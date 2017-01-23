 "Слава "Беркуту!", - команда спецназа Нацполиции Запорожской области провела турнир с экс-"беркутовцами". ВИДЕО

Турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения.
Одной из наград победителям была книга "Непокоренный "Беркут". Ее автор - сбежавший в Россию майор харьковского "Беркута" Дмитрий Собына. Книга была издана в уже оккупированном Симферополе.
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В мероприятии принял участие нынешний заместитель управления Нацполиции Андрей Долинный. Он выступил с речью во время награждения (ред. - шестая минута видеозаписи). По данным сайта 061.ua, Долинный раньше служил в "Беркуте", а во время войны буквально месяц пробыл в зоне АТО, после чего получил статус участника боевых действий.
"Есть украинское подразделение спецназа, которое было создано в 1992 году. У подразделения есть свои традиции, боксерский турнир в память о погибшем полицейском мы проводим уже несколько лет. Мы вспоминаем о своем побратиме. Это помогает воспитывать подрастающее поколение, в том числе и молодых полицейских. Поэтому турнир является нужным и полезным. Если у кого-то есть другое мнение или что-то не нравится - это их право. Главное одно: полиция всегда есть и будет органом, который служит своему народу и украинской земле, - объяснил Долинный изданию Форпост свое присутствие на турнире.
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чтобы они стреляли в людей из помповика боевыми
Источник: http://censor.net.ua/v42450Ю5
> полиция всегда есть и будет органом, который служит своему народуИсточник: http://censor.net.ua/v424505
беркут тоже думал что служит своему народу (коцапам) отстреливая "бандеровцев"
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