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 "Мы с праздника возвращаемся. Нашему сыночку 12 годиков", - пьяная семейная пара пыталась сбежать от патрульных на внедорожнике. ВИДЕО

Киевские патрульные задержали мужчину и женщину, пытавшихся в состоянии алкогольного опьянения сбежать от патрульных на внедорожнике Lexus LX 570.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, автомобиль привлек внимание патруля, когда двигался по Броварскому проспекту с выключенными фарами.
После остановки оказалось, что у женщины, управляющей автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, отсутствуют документы. На пассажирском месте находился нетрезвый мужчина. Кроме того, на заднем сидении находился маленький ребенок - девочка возрастом около 6 лет.

Пока женщина, пересевшая к ребенку, общалась с патрульными, мужчина перелез на место водителя и нажав на газ попытался сбежать. После десятиминутной погони внедорожник удалось остановить.
По словам патрульных женщина объяснила свое состояние семейным праздником.

"Мы с праздника возвращаемся. Нашему сыночку 12 годиков". - объяснила она.

Патрульные составили пять протоколов о нарушении ПДД.
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Дали по газам, сначала за столом, а потом в автомобиле.
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Бухари как кацапы, лоть на премиальном лексусе, хоть на ТАЗе...
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А сыночек-то где? Мама, папа, дочка - все пьяные, а сыночек куда делся?
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Короче отвалите. Мы тут крутизна, аж из ушей прет. Мы каста высшего сословия! А вам плебеям решать что мы тут вытворяем.

Печально но факт. Ничего не изменилось...
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А нельзя таких, вместо штрафов, отправить на месяц, мыть полы в областном морге?
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В морге не страшно - в общественном туалете, если они еще есть
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Дело не в страхе, а в запахе и в декорациях.
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Кацапье.....один в один...тем тоже нужен лишь повод.....
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млять, гребаные папуасы (( думают если на Лексусе - то всё можно
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Доки в Україні не буде кримінальної відповідальності за п"янку за кермом,
доти буде такий безлад на дорогах і смертність
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Даже если будет немедленный расстрел, будет то же самое!
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Если бы это было безопасно для окружающих, я бы сказал езжайте, езжайте, пусть Дарвин сделает свое дело и с вами и с вашей личинкой.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Мы с праздника возвращаемся. Нашему сыночку 12 годиков", - пьяная семейная пара пыталась сбежать от патрульных на внедорожнике. ВИДЕО
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