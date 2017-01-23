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Все про:благотворительность (263) деньги (838) задержание (4857) мошенничество (608) Нацполиция (5572) помощь (3136) предприятие (126) СБУ (13047) Черкасщина (453)

 Мошенница, собравшая 1,5 млн грн якобы на помощь детям и бойцам АТО, задержана в Смеле, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции задержали мошенницу, которая собирала деньги в различных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, жительница Черкасской области зарегистрировала фиктивный благотворительный фонд. В течение 2016 года женщина звонила руководителям предприятий с просьбами перечислить деньги на счет организации для помощи детям, подразделениям АТО, социально незащищенным слоям населения. Мошенница во время телефонных звонков представлялась чиновницей различных облгосадминистраций или помощницей чиновников.

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Злоумышленница успела собрать почти 1,5 миллиона гривен. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов.

Мошенницу задержали в городе Смела (Черкасская область). Открыто уголовное производство по ч. 2 и 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники активизировались на сборе средств для раненых, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа
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она безусловно заработала себе длительный отпуск
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Конфисковать всё, что есть и передать детям и бойцам АТО.
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A sjto tam konfiskovatj to? - Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов.
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Квартиру, родительский дом, бытовую технику, ювелирные изделия и т.д. При желании можно компенсировать.
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Ну і що гроші то вона потратила і тепер навіть якщо і посадять гроші не вернути а люди тепер будуть менше давати бо не будуть знати куда ті гроші йдуть.
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Жити «по-новому»: 32-річний генерал закінчив 9 класів, їздить на авто за $500 000 і живе, згідно декларації, в гаражі, - ЗМІ

Сам Сергій Краснокутський стверджує, що усе майно заробив чесно, працюючи ще з 12 років. http://patrioty.org.ua/

Усі ці звання має 32-річний молодий чоловік. На офіційному сайті держслужби зазначено, що Краснокутський закінчив Національний університет МВС, але, за деякими даними, освіту у генерала - 9 класів. Крім того, як повідомляється, чиновник користується ексклюзивним автомобілем який коштує близько 500 тисяч доларів. Як пояснив чиновник, він заробив ці гроші ще в дитинстві і юності.

- Відкриваю вам таємницю свого життя - я з 12 років працюю в бізнесі. Я народився в родині вчителів і з 12 років - ринки, будівництво гірничо-збагачувального комбінату. Потім я був засновником кількох фірм. Одну я продав - задекларував гроші, дві закриті. Все в рамках чинного законодавства. Фірми займалися чорним металом. Повірте мені, у мене совість чиста. Я ці гроші заробив чесно, - заявив Краснокутський в ефірі телеканалу.
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яво херой основатель "ласкового мая" побольше авантюризма, цинизма
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Боюсь спросить, чем он занимался в юности за такие деньги, пассивный наверно + окружная.
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Вы еще не знаете как они любят друг друга
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Я общаюсь с волонтерами из Днепра, Павлограда и знаю, что говорю.
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эта не мошенничество, это называется - с14здил куй и спрятал в жопу..
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адреса "автоматов" она указала? Или они у нас уже узаконены?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоМошенница, собравшая 1,5 млн грн якобы на помощь детям и бойцам АТО, задержана в Смеле, - СБУ. ВИДЕО
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