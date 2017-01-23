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 Спецназ Нацполиции Запорожской области провел турнир с экс-"беркутовцами": "Слава "Беркуту!". ВИДЕО

Команда спецназа управления Нацполиции Запорожской области приняла участие в в боксерском турнире памяти погибших на Майдане "беркутовцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой zp.today, в Запорожье состоялся турнир по боксу памяти погибшего в ходе противостояния на Майдане в Киеве в 2014 году "беркутовца" Сергея Цвигуна.
Турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения.

Одной из наград победителям была книга "Непокоренный "Беркут". Ее автор - сбежавший в Россию майор харьковского "Беркута" Дмитрий Собына. Книга была издана в уже оккупированном Симферополе.

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В мероприятии принял участие нынешний заместитель управления Нацполиции Андрей Долинный. Он выступил с речью во время награждения (ред. - шестая минута видеозаписи). По данным сайта 061.ua, Долинный раньше служил в "Беркуте", а во время войны буквально месяц пробыл в зоне АТО, после чего получил статус участника боевых действий.

"Есть украинское подразделение спецназа, которое было создано в 1992 году. У подразделения есть свои традиции, боксерский турнир в память о погибшем полицейском мы проводим уже несколько лет. Мы вспоминаем о своем побратиме. Это помогает воспитывать подрастающее поколение, в том числе и молодых полицейских. Поэтому турнир является нужным и полезным. Если у кого-то есть другое мнение или что-то не нравится - это их право. Главное одно: полиция всегда есть и будет органом, который служит своему народу и украинской земле, - объяснил Долинный изданию Форпост свое присутствие на турнире.

Смотрите также: "Ламать это майдановское быдло надо" и "Был бы приказ - снесли бы вас!", - о чем пишут "беркутовцы" в Интернете. ФОТОрепортаж


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Киевские не только били студентов, бандиты садовника стреляли на институтской. Это они были с жёлтыми повязками. Вопрос - кто ответит? Самого дмитрия садовника отпустили и он смылся.
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Ну если Гройсман в официальном постановлении правительства предлагает проводить спартакиады с ДыНыэР, то почему бы полицейским реФФорматорам не провести товарищеский матч по шашкам между бывшей беркутней и родственниками Небесной сотни. Животные, мля
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Для ,,беркутни,,- шашки очень сложны. Только в,,Чапаева,,
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За такое Гройсмана не только обрезать,а и оскопить следует.Долго мы еще их терпеть,тварей,собираемся?
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Еще один тупой зрадобот.
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Да как он посмел? Преступность выросла, а он не оценил такую перемогу!
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Да выросла, потому что дальше реформы патрульной полиции дело пока не движеться. Или во всем патрульные виноваты. Ах да, еще она выросла из-за этого закона Савченко. Когда на свободу поотпускали всякий сброд. Но нет, патрульные у зрадоботов козлы отпущения.
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А еще она выросла из-за тотального обнищания и отсутствия на руках у обывателей короткоствола.
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Троль аваківський якийсь новий? Патрульні - нікчеми.
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Никаких реформ в полиции не произошло-воры,проститутки,грабители,пьяные за рулем,торговцы наркотиками,взяточники и наркоманы-вот кем делались реформы в полиции.мало среди полицаев достойных людей.
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Это говорит, что в 2013 было только начало всего. Сколько у нас ещё в переди.
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От так і починається реванш. Якщо не прибити це кодло в зародку, то з наслідками буде важко боротися. Беркут - це лайно. КОТРЕ СЛУЖИЛО ЛАЙНУ, а тепер х...у.
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эо наша плата за лень, трусость и инфанильность. И у Сабакова с Пацей хватило безстыдства вспоминать погибших?
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По всем внешним признакм мусорня опять поднимает голову...
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недобитый беркут еще наделает нормальным людям беды. ненаказанное зло в большинстве случаев увеличивается в масштабах
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...а так же вооружили новой техникой ,спецсредствами,оружием... они будут преданно защищать эту шоколадную опу на золотом унитазе.
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Наказывать следует начинать с головы-президента,премьера и так далее-по ранжиру.
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>Это помогает воспитывать подрастающее поколение

чтобы они стреляли в людей из помповика боевыми
Источник: http://censor.net.ua/v42450Ю5

> полиция всегда есть и будет органом, который служит своему народуИсточник: http://censor.net.ua/v424505

