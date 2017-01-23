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 Политика Украины, Общество
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Все про:диаспора (217) Порошенко (10482) Эстония (458)

 "Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас", - Порошенко на встрече с украинской общиной в Эстонии. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко встретился с представителями украинской общины, проживающих в Эстонской Республике.

Встреча состоялась в украинской греко-католической церкви Центра украинской культуры в Таллинне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Большое спасибо за то, что делает украинская диаспора по всему миру. И недооценивать эту работу совершенно невозможно", - сказал Президент. Он поблагодарил украинскую общину за гостеприимство, теплый прием и помощь, которую оказывают эстонские Украинцы. Президент подчеркнул, что усилия украинцев зарубежом в поддержку Украины очень важны - они помогают украинцам на Родине защищаться от внешней агрессии, укрепляют связи между Украиной и Эстонией и приближают нашу страну в Европу.

Глава Украинского государства подчеркнул, что украинские чиновники, дипломаты и парламентарии делают все, чтобы обеспечить мировую коалицию в поддержку Украины и назвал эти действия одним из самых эффективных инструментов для обеспечения территориальной целостности, независимости и защиты суверенитета нашей страны.



"Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас. Сейчас украинцы делают сознательный выбор в пользу Европейского Союза, в пользу НАТО, сознательный выбор в пользу построения собственного самостоятельного европейского государства. Без диаспоры - это было бы невозможно", - сказал Президент. Он подчеркнул, что Украина четко избрала европейский путь своего дальнейшего развития и последовательно им движется.

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Петр Порошенко отметил, что Украина последовательно реформируется и постепенно меняется, внедряются лучшие европейские практики и стандарты, в том числе и с помощью эстонской стороны.

Президент поблагодарил украинцев Эстонии за то, что они активно помогают Украине, организовывают и проводят публичные акции в поддержку украинских граждан, незаконно заключенных на территории России, принимают участие в акциях протеста против российской агрессии в Украине.

Петр Порошенко также поблагодарил за усилия Конгресс украинцев Эстонии, направленные на изъятие из продажи в крупнейших книжных магазинах Эстонии украинофобской продукции, отметил деятельность Центра украинской культуры в Таллинне и "Эстонского совета беженцев", которые участвуют в кампании "Ukraina Heaks" (Поддержка Украины) и выразил благодарность за организацию сбора средств для помощи раненым и их семьям, а также переселенцам, пострадавшим от российской агрессии в Донбассе.

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Глава государства выразил признательность и Председателю Конгресса украинцев Эстонии Вере Конек и руководителю Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимиру Паламарю за организацию важных мероприятий в поддержку Украины и культурно-просветительскую работу, цель которой - сохранение родной культуры и языка.

Центр Украинской культуры в Таллинне - внеконфессиональная организация, которая открыта для людей всех верований. На территории Центра располагается небольшая библиотека, школа монастырских и украинских народных ремесел, Музей народного украинского искусства, составной частью которого является экспозиция украинских писанок и экспонаты традиционного украинского костюма восточных и западных областей Украины, а также украинской вышивки, ткачества, керамики.


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Это скандалисты-неудачники. ....Хотя похожи.... А теперь мы уйдем, а они пусть сами себя покусают. Уходим.
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Попутний вітер в спини. Як Лалала-лалалала.
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Це та що в'яже шкарпетки для .... не скажу для кого...
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Танюшка , ошибаешься. Какие они девочки ? Они
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І тобі цікаво на таке "спілкування" витрачати своє життя?
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Він так самостверджується. І я розважаюсь.
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Та ці неадеквати мені фіолетові.Але ж жінок хами ображають.Так я їм трохи хвоста надрав.Так легенько , що б дуже не образити їхню раніму душу.
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Робіть що хочете всі разом узяті! Та я не побачив ЖОДНОГО коменту, що може належати цивілізованій людині-хоч якого полу. Гидко на все це дивитися... Як довго людина піднімається вгору і як швидко вона падає...
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Після їхньої теми, де вони гидили на всіх як самі хотіли, це ми з ними ще по доброму.
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Хоча ні-котика внизу не помітив. Він людяніший за вас всіх разом взятих!!!
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І таки живем . По-новому - не значить що всім добре .
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а кто сказал что будет легко?
Набирали по 10 млрдв год и проедали - так и жили.
Теперь никто в долг не дает и война. Живем хуже.
Но ведь правда что по новому
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пройдет 100 лет и очередной през начнет ту же мантру "МЫ только начинаем строить независимое государство" и так до бесконечности
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Везде украинцы спокойно живут, кроме Украины. Может причина во всех нас? Может много предателей, дружащих с кацапами и призывающих к миру за счет украинцев?
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Де три українці- там два гетьмани.
Ось у чому проблема.
Ну, і орда по сусідству.
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Якби ми так орду клювали, як одне одного...
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Вона краще російською вимовляється. Органічніше...
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И все эти 25 лет ляксеича все устраивало. , терся во власти прихватизировал все, что только успевал. и не будь майдана и дальше неварнякал
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невже ви живете по старому?
Счастливчик
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Ну с новым курсом доллара, новыми тарифами, новой обвалившейся покупательной способностью... Так что да выходит это рыло не соврало.
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Вы, батенька, все это взяли сру ленты. У нас такого нет!
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Прихвостень властный запел новую песню о старом ! Иди наххх чмо шоколадное - иуда !
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спасибо, не хочу быть таким, как на фото добродlй
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люблю заходить под новости и читать как кацапы расказывают что украинцы стали жить в три раза беднее
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комуналка три года назад была 800 гр в месяц,сегодня пришли счета по 3.200 за месяц субсидию дали 300 гр.раньще я покупал ребенку индюшиное филе по 40 гр.за килограмм,сегодня филе стоит 130 гривен и я вынужден купить пол кило, и так всё и везде, зарплаты и пенсии остались прежние а цены до небес,так кого ты хочешь обмануть и кто тут кацап ?
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Какие громкие слова . Говорить научился , делать , шо еврей .
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" а ты что думала, дурья твоя башка, задаром твоя свобода завоевывается? эээ, рожала детей, мучилась, а теперь новый мир рожает и хочет без мук. а знаешь ли ты, глупая женщина, сегодня у тебя одну корову взяли, а завтра... завтра 10 вернут! ...потерпи, сестра, все воротим! свободная женщина, гражданка!
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В то время, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной… Давай бухти мне, как космические корабли бороздят Большой театр...
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ты запостил не козаков, а казаков, московских грантоедов. Справа - эсквайр сагайдак - знатная казачка по вызову.
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"Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас", - Порошенко на встрече с украинской общиной в Эстонии. ВИДЕО

Я ЭТО ПРОЧИТАЛ,
ИКНУЛСЯ,
ТИХО НАЕБНУЛСЯ,
ЗАПОЛЗД НА БЕРКОВЦЫ
И БЫСТРО ЗАКОПАЛСЯ...
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Так это получается мы старше вас(как государство)?
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То есть, 25 лет прошли зря - для большинства. А для меньшинства - в том числе и жлоба Порошка - нет. Он много отобрал, украл и отжал за этот срок. У нас, у общества. И теперь у него "зарождается новое государство" - это то, которое Порошенко задумал заново сотворить - с помощью своих соплежуев Парубия, Пашинского, Гройсмана, холуя Ляшко и прочей мерзоты, которая добивает эту страну дальше в каменный век.
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А хороша тема. Купу позитивних емоцій подарувала. Шкода, Ветерани порозбігалися.
І жодного кацапа... Піду на іншу тему!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас", - Порошенко на встрече с украинской общиной в Эстонии. ВИДЕО
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