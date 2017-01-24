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 Генерал СБУ Фролов занимается прослушкой народных депутатов, - Найем. ВИДЕО

Даже после Майдана и революции достоинства СБУ не изменило стиль своей работы и продолжают прослушивать депутатов и других "неудобных" для власти людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал народный депутат Украины Мустафа Найем в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале "ZIK".

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"После Майдана правоохранительная система только частично распалась как системная группировка. После того, как одна преступная верхушка ушла, система как действующая структура для заработка денег и репрессий, частично рассыпалась, однако её инструменты сохранились", - убеждает Мустафа Найем.

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Ведь сейчас, подчеркивает нардеп, Служба безопасности Украины продолжает прослушивать народных депутатов.
"Генерал Олег Фролов, который сидит в Службе безопасности Украины и непосредственно занимается прослушиванием народных депутатов. Я это говорил очень много раз. Наш слышит Генпрокурор, министр внутренних дел, глава СБУ. Я говорю: этот человек занимается этим. Это нам показывают, мои расшифровки нам показывали уже после Майдана. Какая у нас может быть уверенность, что эти люди не начнут действовать так, как это было при Януковиче?.. Я уже не говорю о том, что и следят за народными депутатами... Извините, во время войны у нас прослушивают народных депутатов?! Служба безопасности приносит президенту так называемые "тэшки". Извините, при всем уважении к президенту и другим людям, ну это же смешно! Это паранойя!", - отметил Найем.

"Более того, это же не просто только прослушивание. Это - слежка, электронная почта, Viber, Telegram. Поговорите главой департамента любого правоохранительного органа, вам все скажут, что Viber, Telegram не пользуйтесь. SMS -- нет смысла. Прослушивают все. Единственное, что можно использовать - это Whats up", - заявил Найем, отметив, что информацией полученной о чиновниках торгуют.

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Конечно красава. За такое тюрьма положена. И исполнителям, и заказчику на Банковой.
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Тюрьма положена і сидітиме - це в нас різні речі, особливо якшо є багато бабла. Якби всі кому тюрьма положена в нас реально отримували заслужене, то в нас би 26 років не було влади. І опозиції. І жили б ми не гірше за швейцарців)
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СБУ має бути розформоване а всі працівники СБУ не мають права знову йти на роботу в нову спецслужбу!
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а их кто прослушивает имею ввиду Порошенко, Гройсмана, СБУ, МВД,ГПУ,НАБУ и онные будете утверждать что на них нет материалов да полно.. вот прилетел как раз Байден в Москву показал Путе кое какие цифири начальные от шифр счета где то в Лозанне с 12 нулями и все Путя сразу въехал в тему..
к Пете приехали показали кое что или дали прослушать и раз сразу Шокин раз и улетел в отставку.. так что все все давно на друг дружку имеют фоткают снимают пишут собирают в папочки раскладывают...
Вы кстати заметили как УМЕРЛО дело Викелист редактора который спрятался в Посольстве в Швеции..думаю у него как последний довод было кое чтог такое что власти США предпочли сделать вид что его вообще не было в жизни...
Богатство и сила в знаниях... информации... тот и владеет миром...
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пусть слушают бойко, вилхуйла и левочкина, труханова и скорика, лютого и гепу с допой. Может, чего интересного услышат))
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Під час війни всі вищі чиновники мають бути під тотальним контролем спецслужб. Вже тримали гебню при владі, хватить.
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Тобто, та шикаладна гебня що зараз сидить - тієї й достатньо?
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Я про реальну гебню - типу Царьова, Іванющенко, Медведчука, Колесніченка, кацапські підри які ври Овочу нашу обороноздатність знищували, знущались над українськістю і насаджували тут руцкий мир.

Мають контролюватись всі на предмет роботи на окупанта.
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Ви будете дуже здивовані через декілька років. Щодо "реальної гебні" і повного їх переліку.
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Теперішні, звісно, не святі - корумповані, злочинні, системні гниди, які просирають шанси цілої країни на зміни і нормальне життя. Але не гебешні.
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З такими поглядами на "правопорядок" і "правову державу" місце саме в тайожному союзі.
"Ето гниди і злочинці, але - наші злочинці і гниди! І ми з розумінням надаємо їм право чинити беззаконня?"
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Саме так. Хіба ж ні?