беркут тоже думал что служит своему народу (коцапам) отстреливая "бандеровцев"
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НАДЕЮСЬ ЧТО ВСЕМ ПОНЯТНО ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭТА НАЦИКОВАТАЯ ПОЛИЦИЯ И КОГО ОНА ЗАЩИЩАЕТ !
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на 4:25 мужик достает из кармана свернутые купюры,разделяет и всовывает в руки двоим,которых поздравил
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А шо там по поводу закона о ввозе антиукраинской литературы? Или уже забыли про него?
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Точнее будет: "беркут" всегда был органом, который служил своему хозяину на украинской земле.
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Він кріт. Тому що Національну Гвардію підорядкувати ментам , може лишень ворог.
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Те беркутовцы, которые не били людей и не стреляли во время Майдана, просто не успели этого сделать.
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аваков хватит пилить бюджеты -отвлекись и обрати внимание(не на рюкзаки только).о уже досталось недоразумение
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"беркут" еще та нечисть, что бы они и их семьи все передохли, твари.
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Ох как им хочется возродить беркут таким , каким он был... Это же бандитская организация в законе. Чем занимался беркут при кучме и Януке поборами и крышевание продажи наркоты...
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И это память о Небесной Сотне Понятно почему никто не сидит похоже таки да Киевская власть прокремлевская
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"Убийство" Геращенка в СБУ предотвратило , а тут, в мероприятии памяти "непокорённых", диверсантов не увидели .
"полиция всегда есть и будет органом, который служит своему народу и украинской земле"

- "своему народу" - это может русскому , или еврейскому ?
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вата забыла как стояла в Запорожье на морозе под яйцами и мукой?!
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Главное одно: полиция всегда есть и будет органом, который служит своему народу и украинской земле--"небесная сотня" рассказывает о службе этого органа Всевышнему, а живущие наполняют чашу ,проклятиями и слезами о наказании им убийц ихних сынов.мужей родных и близких...
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А почему это эти сепаратюги и враги украинского народа еще служат в Нацгвардии? Налицо в Запорожье под крылом кровавого упыря Ахметова и его марионеток поднимает голову сепаратизм и терроризм с его звериной ненавистью к Украине и ее народу. Когда это змеиное гнездо будет раздавлено?
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Ахметову удалось спровоцировать и поднять Донбасс-теперь взялся за Запорожье.Но Порошенко его поддерживает.
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Воспитать подростающее поколение на примере животного... Мда...
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А в чем слава? По безоружным стрелять? Или толпой кого то херячить?
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Гнид люди на свои налоги содержали, а они относились к людям как к говну
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Это трындец, господа. Полный и совершеннейший. И самое интересное, что все это схавают молча, не будет никаких пикетов у администрации соевого, не будет факельных шествий.

НИ-ЧЕ-ГО!

Бо Путин нападэ...
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ну что поделаешь - с третьего захода,даст Бог,получится...
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Эйфория по поводу "полиция с человеческим лицом" заканчивается (
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Когда полиция избивает инвалида-разве она давно не кончилась?
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Чем думал Петруччио когда дал Ахметову посадить в мэры свою шоху - Буряка ?
Кроме того в городе около 100 000 лугандонов, в основном своём большинстве ненавидящих всё украинское. Сюда же "Запорожсталь" с Шаурмой и его тайным "клубом любителей русского мира". И никто с этой гидотой ничего не делает ...
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Мотор Сич ремонтирует Путину военную технику-Богуслаев сволочь,а Порошенко его крыша.Всех к ответу!
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Авакян с ними в сламе с самого конца Майдана!!! Почему ни кто до сих пор не сидит и при этом негодяе не сядет!!!
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Якесь дно. Був на інституцькій. Дивився фото пацанів. За що померли вони? Щоб Порошенко був президентом, а Луцик пгокугогом? Де Україна !? Вільна і чесна? Ватат повсюти підіймає голову. І в ВР і в прокуратурі, і в мусарні.
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смачно плюнули в лицо всем родным погибших на Майдане. все довольны? и зачем наша власть содержит таких псов, ведь власть народная или нет?
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брехун офшорный надееца шо бывшая и нынешняя беркутня его спасёт? алё придурок соевый...коктейлей молотова и Русланы с танцями уже не будет...рпг и кулэмэты! дыбилы офшорные!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСпецназ Нацполиции Запорожской области провел турнир с экс-"беркутовцами": "Слава "Беркуту!". ВИДЕО
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