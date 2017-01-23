 "Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас", - Порошенко на встрече с украинской общиной в Эстонии. ВИДЕО

Встреча состоялась в украинской греко-католической церкви Центра украинской культуры в Таллинне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Большое спасибо за то, что делает украинская диаспора по всему миру. И недооценивать эту работу совершенно невозможно", - сказал Президент. Он поблагодарил украинскую общину за гостеприимство, теплый прием и помощь, которую оказывают эстонские Украинцы. Президент подчеркнул, что усилия украинцев зарубежом в поддержку Украины очень важны - они помогают украинцам на Родине защищаться от внешней агрессии, укрепляют связи между Украиной и Эстонией и приближают нашу страну в Европу.
Глава Украинского государства подчеркнул, что украинские чиновники, дипломаты и парламентарии делают все, чтобы обеспечить мировую коалицию в поддержку Украины и назвал эти действия одним из самых эффективных инструментов для обеспечения территориальной целостности, независимости и защиты суверенитета нашей страны.
"Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас. Сейчас украинцы делают сознательный выбор в пользу Европейского Союза, в пользу НАТО, сознательный выбор в пользу построения собственного самостоятельного европейского государства. Без диаспоры - это было бы невозможно", - сказал Президент. Он подчеркнул, что Украина четко избрала европейский путь своего дальнейшего развития и последовательно им движется.
Петр Порошенко отметил, что Украина последовательно реформируется и постепенно меняется, внедряются лучшие европейские практики и стандарты, в том числе и с помощью эстонской стороны.
Президент поблагодарил украинцев Эстонии за то, что они активно помогают Украине, организовывают и проводят публичные акции в поддержку украинских граждан, незаконно заключенных на территории России, принимают участие в акциях протеста против российской агрессии в Украине.
Петр Порошенко также поблагодарил за усилия Конгресс украинцев Эстонии, направленные на изъятие из продажи в крупнейших книжных магазинах Эстонии украинофобской продукции, отметил деятельность Центра украинской культуры в Таллинне и "Эстонского совета беженцев", которые участвуют в кампании "Ukraina Heaks" (Поддержка Украины) и выразил благодарность за организацию сбора средств для помощи раненым и их семьям, а также переселенцам, пострадавшим от российской агрессии в Донбассе.
Глава государства выразил признательность и Председателю Конгресса украинцев Эстонии Вере Конек и руководителю Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимиру Паламарю за организацию важных мероприятий в поддержку Украины и культурно-просветительскую работу, цель которой - сохранение родной культуры и языка.
Центр Украинской культуры в Таллинне - внеконфессиональная организация, которая открыта для людей всех верований. На территории Центра располагается небольшая библиотека, школа монастырских и украинских народных ремесел, Музей народного украинского искусства, составной частью которого является экспозиция украинских писанок и экспонаты традиционного украинского костюма восточных и западных областей Украины, а также украинской вышивки, ткачества, керамики.
2845 276
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Эстонии. ФОТО(7)
"Украина ничего не боится. Мы готовы защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - Порошенко(171)
Украина и Эстония будут активизировать экономическое сотрудничество, - Порошенко(70)
Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Порошенко(79)
Порошенкові вкотре нагадали, що треба скасувати ганебний закон про референдум(0)
Последние высказывания Порошенко о Минских соглашениях вызывают серьезную озабоченность, - Лавров. ВИДЕО(148)
Порошенко прибыл с официальным визитом в Эстонию. ФОТО(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Набирали по 10 млрдв год и проедали - так и жили.
Теперь никто в долг не дает и война. Живем хуже.
Но ведь правда что по новому
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ось у чому проблема.
Ну, і орда по сусідству.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Счастливчик
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..
......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я ЭТО ПРОЧИТАЛ,
ИКНУЛСЯ,
ТИХО НАЕБНУЛСЯ,
ЗАПОЛЗД НА БЕРКОВЦЫ
И БЫСТРО ЗАКОПАЛСЯ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І жодного кацапа... Піду на іншу тему!
Ответить
Ответить