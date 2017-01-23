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 Последние высказывания Порошенко о Минских соглашениях вызывают серьезную озабоченность, - Лавров. ВИДЕО

Заявление Президента Украины Петра Порошенко о выполнении политической части Минских соглашений после обеспечения безопасности на Донбассе противоречит самому документу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания Президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в Минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских Вооруженных сил над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдем к реализации политических положений Минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.

"Это прямо противоречит тому, что записано в Комплексе мер (официальное название Минских соглашений. - ред.), где сказано, что лишь после выполнения всех без исключения положений, включая проведение амнистии, обеспечение особого статуса Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции Украины на постоянной основе и проведение выборов под контролем ОБСЕ, лишь после всего этого будет восстановлен полностью контроль над российско-украинской границей", - добавил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения", - Песков

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выполнит требования Минских соглашений по внесению изменений в Конституцию только после того, как на Донбассе будет обеспечена безопасность.



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О да лавров лошадь и веноват во всем)))))гаспода если вы не забыли то лавров зашишает интиресы рассиии и его хаить по логике должны русские.
А вот кто веноват что минские падписанны в таком парядке? Вы задаётесь вапросом? Если да то хаить вы должны парошенко
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нет дружище мы не должны его хаить. ты никогда не попадал в ситуацию, когда тебе только в одну строну двигаться необходимо, если шаг влево или вправо Смерть быстрая и неминуемая. мы же с тобой люди не боги. и он так. он там ничего не решал и никто там не решал кроме хуйла, это его страна незадолго до этого грозилась уничтожить любую столицу Европы, а порошенку он просто сказал, слышь Петя, если что я отберу Мариуполь и Харьков... ответь ты мне Беслан, -кто его смог бы остановить? я думаю никто. и поэтому Минские соглашения это мягкая капитуляция, альтернативы которой нет, кроме войны жестокой и кровавой, не на жизнь, а на смерть стоять надо будет и уже вот здесь наврятли мы с тобой так добросердечно и вдумчиво поговорили.
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Укранина спакойно и только сваими силами и сваей техникой могла рассию в позу паставить это не маи предположения это факты каторые падтверждает парошенко тем что во главе арми аставил адних предатилей каторые любое харошое начинание сальют и паэтому и невидит угрозу рассия! Втарой факт украина лежит в (руинах) и чем власть занимаеться? Унечтожают дабравольцав.
Так что не нужно ля ля.
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это так. но главное остается главным. ЭЙ, орлы сизокрылые вы где!? я вас жду не дождусь здесь на Донбассе, я вам Слава, а вы из под Дебальцево и пешим и конным строем назад и назад. вот реальность, а не та, что по телеклеку тебе порошенко рассказывает или еще какой мудак. они перепуганные овцы и надежды не имеют на себя, а надеяться, что опять добробаты их спасать будут. но если будет вторжение не хватит сил и это общепризнанно. если бы было иначе хуйло бы уже был убит и орки разбежались бы по всему мордору. но ,,если бы да кабы,, не считается в реальной жизни, а считается то, что есть. а есть минские и ничуть не меньше и не больше, вот как здесь быть! это вопрос.
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Я не магу сказать как быть с минскими патому что мы незнаем что они на саммом деле падписали и сушествует ли еше тайная часть этих саглошений.
Ато через эное время мы узнаем то адно то другое то третье и все в этих соглашениях.
Например мне тут даказывали что сперва кантроль над границей а патом все астольное но мы все узнаем что все не так.
Я не пешу если и кабы я всегда пешу то что я вижу. Все что я видел вам аписал.
Смешно но все астонавилось бы если стрелкова на марше растреляли бы с его кодлой а нет его выпустили и он парадным строем проехал по трассе.
И вот вапрос пачему так палучилось? Незнать это мужиченко и астольные уроды просто не магли патому что даже мы тут на сайте это видили и знали что и где праисходит.
Изменить)))) на украине нечего нельзя вы продали завоевания втарому янукович и это уже факт.
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ха! и мне интересно и думаю, что кто то со временем должен сесть в тюрьму, за то что выпустили орков с г.Славянска с оружием и обозом. обоз можно было просто отсечь с минимальными жертвами. они боялись задеть гражданских по их же словам. так как те вывозили свои семьи с детьми и женщинами. а лучше всего не надо было их выпускать, а обложить и медленно зачистить город. нет дали уйти.
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О какая новая версия )))))) какие семьи? Какие дети? У стрелка местных было еденицы а все остальные приезжие и что презжие сваи семьи сбай из рассии привезли?
Их божно было просто на трассе разнести хоть пехотой хоть альтирерией ведь все на веду праисходило.
Выпусстить можно было если бы они украину пакидали а так тут убивать пирестали паехали в другое место.
Я астоюсь при сваём мнени беда украины это парошенко и его вся кодла.

Я думал по свай наивности что после столькох предательств мужиченка за айя павесят)))
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и заблуждение всеобщее, в том что хуйлу необходимо много сил, что бы сдержать свою власть в Украине после захвата. ему не надо войска, весь восток через месяц оккупации сдаст все проукраинское с потрохами, а с Киевом покончит запад. вот в чем секрет хула. новый передел. и почти добился своей цели, почти... если бы не украинский народ. который по всей видимости готов к жестокому и кровавому противостоянию, где потери хуйла превысят саму цену - цели, ради которой это все. это тупик. глухой и безнадежный. на долгие долгие годы.
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Вот именно необхадимо много сил, каторых у него нету.
Я также уверен что бальшенство как он вайдет в украину будут вему зад лезать по боли русских, но вы забываете на что гатово то меньшенство.
А что европа здаст это элюзия точнее полное враньё и это не из за любьви а просто выгодно
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Кто тебе насовал такой хуйни? Прежде чем что то утверждать - нужно по меньшей мере хоть на треть в этом что то СООБРАЖАТЬ.. Не смеши людей тут..Сходи к бабкам пусть "ляк покачают" тебе..Чего только тут не начитаешь... !
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Мне не надо соображать. я вижу своими глазами в отличии от тебя кто здесь на Донбассе противостоит всу. и это не орки с пьяными мордами, здесь регулярные войска. почему же тогда если я придумываю все, до сих пор я под врагом?
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А ты вобще то служил в рашовской армии или в совковой только в раше и в совковой армии но в Украине -это как небо и земля и не расказвай здесь сказки про рашовскую армию .Ты думаеш почему Х-ЙЛО не проводил наземные операции рашовским составом -их бы просто всех бы истребили бы и некому было бы воевать и поэтому он и постоянно бомбил все подрят -это тебе не Афган где воевали и украинцы и беларусы и коренные россияне и поэтому война и длилась долго а сейчас в лугандоне наемниками служат те россияне в которых есть только два пути или в тюрягу сесть за преступления и податься наемником и поэтому они понимают что в тюряге да еще в рашовской могут и не выжить а здесь какая то шанса есть уцелеть а что касается остальных выходцев из племен народов Сибири и Кавказа то там не кому воевать по настоящему и если бы не постоянная поставка пушечного мяса кремлем то этот как ты называеш регулярным войском сброд уже давно бы иссяк бы -просто ты не замечаеш что там постоянно оновляются морды а старых уже везут обратно в рашу как использованный материал.
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Мда. Это серьезный случай. Нам ничего не остается придумать конр -ход с Лаврухой(заложи писюн за ухой).

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Це говорить Україна вустами Порошенка. Хоча і дебіл але повинен би розуміти реальность що царя-батюшки у нас нема.
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Лошадь дебильная, ты должен быть заинтересованным в том, чтобы на границе был контроль украинских пограничников, а вместо этого исходить истерическим поносом. Знает кот, чье сало украл.
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А ему этому лаврову всеравно как будет -он озвучивает мысли Х-ЙЛА и не более и как только служба у путина у него кончится он ту тже махнет за границу жить -этот человек некогда не имел Родины если кто то читал его биографию в википедии и живет без принципов -как настоящий слуга у Х-ЙЛА.
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учитывая, что Франция с её жабоедами для Украины уже практически потеряна, смысла в продолжении Минской истерии уже нет
отсюда вывод: всеобщая мобилизация, вооружение населения и силовое освобождение Донбасса и Крыма
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Этого сейчас как раз и нельзя делать -бо это не поможет а только осложнит отношение из партнерами и сделает задачу не выполнимой по освобождению территории -не забывай что раша всегда воюей на земле массовкой бо жизнь в раше не ценится а Украина так не може -каждый человек ценится а что касается рашовской авиации то раша хорошо знает какой форпост ПВО занимала Украина и поэтому это исключено и поэтому Украине надо наращивать мощь и чем быстрее тем лучше и ждать когда раша выдохнется а ждать осталось уже не долго -раша и так знает что все ее бандюки скоро попытаютс вернуться назад в рашу и поэтому она старается себя предохранить от этого а это означает что скоро будет даже в этом году раше конец и если они надеются что Трамп скурвится и договорняк с кремлем оформит то они глубоко ошибаются бо Трамр пока еще зеленый в международной политике но у него для этого есть команда исполнителей и я не думаю что Трамп захочет народ взбудорожить бо страну держат не голодранцы которые голосовали за его а малый ,средний и большой бизнес и если им будет не кнфортно вести бизнес то для Трампа начнуться тяжелые дни и я не думаю что он что резко поменяет без анализа возможных результатов после этого.
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можна прийняти закон про право на зброю - і те вже дасть додатковий аргумент проти планів педерації
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лавров, конечно, вражина еще та, но нашего олуха-мешочника обставит в любом вопросе в 6 секунд и морда порошенко в соперничестве с лавровым всегда будет в говне. вспоминаю, как пархатые куражились типа хуле нам тот минск, это для отвода глаз, что там написано - на то куй положить, выпутаемся как-нибудь. выпутались?
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Порошенко не царь ! И не он один как в России принимает решение , тем более после стольких смертей ! Он промахнулся с порядковым номером решения проблем в Минских договоренностях ! Но по сути он выполняет то что от него требует всё население Украины ! И тут не надо быть семи пядей во лбу для того чтобы понять , что втюхать Донбасс в Верховную раду вместе с российскими боевиками и с контролем украинской границы россиянами ну вот НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ ! Принять такие условия это значит всех украинцев считать круглыми идиотами ! И такие "возмущения " лаврова именно так и воспринимаются всем Миром !
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Да, президент Порошенко не идеален. Он в большей степени бизнесмен, экономист, нежели политик и стратег. Он для мирного времени, если можно так выразиться. А сейчас роль стратега и политика, на мой взгляд, более подходит такому, как Турчинов. Но это опять же мое субъективное мнение. Но все познается в сравнении. А по сравнению с Вовиком, Порошенко вообще ангел. У хоть ясно откуда у него деньги: он владеет заводами, которые производят товар. А вот откуда они у Вовика и его прихехешника Шувалова - непонятно, они и дня не были в бизнесе.
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Вся проблема в том что Украина только сейчас начинает подниматься как самостоятельное государство которое вынуждено всему только сейчас учиться а до этого Украина была колонией раши и президенты до Порошенка всегда спрашивали в Х-ЙЛА что им делать в том или ином вопросе а это всех раздражало что они принизывали украинский народ который по мозгам намного выше стоит рашистов.И поэтому при управлении и возможны разные не увязки но народ все видет и поправляет президента -все начиная от президента и кончая простым народом все учаться как жить по новому.
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У москалів не озадроченість у паніка..... Якщо Україна виграє суд по Криму , а це напевно так станеться, то москалі будуть вимушені позбутись усіх активів, що знаходяться за кордоном.
Кожне судно яке зайде у порт любої країни під прапором РФ буде заарештовано, кожен літак також.
Таке рішення може бути проголошено до кінця року.
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тю..
а свинособакам чи не по%уй?
писюков же сказал - "мацква не является стороной в соглашениях"
выражайте озабоченность друг дружке.. по очереди можно)
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Значит все правильно порох говорит, раз конь педальный озаботился.
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Лавруша как был лживой и подлой скотиной, так ей и остался. И еще: а сам-то он уверен в том, что его мнение хоть кого-то волнует в цивилизованном мире?
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Конь говорящий начал с новой силой ржать по данному поводу, видать времени и денег на параше все меньше и меньше, спешат втюхать лугандон, санкции, международные суды, против рахи медленно но уверенно затягивют петлю на шее хуйла, вот только никто нихера не отменит, Крым еще на дно подтягивает, пеньтесь дальше, дебилы бля...
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В самих Минских соглашениях не указана очередность выполнения пунктов - они свалены в кучу. А чтобы не было разногласий по очередности выполнения Минских пунктов на последней встрече Нормандской четверки было принято решение разработать Дорожную карту до ноября прошлого года с указанием последовательнности и датами выполнения каждого пункта. Именно на это с перепугу согласился Путин, но потом стал это решение саботировать. А теперь эта говорящая лошадь прикидывается шлангом, вместо разработки Дорожной карты и опять поставила старую заезженую пластинку.
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А там не надо чтобы была какая то очередность по номерам -просто если ты не баран то все должно выполнятся по логике -пример -если ты нагадил на пол то это не значит что надо ложить ковер на пол а сначало его надо очистить от гомна и так все остальное и если кто не дебил то тот хорошо понимает порядок выполнения таких этих пуктов -просто рашистам всеравно насрано на пол извините за слово или нет -сказали ложить ковер -вот они и ложат -это такая ихняя психология и поэтому им очень тяжело дается что надо делать по каком то логичном порядку.
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Я вижу что этот лавров на старость лет вобще тупым заделался -тут в рашу украинцу не в коем случае нельзя ехать бо рашовские спецслужбы из него сделают или диверсанта ,или шпиона,или екстремиста или еще чего навешать могут а этот мудак когда весь луган-дон кишит террористами,бандитами -боевиками и прочей нечестью из раши он хочет чтобы Украина проводила какие то политические изменения -видать мудак думает что Украина на лоха похожа и все это может выполнить-не как рашисты не могут освоить что украинцев на отмену от януковича не так просто наколоть.Меня одно удивляет -вроде сам лавров армянин по национальности а замашки чисто конченного кацапа -как бы побольнее сделать тем кто не разделяет ихнюю рашовскую политику -захватывать чужие территории,грабить ,насиловать и до этого еще заниматься мародерством и все это еще узаконить -вспомните что было с пассажирами сбитого пассажирского лайнера -как они их обчищали от материальных ценностей.
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коняка лавров озаботилось.
удивительно для коняки!
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"Заявление Президента Украины Петра Порошенко о выполнении политической части Минских соглашений после обеспечения безопасности на Донбассе противоречит самому документу."

Эта фраза полностью дэзавуировала истинную цель хуйла в Минских соглашениях. Если для всего мира это механизм для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ в этом регионе, то для него это что-то другое, скорее всего всего лишь ширма для дальнейшей агрессии.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПоследние высказывания Порошенко о Минских соглашениях вызывают серьезную озабоченность, - Лавров. ВИДЕО
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