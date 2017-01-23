 После стрельбы в Олевске проведено служебное расследование и по его результатам будут кадровые решения, - глава житомирской полиции Печененко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомир. INFO
"Определено более 30 человек, которые принимали участие в этом конфликте с двух сторон. Пятерым подозреваемым объявлено подозрение, четырем - арест с возможностью внесения залога, одного отпустили под домашний арест. Это все представители львовской стороны", - рассказал Вячеслав Печененко.
Он напомнил, что по версии следствия, конфликт возник на бытовой почве и, что ряд участников конфликта в настоящее время находятся в розыске. "Уже есть у нас результаты некоторых экспертиз, в том числе и экспертизы ДНК, и мы уже начинаем отбор образцов ДНК также у всех участников конфликта. Хотим или нет, но отвечать придется также и местным жителям Олевска. Потому что ранения имеют обе стороны, кто-то с обеих сторон нажимал на крючки и кто попадал в людей. За причинение тяжких телесных повреждений в виде ранений, а также в дальнейшем убийство одного гражданина будут отвечать все виновные лица. И те попытки, которые сейчас хотят построить представители города Олевска о том, что они защищались, во внимание будут браться уже в меньшей степени. Отвечать перед законом будут все причастны", - сказал Печененко.
Также начальник ГУНП в Житомирской области рассказал о кадровых решениях, которые будут приняты в рядах полиции.
"Главная задача полиции - поддерживать там порядок и даже, когда будет завершено расследование, уже есть понимание руководства о том, что в этом регионе надо держать для усиления то или иное спецподразделение, которое будет немедленно реагировать на те или иные вызовы. Служебное расследование в отношении сотрудников полиции как Олевского райотдела полиции, так и работников ГУ проведено. Сейчас материалы поданы в аппарат Национальной полиции для принятия окончательных решений. Кадровые решения будут однозначно, ряд руководителей Олевского райотдела будут лишены должностей, так и уволены со службы. Ряд руководителей ГУ также понесут дисциплинарное взыскание. После того как решение служебного расследования будут приведены в соответствие, будем искать личный состав, который сможет заменить тех работников, которые не выполнили в полном объеме свои служебные обязанности", - сказал Вячеслав Печененко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на понедельник, 16 января, в центре города Олевск на Житомирщине произошло вооруженное нападение на местных жителей. Неизвестные с пистолетами и винтовками открыли огонь по молодым людям, которые стояли возле одной из кофеен и парковки, а также бросили в толпу гранату.
Полиция начала уголовное производство относительно ночного происшествия в городе Олевске Житомирской области, где на центральной площади возникло столкновение с применением оружия, в результате чего шестеро ранены, один погиб.
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