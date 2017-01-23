 Покушение на меня и убийство Шеремета планировались одним и тем же диверсионно-террористическим центром в РФ, - Геращенко. ВИДЕО

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"Попытка покушения на меня, предотвращенная Службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, которому поставлена задача: задействуя исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как привило - ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны", - сказал он.
"На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт - убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации", - заявил депутат.
Напомним, ранее подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал на брифинге глава СБУ Василий Грицак.
Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "Это удар по всей украинской журналистике". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что "это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.
В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: "Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: "Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.
По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".
В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
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Он самый главный враг путена.
Они даже специальный центр создали для покушения!
- А это Неуловимый Джо.
- Его никто поймать не может ?
- Он и на***уй никому не нужен.
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Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого..... Вроде бы наш главный паталогический лгун в Бога верит, и собственную церковь имеет.
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Ага, вот значит кто убил Шеремета. Хитро. И хряка спасли и убийство раскрыли. И дальше продолжают народ лохами считать.
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Тут два варианта. Или действительно личность Херащенка настолько незначительна, что на его покушение отправляют абы кого.
Либо это все просто шоу, что гораздо вероятнее.
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покушение. Теперь вот на Геращенко. Может Геращенко сам на себя организовал покушение.
для рекламы чтобы его пожалели. А то люди как увидят его на экране так плюются.
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