 "Бил ногами, пока я лежала на полу", - журналистка Кошман рассказала об избиении в ночном клубе столицы. ФОТО+ВИДЕО

"На фото Цымбал Сергей Анатольевич 1974 года рождения. Этот человек неадекватен! Вчера он жестоко меня избил. Бил ногами, пока я лежала на полу! Не хочу, чтобы подобное случилось с кем-то. Следователь сказал, что это уже не первый случай: он регулярно бьет незнакомых девушек", - пишет она.
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По информации "Телекритики", инцидент произошел в туалете ночного клуба Vodka Grill, куда внезапно вошел Цымбал. В ответ на замечание Анастасии и ее подруги о том, что туалет женский, он вдруг ударил подругу головой о стену, а саму Кошман повалил на пол и начал избивать ногами. После случившегося Анастасия оказалась в больнице с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.
Полицейские, приехавшие на вызов, поводов для задержания Цымбала не нашли. В то же время персонал клуба, завсегдатаем которого является злоумышленник, признался, что это далеко не первый подобный случай с его участием.
(Фото со страницы Nastia Koshman)
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и в женском туалете смотрящий делал разборку
например, почему торгуешь дурью без разрешения?
ребята, ночной клуб - это злачное место, и ничто там просто так не происходит
а что касается невинных девушек...
помню, ехал я по Одессе в компании сотрудников патолого-анатомической службы - увидев в окно автомашины девицу в короткой юбке один из них сказал : сами провоцируют изнасилование, а потом плачут, если выживут
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