EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  4753  136
Материалы по теме:
Все про:покушение (624) Россия (64832) спецслужбы (290) убийство (4582) Геращенко_Антон (791) Шеремет (172)

 Покушение на меня и убийство Шеремета планировались одним и тем же диверсионно-террористическим центром в РФ, - Геращенко. ВИДЕО

Нардеп (НФ) Антон Геращенко заявил, что скорее всего подготовленные РФ диверсанты причастны к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, совместной с пресс-секретарем Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
Загрузка видео...
Видео 112
"Попытка покушения на меня, предотвращенная Службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, которому поставлена задача: задействуя исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как привило - ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия создала центр подготовки диверсантов для осуществления терактов и убийств в Украине, - Геращенко

"На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт - убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", - заявил депутат.

Напомним, ранее подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "Это удар по всей украинской журналистике". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что "это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: "Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: "Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Мне то не зачем куда- то валить, а вот ты минстецьковый членосос, разберись что лучше: член минстецька у тебя в заднем проходе или веревка на шее. И кстати , это будет очень скоро!!!!! Всех вас вычислим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
согласен,только появилась новость о покушении на Геращенко сразу тотальная травля от зрадоботов с троллями началась типа "ФСБ ни при чем это все подстава и самопиар"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, вся Балашиха бухает с горя, что не смогли хряка завалить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кому-то не понравилось:

Он самый главный враг путена.
Они даже специальный центр создали для покушения!

- А это Неуловимый Джо.
- Его никто поймать не может ?
- Он и на***уй никому не нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда народу так долго и много врут, народ перестает верить. Если през. паталогический лжец, не верят всем. Если СБУ становится орудием расправы с полит оппонентами, то ей перестают доверять, чтобы она не расследовала.
Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого..... Вроде бы наш главный паталогический лгун в Бога верит, и собственную церковь имеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С какими политическими оппонентами расправляется СБУ? Кто сидит из политической оппозиции?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Следственный комитет РАБссии 8 октября 2015 года открыл уголовное дельце против Антона Геращенко.Я не поленился, пошастал в инете,и бааа,ЭТО МОСКВЫ эфир 8 октября 2015..,куратор дела против Геращенко лично Владимир Маркин.... из СК РАБссии..,Крысы Позорные..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно кремль издавна уничтожает своих противников.Путлер переплюнул сталина и гитлера.Настоящий рашист фашист.Ради защиты трона диктатора асада сравнял с землей алеппо.И вопит что бомбят дамбасят.Лживая мразь.Сам бомбит запрещенными фосфорными и кассетными бомбами школы и больницы а еще обвиняет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
99,9% терористичний акт - убивство відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року був направлений, націлений і реалізований з цього ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації", - заявив депутат.Джерело: http://ua.censor.net.ua/v424518

Ага, вот значит кто убил Шеремета. Хитро. И хряка спасли и убийство раскрыли. И дальше продолжают народ лохами считать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І де саме ви прочитали, що вбивство розкрито?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Если ФСБ дейстивительно отправляло на задание для убийства свинины каких-то двух алконафтов, которые с треском провалились. То у меня для Гандоши и его адептов неутешительные выводы: значит настолько они оценивают угрозу, исходящую от него.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Для того чтоб отправить на тот свет тушку Херащенка, Джеймсом Бондом быть совершенно необязательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто вірно ФСБ робить, що покладається на "алканафтів"-для Геращенко це в самий раз?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да как сказать.
Тут два варианта. Или действительно личность Херащенка настолько незначительна, что на его покушение отправляют абы кого.
Либо это все просто шоу, что гораздо вероятнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, це шоу нам хУЙЛО давно показує-називається "Гражданская война в Украине". Навіть зеки проти нинішньої влади-це назва однієї із частин шоу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и кто теперь вспомнит про плешивого авитаминозного пашинского? сработал элементарный фокус перевода стрелок с одной гниды на другую с целью увода внимания от более гнусной мрази. хотя обое рябое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Майор швейк нагадає, як хтось раптом забуде за Пашинського.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Быдло Путлерское пошло дальше,открыв уголовные дела против всех руководителей Украины,типа Украина это кацаПсинская Юрисдикция....БАРАНЫ ТУПЫЕ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такую охинею нести... Тохе просто срочняк як нада похмелиться пока окончательно башкой не тронулся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
иногда очень хочется придушить СМИ, которые разгоняют вот такую пургу, закрывая необъятным телом геращенко важные события, которые нужно было бы осветить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наведіть приклад таких невісвітлених сьогодні подій. Зарані дякую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня терзают смутные сомнения... Тут с неделю назад СБУ жаловалась на недостаточное финансирование, мол- мы такие нужные, а денег меньше, чем в МВД..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СК РАБссии и лично Владимир Маркин открыл уголовное дело против Барак Обмыча за обоссцание кацаПсинских подъездов в течении 8 лет.Обамычу грозит 10- лет тюрьмы,поскольку сегодня США это кацаПсинская территория... в связи с братством с Трампом..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
С какой этой стати ФСБ решило очистить ВР от плохих людей. То на Пашинского готовило
покушение. Теперь вот на Геращенко. Может Геращенко сам на себя организовал покушение.
для рекламы чтобы его пожалели. А то люди как увидят его на экране так плюются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, для рекламы на него удмурты уголовное дело завели...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по дружному кацапскому вою и скулению подкацапников, покушение готовилось, но обосрались...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а то,теперь у них план Б, отбеливать ФСБ и говорить что это все самопиар,а план А был после убийства начинать срать о том что это сделали сами граждане Украины которым уже надоело терпеть произвол шоколадной власти или что то в этом роде,этих унылых идиотов уже можно читать как прочитанную книжку,за три года ихняя тактика уже всем давно понятна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
геращенко, ты говорящая голова, ты ноль и никому не нужно на тебя покушаться,единственное- кинул кого-то и тебя решили наказать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сестра Галины Старойтовой, Ольга 19 ждёт суда над убийцами Галины Васильевны...,думаю не дождётся никогда,поскольку в 1998 году,в год убийства Старовойтовой Брянское ОПГ курировал отставной прапорщик ГРУ РАБссии Юрий Колчин...,так что простых бандюков и бомжей для наводки, ГРУ курирует давно..
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПокушение на меня и убийство Шеремета планировались одним и тем же диверсионно-террористическим центром в РФ, - Геращенко. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС День Соборности Украины Донбасс ДТП евромайдан Евросоюз Кабмин Киев Луганщина Луценко минские соглашения Нацполиция память ПАСЕ покушение Пономарев Илья Порошенко пьянство Россия СБУ США терроризм Трамп Шеремет Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти