 Последние высказывания Порошенко о Минских соглашениях вызывают серьезную озабоченность, - Лавров. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания Президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в Минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских Вооруженных сил над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдем к реализации политических положений Минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.
"Это прямо противоречит тому, что записано в Комплексе мер (официальное название Минских соглашений. - ред.), где сказано, что лишь после выполнения всех без исключения положений, включая проведение амнистии, обеспечение особого статуса Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции Украины на постоянной основе и проведение выборов под контролем ОБСЕ, лишь после всего этого будет восстановлен полностью контроль над российско-украинской границей", - добавил Лавров.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выполнит требования Минских соглашений по внесению изменений в Конституцию только после того, как на Донбассе будет обеспечена безопасность.
А вот кто веноват что минские падписанны в таком парядке? Вы задаётесь вапросом? Если да то хаить вы должны парошенко
Ответить
Ответить
Так что не нужно ля ля.
Ответить
Ответить
Ато через эное время мы узнаем то адно то другое то третье и все в этих соглашениях.
Например мне тут даказывали что сперва кантроль над границей а патом все астольное но мы все узнаем что все не так.
Я не пешу если и кабы я всегда пешу то что я вижу. Все что я видел вам аписал.
Смешно но все астонавилось бы если стрелкова на марше растреляли бы с его кодлой а нет его выпустили и он парадным строем проехал по трассе.
И вот вапрос пачему так палучилось? Незнать это мужиченко и астольные уроды просто не магли патому что даже мы тут на сайте это видили и знали что и где праисходит.
Изменить)))) на украине нечего нельзя вы продали завоевания втарому янукович и это уже факт.
Ответить
Ответить
Их божно было просто на трассе разнести хоть пехотой хоть альтирерией ведь все на веду праисходило.
Выпусстить можно было если бы они украину пакидали а так тут убивать пирестали паехали в другое место.
Я астоюсь при сваём мнени беда украины это парошенко и его вся кодла.
Я думал по свай наивности что после столькох предательств мужиченка за айя павесят)))
Ответить
Ответить
Я также уверен что бальшенство как он вайдет в украину будут вему зад лезать по боли русских, но вы забываете на что гатово то меньшенство.
А что европа здаст это элюзия точнее полное враньё и это не из за любьви а просто выгодно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
отсюда вывод: всеобщая мобилизация, вооружение населения и силовое освобождение Донбасса и Крыма
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кожне судно яке зайде у порт любої країни під прапором РФ буде заарештовано, кожен літак також.
Таке рішення може бути проголошено до кінця року.
Ответить
Ответить
а свинособакам чи не по%уй?
писюков же сказал - "мацква не является стороной в соглашениях"
выражайте озабоченность друг дружке.. по очереди можно)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
удивительно для коняки!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эта фраза полностью дэзавуировала истинную цель хуйла в Минских соглашениях. Если для всего мира это механизм для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ в этом регионе, то для него это что-то другое, скорее всего всего лишь ширма для дальнейшей агрессии.
Ответить