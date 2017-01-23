 "Мы с праздника возвращаемся. Нашему сыночку 12 годиков", - пьяная семейная пара пыталась сбежать от патрульных на внедорожнике. ВИДЕО

После остановки оказалось, что у женщины, управляющей автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, отсутствуют документы. На пассажирском месте находился нетрезвый мужчина. Кроме того, на заднем сидении находился маленький ребенок - девочка возрастом около 6 лет.
Пока женщина, пересевшая к ребенку, общалась с патрульными, мужчина перелез на место водителя и нажав на газ попытался сбежать. После десятиминутной погони внедорожник удалось остановить.
По словам патрульных женщина объяснила свое состояние семейным праздником.
"Мы с праздника возвращаемся. Нашему сыночку 12 годиков". - объяснила она.
Патрульные составили пять протоколов о нарушении ПДД.
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Печально но факт. Ничего не изменилось...
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доти буде такий безлад на дорогах і смертність
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