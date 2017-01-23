 "Нас не считали за людей. Меня вконец это достало!", - россиянин, воевавший за "ДНР", сдался силам АТО, - СБУ. ВИДЕО

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"Гражданин России, уроженец села Луки Псковской области РФ в Донецк прибыл еще в мирном 2013 году в поисках работы. В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей вступил в одно из незаконных вооруженных формирований "ДНР". Там он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям террористической группировки.
Как пояснил мужчина, он решил добровольно покинуть расположение боевиков и сдаться украинской власти из-за морально-психологического давление российских кураторов и непомерных денежные поборов со стороны главарей террористов", - говорится в сообщении.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Или думал в аптечке боярышником запастись...
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А русский человек - он в одиночку слаб, долго бороться с искушением не может. Тем более, что в Украине столько вкусной еды ...
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PS: Хотя, конечно, у нас ведь не Япония, у нас всё возможно. Сам бывший наш президент сидел, да и в Раде бывшие зеки не редкость...
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...«Шваль на швали», - военный РФ про руководство «ДНР» и саму псевдореспублику.22 января 2017 г...
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или способный или хорошо видит
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Это все что требуется знать о мифических гастарбайтерах из Украины ...миллионы которых якобы работают в паРаше....
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Cьогодні о 16:50 Ирта-Fax
Боевики «ЛНР» ужесточили правила перехода в Станице Луганской. Как сообщили корреспонденту «Ирта-факс» местные жители, сепаратисты «ЛНР» запретили ввоз продуктов из Украины на оккупированную территорию. «Люди выбрасывают все продукты с моста. Все что купили. С моста летят мясо, яйца, масло. И под мостом собралась куча собак», - рассказывают жители, которым приходится пересекать пункт пропуска. Как объясняют свой запрет боевики - боятся африканской чумы свиней.
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Интерестно а кто ж тогда стреляет по Украинской територии?!!!
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- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню.
(за якийсь час)…
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же аж ніяк не зможемо нагодувати 100 тисяч плєнних.
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Смешно. Походу, бомж кочевал по тёплым странам.
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В Інтернеті поширюють пісню російських морських піхотинців проти війни на Донбасі під назвою «Пробудження».
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Теперь вот : "морально-психологического давление российских кураторов и непомерные денежные поборы" .
Новость смотрелась бы лучше так " Уничтожив расейских кураторов, прихватив секретные документы, боевик с оружием сдался, после чего в Правом секторе истреблял рашистов".
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