Ви не бачили, що вони зробили з реформою прокуратури? Поліції? НАБУ і АП - це незалежні органи які контролюють вищу владу, змінюють корумповану систему? Державні мужі - це патріоти які працюють за ідею вільної багатої сильної України? Обдовбані мажори які вбили невинних людей сидять в тюрмах? Ага, щас.
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"Обдовбані мажори які вбили невинних людей сидять в тюрмах?" - то кому ви хочете надати право незаконного проведення прихованих стеження, зйомки та інших заходів - їх батькам-бандитам?
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Ви розумієте, що пропонуєте? Усвідомлюєте, що при владі бандити і одночасно пропонуєте їх бандитизм легітимізувати народом, або навіть узаконити "у військовий час".
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Ні. Пропоную щоб їх дії контролювали спецслужби. Які повині бути незалежними від них.
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В Україні є законодавство. І воно надає спецслужбам достатньо можливостей для ефективної роботи. Як з внутрішньою злочинністю, так і в антидиверсійній та контррозвідувальній діяльності. Проблема в тому, що спецслужби працюють не на державу, а саме на бандитів. Найем дає інформацію, що СБУ займається злочинною діяльністю, а 99% читачів втішаються і з задоволенням виправдовують та підтримують такі дії.
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Не пий стільки пива, страшно гальмує швидкість мислення (приклад сявченко)!
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я бы на вас еще камеры неснимаемые и неотключаемые навесил.
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интересно, а какие такие тайны от народа у народных избранников ?
Конечно, прослушивают. Что б на крючок поймать - кто, кому, сколько и за что предложил и заплатил
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От-от! Тому, хто чесно живе, нічого хвилюватися.
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А Законы, как и вовочке пукину, - по барабану?
"Я вас поведу в Европу, в правовое государство..."
Тьху, бандитское шикаладное трепло.
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Стало интересно: если бы завтра были выборы, за кого проголосовали бы?
Если Порошенко не подходит, наверное вы видите другие кандидатуры на пост президента...
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Нє-нє, чьто ви, сьогоднішньому брехуну і крадію альтирнатіви - нєт.
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я не шутил, задавая вопрос.
Прочитав ответ, задумался: Если вы серьезно (а я пока альтернативы Порошенко не вижу, правда может мне издалека сложно судить), то все плохо, а если шутите, то шутка неудачная. Вспоминается знаменитая фраза: Над кем смеетесь, над собой смеетесь! (я не со зла, но вы сейчас по сути согласились с тем, что у вашей власти человек недостойный и самое странное- вас это устраивает)
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Переведите на нормальный язык то, что вы хотели сказать.
Я Вашу феню не понимаю....
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Президентська (парламентсько-президентська) форма правління в Україні не виправдала себе і моє бути змінена конституційним шляхом (зміною Конституції Парламентом або шляхом всенародного референдуму) на парламентську форму правління. Президентська форма правління не відповідає менталітету українського народу з часів козацтва. А наші гетьмани були в першу чергу воєначальниками. Тому президентських виборів ні завтра ні в майбутньому в Україні не потрібно.
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ты про законы расскажи тем, кто их пишет и тут же нарушает. 423 подонка, что жопы протирают на Грушевского, 5. Если всех этих бл@дей поставить на круглосуточную прослушку и видеофиксацию - вот тогда и можно будет вести речь о каком-либо движении страны вперед
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То есть, незаконные оперативно-розыскные мероприятия - это выход из положения? Ну-ну, на расее именно так всё и начиналось.
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мне та расея до сраци.
На сегодня главный враг Украины - тотальная коррупция. От сельрады до гаранта.
Знаешь, как вурдалак ленин говаривал? "В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…"
Шучу, конечно, но в этой консерватории надо чёт менять...
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А кто тебе сказал, что садить, стрелять и многое другое будут кого-то "их", а не "вас/нас"?
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Так они слушают не для того чтобы садить а чтобы на хвост упасть.
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...значит есть кого прослушивать.
Ватных пидаров ещё хватает.
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Україною донині править мафія. За радянських часів то була мафіозна структура кпрс-кдб, а з 1991 року окремі синдикати регіонального складу: дніпропетровсикий, донецький, вінницький. А репресивні органи мафію лише обслуговують.
