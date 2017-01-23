 Мошенница, собравшая 1,5 млн грн якобы на помощь детям и бойцам АТО, задержана в Смеле, - СБУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на СБУ
, жительница Черкасской области зарегистрировала фиктивный благотворительный фонд. В течение 2016 года женщина звонила руководителям предприятий с просьбами перечислить деньги на счет организации для помощи детям, подразделениям АТО, социально незащищенным слоям населения. Мошенница во время телефонных звонков представлялась чиновницей различных облгосадминистраций или помощницей чиновников.
Злоумышленница успела собрать почти 1,5 миллиона гривен. Все деньги она потратила в автоматах игровых салонов.
Мошенницу задержали в городе Смела (Черкасская область). Открыто уголовное производство по ч. 2 и 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники активизировались на сборе средств для раненых, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа
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Сам Сергій Краснокутський стверджує, що усе майно заробив чесно, працюючи ще з 12 років. http://patrioty.org.ua/
Усі ці звання має 32-річний молодий чоловік. На офіційному сайті держслужби зазначено, що Краснокутський закінчив Національний університет МВС, але, за деякими даними, освіту у генерала - 9 класів. Крім того, як повідомляється, чиновник користується ексклюзивним автомобілем який коштує близько 500 тисяч доларів. Як пояснив чиновник, він заробив ці гроші ще в дитинстві і юності.
- Відкриваю вам таємницю свого життя - я з 12 років працюю в бізнесі. Я народився в родині вчителів і з 12 років - ринки, будівництво гірничо-збагачувального комбінату. Потім я був засновником кількох фірм. Одну я продав - задекларував гроші, дві закриті. Все в рамках чинного законодавства. Фірми займалися чорним металом. Повірте мені, у мене совість чиста. Я ці гроші заробив чесно, - заявив Краснокутський в ефірі телеканалу.
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