есть закон и даже СБУ должно его соблюдать.
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Вообще это свойственно тоталитарным странам.
В цивилизованных странах подобные выходы за "нормы права" заканчиваются громкими скандалами и как минимум увольнениями.
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Учора читала "97" Миколи Куліша. Навіть голод не вичавив із людини раба.
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http://echo.msk.ru/news/1915276-echo.html
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