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Да ты что -да за вами уродами надо следить в оба а не только прослушивать -поехали задницу Трампу лизать а завтра Трамп может даже санкции против рашистов снять -не задумывались об этом как вы будете смотреться в глазах народа -тоже мне трагедия для депутата который хрен знает чем занимается но за то не доторканый и хрен его так просто возмеш а так хоть можно прослушать чем там он занимается -хотя я сомневаюсь что это делается -у страха всегда глаза большие и поэтому работают на предубеждение .
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признаюсь чесно якби я був гарантом я би теж усіх чиновників слухав би+, інтернет перевіряв би та ще й стежив би за половиною. Тому нічого дивного тут не бачу. А депутатам слід згадати обіцянки про зняття депнедоторканості - всі уроди перед виборами обіцяли. А заодно і закон про імпічмент гаранту, щоб майданів більше не було. Але ніхєра ж не робиться мля...
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Мають прослуховувати всі усіх, щоб боялися одне одного, тоді буде більше порядку.
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Як на мене, то і без прослуховування всі про всіх знають все. А толку? Ми прекрасно знаємо і про нардепів, і про президента, і про адміністрацію президента, про уряд, суддів, прокурорів, мєнтів, Гонтарєву і багатьох інших хто має мільйони і мільярди, де дачі в Італії, Іспанії..., де землю вкрали і багато іншого... А кого з них посадили - зрадників, сєпарів, злодіїв? Одні обіцянки. Багато гарних слів...
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Какие предложения будут? Порошенко не нравится, давайте другого. Кого вы предлагаете?
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В Німеччині саме так вибори й проходять - група людей заздалегідь домовляється щодо якоїсь особи, а потім підганяють під неї результати?
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Это утверждение или вопрос?
Если вопрос мне: я не уверен, что вы правы.
Дайте пример, где был сначала выбор человека, а потом подгонка под него результатов.
Я не слышал, чтобы такое имело место быть. За гречку тут точно никого не купишь !
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Ну так именно такой вариант и предлагаете. Мне казалось, что в странах с нормальной избирательной системой кандидаты предлагают и демонстрируют свои программы через СМИ, лично на встречах, другими возможными способами, а на основании всех этих мероприятий, равноценных для каждого кандидата, избиратель делает свой выбор. Это немножко отличается от предлагаемого вами.
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Я не предлагал ничего. Я спросил у вас Ваше мнение.
По поводу Германии будут вопросы задавайте.
"...кандидаты предлагают и демонстрируют свои программы через СМИ, лично на встречах, другими возможными способами, а на основании всех этих мероприятий, равноценных для каждого кандидата, избиратель делает свой выбор...." - так это и происходит в идеале. В действительности есть еще лобби со своими интересами и политикам приходится постоянно лавировать между тем, что хочет он сам и тем, что от него ожидается.
Например Штайнмаер: он мог бы уже давно встать и сказать все, что он думает по поводу востока Украины. Но он ничего не выдает кроме озабоченности. Потому что предпринять он конкретно ничего не может. но говорить-то что-то нужно.... вот он и несет ересь... (Это я так вижу ситуацию, не факт, что это именно так и есть)
П.С. мне без разницы, на каком языке вы пишете...
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Украина должна стать парламентской республикой. Без президента с любой фамилией. И решить эту проблему должен Парламент Украины либо всеукраинский референдум.
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Я уже понял ваше мнение, спасибо! Интересная мысль!
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Ніщо інше, як припущеня і фантазії Найєма. Бачите, він вважає, бо так було при Бандюковичу. Аналогія - не факт. Якщо мова йде про параною, то цей медичний висновок можливо, як мені видається, застосувати насамперед до самого Найєма. В даному випадку Мустафа від Гюльчатай недлеко відійшов.
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Запитання до Наєма , чим відрізняються рядові громадяни від депутатів.Ви так нас любите і захищаєте на словах , а як тільки но вас падає світло - ви як таракани ховаєтесь і кричите -гвалт . рятуйте ,ми голі , не заходьте.А де ваша порядність , не кажучи про патріотизм і честь.
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А как вас не прослушивать,большая часть пропутинская , антиукраинская,продажная А честным и патриотам это не помеха. Я уверен,что учитывая сложное время,агрессия,оккупация и работа разведок-НЕОБХОДИМО прослушивать всех,кто связан с властью...
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А прслушивают проукраинские? Оооооооочень хотелось бы верить, но не получается.
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по идее на то и служба безопасности чтобы вредителей прослушивать
