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 После стрельбы в Олевске проведено служебное расследование и по его результатам будут кадровые решения, - глава житомирской полиции Печененко. ВИДЕО

О расследовании стрельбы в Олевске 23 января рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомир. INFO

"Определено более 30 человек, которые принимали участие в этом конфликте с двух сторон. Пятерым подозреваемым объявлено подозрение, четырем - арест с возможностью внесения залога, одного отпустили под домашний арест. Это все представители львовской стороны", - рассказал Вячеслав Печененко.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция установила личности более 30 участников перестрелки в Олевске, часть из них задержали

Он напомнил, что по версии следствия, конфликт возник на бытовой почве и, что ряд участников конфликта в настоящее время находятся в розыске. "Уже есть у нас результаты некоторых экспертиз, в том числе и экспертизы ДНК, и мы уже начинаем отбор образцов ДНК также у всех участников конфликта. Хотим или нет, но отвечать придется также и местным жителям Олевска. Потому что ранения имеют обе стороны, кто-то с обеих сторон нажимал на крючки и кто попадал в людей. За причинение тяжких телесных повреждений в виде ранений, а также в дальнейшем убийство одного гражданина будут отвечать все виновные лица. И те попытки, которые сейчас хотят построить представители города Олевска о том, что они защищались, во внимание будут браться уже в меньшей степени. Отвечать перед законом будут все причастны", - сказал Печененко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция установила личности более 30 участников перестрелки в Олевске, часть из них задержали

Также начальник ГУНП в Житомирской области рассказал о кадровых решениях, которые будут приняты в рядах полиции.

"Главная задача полиции - поддерживать там порядок и даже, когда будет завершено расследование, уже есть понимание руководства о том, что в этом регионе надо держать для усиления то или иное спецподразделение, которое будет немедленно реагировать на те или иные вызовы. Служебное расследование в отношении сотрудников полиции как Олевского райотдела полиции, так и работников ГУ проведено. Сейчас материалы поданы в аппарат Национальной полиции для принятия окончательных решений. Кадровые решения будут однозначно, ряд руководителей Олевского райотдела будут лишены должностей, так и уволены со службы. Ряд руководителей ГУ также понесут дисциплинарное взыскание. После того как решение служебного расследования будут приведены в соответствие, будем искать личный состав, который сможет заменить тех работников, которые не выполнили в полном объеме свои служебные обязанности", - сказал Вячеслав Печененко.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.

Полиция начала уголовное производство относительно ночного происшествия в городе Олевске Житомирской области, где на центральной площади возникло столкновение с применением оружия, в результате чего шестеро ранены, один погиб.


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Теперь слушайте сюда! Вбейте себе в мозг: беспределу - ша! Погромы прекратить, на улицах должно быть тихо, как ночью в бане. Все вежливы до поносу. Хто-то не понял? Тогда два шага в сторону, чтобы не забрызгать остальных! Оружие, шо взяли на складах - вернуть!
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Олевск модель Украины
Бандиты беспредельничают
Местная власть бездействует,куплены
Собирается вооруженный народ и расстреливает бандитов
Все в миниатюре
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Когда читаешь новости....четкое впечатление того что речь идет о Папуа Новой Гвинеи((((
Или сценарий - "апокалипсиса"
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Севастопольский банщик Семен Финк известен своей публичной критикой власти. На своей бане он повесил "доску позора" на которой, на протяжении нескольких лет красовались Азаров, Пшонка, Натаньяху и много других государственных деятелей. На этот раз Финк "заклеймил позором" полицию, беззаконие в судах и антисемитизм в современной России. Последней каплей для оккупантов стал плакат-обращение к президенту России Владимиру Путину. Пару дней назад власти поместили вольнодумца в психиатрическую больницу. Кегебня вспомнила советский опыт борьбы с диссидентами.
Свободу Семену Финку !
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Ну що, народ, вам від бандитів захищатися- нізя, бач, що надумали собі - захищати себе.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПосле стрельбы в Олевске проведено служебное расследование и по его результатам будут кадровые решения, - глава житомирской полиции Печененко. ВИДЕО
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