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Все про:журналистика (2286) избиение (11044) Киев (15906) клуб (38) нападение (1550)

 "Бил ногами, пока я лежала на полу", - журналистка Кошман рассказала об избиении в ночном клубе столицы. ФОТО+ВИДЕО

В Киеве неизвестный (предположительное имя - Сергей Цымбал) избил редактора "Нового канала" Анастасию Кошман.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пострадавшая заявила на Facebook, выложив фотографию нападавшего.

"На фото Цымбал Сергей Анатольевич 1974 года рождения. Этот человек неадекватен! Вчера он жестоко меня избил. Бил ногами, пока я лежала на полу! Не хочу, чтобы подобное случилось с кем-то. Следователь сказал, что это уже не первый случай: он регулярно бьет незнакомых девушек", - пишет она.

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По информации "Телекритики", инцидент произошел в туалете ночного клуба Vodka Grill, куда внезапно вошел Цымбал. В ответ на замечание Анастасии и ее подруги о том, что туалет женский, он вдруг ударил подругу головой о стену, а саму Кошман повалил на пол и начал избивать ногами. После случившегося Анастасия оказалась в больнице с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Полицейские, приехавшие на вызов, поводов для задержания Цымбала не нашли. В то же время персонал клуба, завсегдатаем которого является злоумышленник, признался, что это далеко не первый подобный случай с его участием.

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цымбалцымбал

(Фото со страницы Nastia Koshman)
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Ну как бы нормальный мужчина и не просто так в рыло девушке не въедет. Не?
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Значит мутузить кого-то,это не повод к задержанию? Полиция по новому.
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А по старому милиция работала аж гай шумел? Не смеши мои тапочки
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Дегенерат и конченный ублюдок, таких не судить таких валить нужно.
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Ваще ночные клубы надо запретить, там больные ходят люди, дерутся... Чтоб никто не шатался без дела ночью, тогда и проблем меньше будет. Комендантский час, алкоголь не продавать вечером.
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похоже, дело в наркоте
и в женском туалете смотрящий делал разборку
например, почему торгуешь дурью без разрешения?
ребята, ночной клуб - это злачное место, и ничто там просто так не происходит
а что касается невинных девушек...
помню, ехал я по Одессе в компании сотрудников патолого-анатомической службы - увидев в окно автомашины девицу в короткой юбке один из них сказал : сами провоцируют изнасилование, а потом плачут, если выживут
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если бы в булочной побили, а так в клубе , не интересно........


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я удивлен, никто не затронул тему оружия и как бы оно там порешало.
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Зачем эта полиция бензин тратит7 прок = ноль
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Результатом похода журнашлюх в алко-клуб удовлетворен. И я верю нашей полиции, что повода для задержания не было.
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Я не сильно удивлюсь, что скоро в славном граде Киеве появится Робин Гуд, который будет пачками ложить таких ублюдков (оружия навезли в Киев с АТО не просто много, а очень много ... мое сугубо субъективное мнение). Не удивлюсь если этот кто-то будет из настоящих АТОшников. Не сильно удивлюсь если это будет мой знакомый. И если вдруг ему понадобится моя помощь в наказании такого ублюдка - я постараюсь помочь. Потому, что так же переживаю и за своих детей (хотя они и не ходят по ночным клубам), но они ходят по вечернему Киеву (работа до поздна). И каждый раз понимаю и с тревогой жду их звонка, что они уже дома и все нормально. И самое главное - ПОЛИЦИЯ, почему не приняты меры. Есть потерпевшая, есть избивавший ... ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Где полиция? Извините, сильно распереживался за девочку.
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Тут много умников-праведников, которые рассказывают, что нехрен было по клубам ходить - приключения искать, так в 2013 году мажоры перекрывали проспект Бажана ночью, чтобы гонки устраивать, так может нехрен ночью по дорогам ездить после девяти, чтобы не мешать им отдыхать, или как?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Бил ногами, пока я лежала на полу", - журналистка Кошман рассказала об избиении в ночном клубе столицы. ФОТО+ВИДЕО
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