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СБУ делает абсолютно правильно! Среди депутатов Рады многие занимаются экономическими преступлениями, некоторые явные сепаратисты, много уголовников и мошенников. Пуштун Найем возмутился, что может оказаться в поле зрения спецслужб!
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гебнявая мусорская контора, что делали сбушники с калашами в районе майдана ?
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То же, что и сегодня: следили, прослушивали, крышевали, ездили на стрелки, и всё - "на благо государства".
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Для того в усіх державах є секретні служби, щоб виявляти уродов і зрадників. Постим людям ці прослушки не страшні. адепутати завжди піднімають писк--захищацте свою державу, народ, не на словах а на ділі. Вас багато агентів не тільки Росії . а працюєте на бандюків і створюєте злочинні клани. Чим більше буде відомо чорних ваших справ-- тим буде меньше злочинів.
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"Постим людям ці прослушки не страшні" - ага, вот так точно говорили за поребриком когдато. Ну точь в точь. А сейчас и за СМС срок можно получить.
А на кого СБУ работает? У Вас есть уверенность, что на страну?
Есть закон и даже СБУ должно его соблюдать.
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Нужно уменьшить количество народных депутатов до 150 особей, а то на про слушку много бюджетных денег тратиться.
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Доброго дня, хотілось би зауважити, що у в кожній країні без винятку, співробітники окремих спеціалізованих підрозділів займаються роботою яка виходить за рамки розуміння звичайних громадян. Така їх суть і завдання які покладаються перед ними, навіть якщо їхні дії виходять за певні рамки моралі чи норм права.
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"чи норм права" - серьезно? ))
Вообще это свойственно тоталитарным странам.
В цивилизованных странах подобные выходы за "нормы права" заканчиваются громкими скандалами и как минимум увольнениями.
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Если бы Вам всем доверяли, как именно народным депутатам, то это и не нужно было делать. Однако всё наоборот - доверия "ноль", практически Вы все там занимаетесь только своими собственными делами, забывая, что КЗОТ действует и на Вас. Однако Вы кое-как высиживаете в зале пару дней пленарной недели, а в пятницу вообще Вас всех из ВР сдувает. А прошлую неделю вообще сорвали из-за инаугурации Трампа, который Вас никого и не знает и Вы ему по-барабану, но Вы, затратив на поездку по 10-летней зарплате шахтера, помчались туда, чтобы постоять где-то на пятой улице от самого Трампа. А, если Вы занимаетесь своими делами, то за вами должен быть полный контроль, не малая часть из Вас вообще является самыми натуральными сепаратистами и продвигателями на Украине планов Кремля, естественно за бабки. Всем стало очень интересно смотреть на Вас после опубликования е-деклараций, которые явно показали все Ваши намерения разделить участь с нищим голодающим и воюющим народом. После этого Вам нужно не только прекратить бурчать по поводу прослушки Ваших "безценных разговоров", а дружно скопом подать заявления о снятии неприкосновенности и дать открытые публичные разъяснения, как Вы умудрились столько уворовать у этого народа. А самое лучшее сократить Вас до 30-40 человек со строгим ограничивающим перечнем, кто по образованию, квалификации и "имущественным запасам" может туда войти. Личные водители, телохранители и девочки с длинными ногами и мозгами без извилин там точно не должны быть, которые за бабки ещё больше собирают и продают информации о Вас любимых. Библейская заповедь - бойся ближнего!
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Має бути тотальний контроль за діями кожного політика. Усі вони бояться бути непереобраними, хоча сподіваються на допомогу гречки.

Учора читала "97" Миколи Куліша. Навіть голод не вичавив із людини раба.
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Найем украинский Сноуден!!!! Где будешь убежище просить?
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У Найема рейтинги падают, вот он и начинает свои бури в стаканах разводить. Предтсавляю себе, как генерл СБУ (странно, что не маршал, чего уж там мелочиться) следит за всем говном, которое изливается из трёх сотен депутатов по всем каналам. Ха-ха
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Когда человек от природы подонок.И к тому же десятилетиями крутится при власти,набирая преступный опыт..Избавиться от него ,ох как нелегко. Особенно когда вся система преступников поддерживает его схему..
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В Харькове поступили в продажу карты с изображением Крыма в составе России
http://echo.msk.ru/news/1915276-echo.html
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГенерал СБУ Фролов занимается прослушкой народных депутатов, - Найем. ВИДЕО
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