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 "Слава "Беркуту!", - команда спецназа Нацполиции Запорожской области провела турнир с экс-"беркутовцами". ВИДЕО

Команда спецназа управления Нацполиции Запорожской области приняла участие в в боксерском турнире памяти погибших на Майдане "беркутовцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой zp.today, в Запорожье состоялся турнир по боксу памяти погибшего в ходе противостояния на Майдане в Киеве в 2014 году "беркутовца" Сергея Цвигуна.
Турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения.

Одной из наград победителям была книга "Непокоренный "Беркут". Ее автор - сбежавший в Россию майор харьковского "Беркута" Дмитрий Собына. Книга была издана в уже оккупированном Симферополе.

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В мероприятии принял участие нынешний заместитель управления Нацполиции Андрей Долинный. Он выступил с речью во время награждения (ред. - шестая минута видеозаписи). По данным сайта 061.ua, Долинный раньше служил в "Беркуте", а во время войны буквально месяц пробыл в зоне АТО, после чего получил статус участника боевых действий.

"Есть украинское подразделение спецназа, которое было создано в 1992 году. У подразделения есть свои традиции, боксерский турнир в память о погибшем полицейском мы проводим уже несколько лет. Мы вспоминаем о своем побратиме. Это помогает воспитывать подрастающее поколение, в том числе и молодых полицейских. Поэтому турнир является нужным и полезным. Если у кого-то есть другое мнение или что-то не нравится - это их право. Главное одно: полиция всегда есть и будет органом, который служит своему народу и украинской земле, - объяснил Долинный изданию Форпост свое присутствие на турнире.

Смотрите также: "Ламать это майдановское быдло надо" и "Был бы приказ - снесли бы вас!", - о чем пишут "беркутовцы" в Интернете. ФОТОрепортаж


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Это говорит, что в 2013 было только начало всего. Сколько у нас ещё в переди.
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От так і починається реванш. Якщо не прибити це кодло в зародку, то з наслідками буде важко боротися. Беркут - це лайно. КОТРЕ СЛУЖИЛО ЛАЙНУ, а тепер х...у.
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эо наша плата за лень, трусость и инфанильность. И у Сабакова с Пацей хватило безстыдства вспоминать погибших?
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недобитый беркут еще наделает нормальным людям беды. ненаказанное зло в большинстве случаев увеличивается в масштабах
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...а так же вооружили новой техникой ,спецсредствами,оружием... они будут преданно защищать эту шоколадную опу на золотом унитазе.
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>Это помогает воспитывать подрастающее поколение

чтобы они стреляли в людей из помповика боевыми
Источник: http://censor.net.ua/v42450Ю5

> полиция всегда есть и будет органом, который служит своему народуИсточник: http://censor.net.ua/v424505

беркут тоже думал что служит своему народу (коцапам) отстреливая "бандеровцев"
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НАДЕЮСЬ ЧТО ВСЕМ ПОНЯТНО ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭТА НАЦИКОВАТАЯ ПОЛИЦИЯ И КОГО ОНА ЗАЩИЩАЕТ !
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А кто ответит за покалеченных и убитых беркутовцев...лицемерие. Они ни в чем не виноваты.
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на 4:25 мужик достает из кармана свернутые купюры,разделяет и всовывает в руки двоим,которых поздравил
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А шо там по поводу закона о ввозе антиукраинской литературы? Или уже забыли про него?
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Точнее будет: "беркут" всегда был органом, который служил своему хозяину на украинской земле.
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Він кріт. Тому що Національну Гвардію підорядкувати ментам , може лишень ворог.
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Те беркутовцы, которые не били людей и не стреляли во время Майдана, просто не успели этого сделать.
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аваков хватит пилить бюджеты -отвлекись и обрати внимание(не на рюкзаки только).о уже досталось недоразумение
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"беркут" еще та нечисть, что бы они и их семьи все передохли, твари.
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Ох как им хочется возродить беркут таким , каким он был... Это же бандитская организация в законе. Чем занимался беркут при кучме и Януке поборами и крышевание продажи наркоты...
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И это память о Небесной Сотне Понятно почему никто не сидит похоже таки да Киевская власть прокремлевская
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Слава "Беркуту!", - команда спецназа Нацполиции Запорожской области провела турнир с экс-"беркутовцами". ВИДЕО
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