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 "Нас не считали за людей. Меня вконец это достало!", - россиянин, воевавший за "ДНР", сдался силам АТО, - СБУ. ВИДЕО

Силы антитеррористической операции задержали гражданина России, который пытался перейти линию разграничения вне установленных пунктов пропуска вблизи поселка Оленевка Волновахского района Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылками на пресс-центр СБУ.
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"Гражданин России, уроженец села Луки Псковской области РФ в Донецк прибыл еще в мирном 2013 году в поисках работы. В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей вступил в одно из незаконных вооруженных формирований "ДНР". Там он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям террористической группировки.


Как пояснил мужчина, он решил добровольно покинуть расположение боевиков и сдаться украинской власти из-за морально-психологического давление российских кураторов и непомерных денежные поборов со стороны главарей террористов", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Происходили мародерства там, издевательства, и женщин избивали", - сообщница боевиков "ДНР" сдалась СБУ. ВИДЕО

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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За жратвой пошел, 100 пудов.
Или думал в аптечке боярышником запастись...
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Любовь(к Русскому миру) приходит и уходит. а кушать хочется всегда ))))
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вы , Дмитро , гораздо креативнее ,и точнее , чем , Харьков , отписались , респект ,,,,
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Задержанных спрашивают, можно ли их рожу в СМИ светить. Если тело отвечает - "нет", то замарывают. Если "да" - то можно показывать. Видно кацапчику совсем пригорело, жратвы нет вообще, вон какой тощий. Сказали - "если разрешишь показывать лицо, дадим тарелку борща", и он сразу согласился хоть голым по Крещатику танцевать.
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я ж говорил что боярка наша лучше -а кацап в боярке спец
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это справжнє фото , з магаза ?, звідки? , донецьк , луганськ , горловка ?
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С любовью от Донбаса ))) Главное не использовать быстро чтобы древесные сружки не оцарапали известное место ))))
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"И где же я теперь харчеваться буду..." П.П. Шариков.
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А чего сдался добровольно а не вернулся в рашу?, не верю таким, таким образом к нам могут засылать шпионов
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Шпійони заходят через відкриті пункти перепуску,нах... зайвий раз палитись)))))
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Ну почему? Может это внедрение расчитано на дальние перспективы. Отсидит 8 лет, выйдет, через 3 года после отсидки можно идти устраиваться в госорганы работать. Вот и ФСБ решила заслать шпиона, он молодой ещё, лет черз 15-20 ещё пригодится. Если "бендеровцы" его в свою веру не перекрестят. А то они такие ...
А русский человек - он в одиночку слаб, долго бороться с искушением не может. Тем более, что в Украине столько вкусной еды ...
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Грош цена тем госорганам в котрые принимают после тюряги.
PS: Хотя, конечно, у нас ведь не Япония, у нас всё возможно. Сам бывший наш президент сидел, да и в Раде бывшие зеки не редкость...
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монопенисуально , , всем покуй, ,,, , пардон скажу корректнее , , кого это ипет. ?
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Cкорее всего.. А то он работу не мог найти в Раше в 13-м году...Засланный казачок.
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Так вы уже определитесь, сдался или был задержан при переходе через лини разграничения? И еще вопрос, какого хуйла он не на Рашку бежал а к биндерам и жидофошиздам?
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В житті все буває, можливо в Раші в розшуку,тому в Рашу зась ))))
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Задержан и сдался. В смысле мог поупираться и рассказать жалостливые истории о беженце, которого бомбили и все документы сгорели, а чел честно обо всем сознался. Где тут противоречие?
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пля, тут со своей ватой не знаешь что делать, так еще и кацапы прут...
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это тот шо с телкой с марика замутил и решил типа перебраться жить к хунте
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бодренько оттарабанил.

или способный или хорошо видит
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Гражданин России, уроженец села Луки Псковской области РФ в Донецк прибыл еще в мирном 2013 году в поисках работы.

Это все что требуется знать о мифических гастарбайтерах из Украины ...миллионы которых якобы работают в паРаше....

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а чего в родное болото не тянет? неужто не пустили? как то не верится, вроде истинный х#йленок.
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В Станице Луганской людей заставляют сбрасывать с моста украинские продукты
Cьогодні о 16:50 Ирта-Fax
Боевики «ЛНР» ужесточили правила перехода в Станице Луганской. Как сообщили корреспонденту «Ирта-факс» местные жители, сепаратисты «ЛНР» запретили ввоз продуктов из Украины на оккупированную территорию. «Люди выбрасывают все продукты с моста. Все что купили. С моста летят мясо, яйца, масло. И под мостом собралась куча собак», - рассказывают жители, которым приходится пересекать пункт пропуска. Как объясняют свой запрет боевики - боятся африканской чумы свиней.
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Любого ватноцефала поймай - так оно на блог-постах "стояло" или "акопы" копало.
Интерестно а кто ж тогда стреляет по Украинской територии?!!!
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Будет действенно, когда пучками ежедневно бежать начнут)))
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Начнут...и очень скоро начнут.....не пучками....табунами бежать будут....
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Гальо, пане Путін, то Місько зі Закарпуття! Телєфоную, жеби вам повісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Хорошо, Миша, а у Вас большая армия?
- Я, Володько, сусід Стефко і всі, шо ту в карти грали. То нас разом вісім.
- А у меня в армии 100 тисяч людей.
- Холєра ясна, я зара вам віддзвоню.
(за якийсь час)…
- Слава Ісу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся відмовити від тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему Вы передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли, же аж ніяк не зможемо нагодувати 100 тисяч плєнних.
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Гражданин России, уроженец села Луки Псковской области РФ в Донецк прибыл еще в мирном 2013 году в поисках работы Источник: http://censor.net.ua/v424526

Смешно. Походу, бомж кочевал по тёплым странам.
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А работать не пробовал он, а то как ехать в чужое государство убивать нормально, а поехать в Москву на работу так впадлу.
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Муйня. Там якась падаль вимагає реєстрації...
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Кацапня співає антіваєні пісні , а самі недочекаються часу , як будуть грабувати братьЄв. Якщо ми знову поведемося на вєчну дружбу , ці мерзотники з'їдать Неньку без солі. Спілкуючись з лаптєплєтом розумій , це нечисть , яка мріє про війну і несе війну в собі. Не буде миру з москалями.
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Этот справки террористам выдавал из-за финансовых трудностей, другой на блокпосту стоял, тайно ненавидя Хутина Пуя, третий рыл окопы, продолжая любить Украину и т.д.
Теперь вот : "морально-психологического давление российских кураторов и непомерные денежные поборы" .
Новость смотрелась бы лучше так " Уничтожив расейских кураторов, прихватив секретные документы, боевик с оружием сдался, после чего в Правом секторе истреблял рашистов".
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Не вы один...я тоже считаю что это скот винторогий.....а не люди....
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такого менять на 500 наших........как там у сруцких..............
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Ну и кто его теперь в человека превращать будет, отправьте его в Россию, пусть домой едет.
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Если его Природа не смогла сделать Человеком..... то уже ничто не поможет....так и подохнет скотом винторогим.....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Нас не считали за людей. Меня вконец это достало!", - россиянин, воевавший за "ДНР", сдался силам АТО, - СБУ. ВИДЕО
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