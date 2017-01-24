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Шесть килограмм наркотиков нашли пограничники в поезде "Николаев-Москва". ВИДЕО
Пограничники Сумского погранотряда во время осмотра поезда "Николаев-Москва" на железнодорожном пункте пропуска "Зерновое" обнаружили наркотики спрятанные в рабочем тамбуре одного из вагонов.
Как сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время проверки помещения наркотики учуял служебный собака. Во время осмотра пограничники обнаружили 10 упаковок наркотического зелья общим весом около шести килограмм.