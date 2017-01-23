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Все про:бизнес (986) инвестиции (738) Кабмин (9614) Гройсман (1984)

 "Приходит такое ущербное на реальное предприятие и начинает цепляться и выписывать штрафы", - Гройсман о "кошмарящих бизнес". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает классовыми врагами тех, кто давит на предпринимателей, которые создают национальный продукт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил на семинаре, посвященном развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов.

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"Я думаю, что вы можете сегодня проанализировать и подтвердить, что иногда находится на уровне города и на уровне района, и на уровне области создаются непосильные условия для развития инвестиций. Это все мы с вами должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова, объявить войну всем тем, кто встает против того, кто создает рабочие места, против того, кто не дает возможности нам с вами вырвать страну из тотальной бедности. Никогда денежный станок не делал страну успешной. Никогда", - сказал премьер.

Он призвал местные власти сообщать о случаях давления на бизнес со стороны контролирующих органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Жить хорошо должен не только владелец бизнеса, но и те, кто в нем работает

"Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, - наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был. Я обращаюсь сегодня к мэрам городов, главам администраций. Коллеги, если на вашей территории есть нерадивый контролер, скажите об этом и не молчите. Я сделаю все, зависящее от себя, чтобы такой руководитель, - налоговой, таможни, Гоструда, полиции, - если это очевидный факт, я сделаю все, чтобы он был смещен с должности", - пообещал премьер.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинские предприниматели имеют достаточно ресурсов, чтобы платить своим работникам 3200 гривен минимальной зарплаты.



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Все эти заявления - чистый популизм. Повышение минималки до 3200 это хорошо, конечно. Но повышение отчислений с ЗП предпринимателями - это ли не дополнительное давление на предпринимателей? Так-то. Писданул одно, а сделал совсем противоположное.
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а той, хто у феодальний спосіб забирає частину зарплат на держпідприємствах друг ?
урядовий рекет на держпідприємствах
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Это он на антисемитизм в завуалированной форме пожаловался?
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Красивая речь, заслушался. Несколько раз даже ловил себя на мысли: "как же хорошо мы жить стали".
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на барыг не давить! классовый враг ))))))))))) сцука...... ржу
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о как гнойсман загнул. классовый враг. дальше будет про пятилетку за три года?
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мож ему аврору подогнать или хотя б бгранивичьок ?
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Не кажется. Гонит!!! По бездорожью. Или- по беспределу.
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Ты вообще налоги не платишь. Так что лучше помолчи.
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Представляю... когда он эту хрень, о классовых врагах(тьфу!), изрек... он наверняка просто ржал. Возможно, перед зеркалом.
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А дикари теперь заламывают руки,
Ломают копья,ломают луки,
Сожгли и бросили дубинки из бамбука.
Переживают,что съели Кука.
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Слова ни о чем. Кто давит таких как рошен? Никто. А всех остальных далеких от корыта - успешно давит правительство
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Ще трішечки і Гройсман себе лупцювати почне.
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та да ,,,хто премьер ? , кому жалуешься ? , сколько месяцев при должности ?
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Здесь, что бы разобраться хотелось бы комментарии израильтян.
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Пожалейте Валеру. Пол-жизни потратил, но открыл, что у евреев есть свои гитлеры и пол поты
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Несомненно, но "написанное пером не вырубишь топором":
- Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
- Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения."
и много чего их оправдывает во лжи. Как верить и кому?
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Коломойский давал кредиты без процентов, что говорит талмуд ?
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это евреям запрещено давать в рост, гоям - пожалуйста)
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Otlicjno, moi sosed tozje dajot krediti bez procentov, nu konesjno toljko na priobritenije jevo tovarov, vot zaraza, malo kto hocjet bratj jevo krediti, kak uznajet o uslovijah.
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Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью.
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Вот-вот. Теперь, я, как и Антоха Геращенко, могу заявлять каждый день о неудавшемся на меня покушении со стороны Моссада.
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Это перебор насиловать и говорить мы накажем насильников....
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Классовый враг???
"А может вы, святой отец, ещё и партийный?"
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это у него в голове левое полушарие поругалось с правым


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эпичное фото , , одно из любимейших в семье гройсманов ,,,
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Цій державі не потрібен ні середній ні мілкий бізнес, бо заможна людина завжди незалежна. А стадом бідняків набагато простіше маніпулювати.
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буквоеды , вы ,,,.все ведь понятно .написано , , а насчет бизнеса да , , вероятно тенденция монополистам усе отдать ,,,.
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ГРОСЯ даю бесплатный совет воспользуйся ГУГЛОМ он тебе покажет скоко всего кошмарящего произошло в Украине!! если тебе конечно интересно а не токо попездеть!!
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Реально, сумно стає. Класовий ворог - це визначення часів "совка, військового комунізму". Ну, та ладно., але згадуються часи історії "продразверстки", що знищували селян. І рівень тих комісарів що все це проводили якимись горе-агітацієй, закликами - "Доженем і переженем", класова боротьба і їх знищення. До чого я, а мабуть по фрейду, щось совкове, в оговорці і в цілому.
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ничего удивительного-Гройсман самозванец без образования
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Циничный подонок про себя говорит. Когда же вы суки нажретесь.
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Какая же цинничная и мерзкая шобла пришла к власти. Овощ со своим Межигорьем,просто детский лепет.... Боже,помоги Украине.
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90 % ПРОВЕРЯЮЩИХ КАДРОВЫЕ СОТРУДНИКИ ГРУ И ФСБ!
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Так власть и давит на малый бизнес. Посадите себя сами
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Посудите сами: когда берете в управление ферму и видите, что там стадо состоит из коров непонятной породы, вы понимаете, что его нужно заменить на коров голштинской породы. Просто потому, что голштинцы дают больше молока при тех же затратах. А это стадо нужно отправить на колбасу.
И ведь у вас нет никакой неприязни к непородистым коровам. Просто они вам не нужны для ваших задач. Так и тут: гройсман, вы не справляетесь. Нам не нужны ваши действия, от которых вред. Мы всё сделаем для себя без вас. Вы нам не нужны. Зачем нам вас кормить и сохранять? Идите на колбасу.
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только один вопрос за какие шиши они собрались голландских покупать, если деньги на модернизацию и эффективность вымываются у предприятий огромными налогами (на минуточку в Украине налоговая нагрузка на бизнес 51,9% выше в Европе только в Испании, Италии, Франции и Бельгии)
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Разговоры о классовом враге свидетельствуют, что мозги у наших правителей остались в СССР. Потому и методы их такие же. "Что бы корова меньше ела и больше давала молока, надо ее меньше кормить и больше доить!"
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Дык показують як керуваты державою как раз сынки бывших коммуняк. От папаш понабрались. Поэтому не смотря на визги об уходе от советсткого прошлого, декоммунизацию, совок никуда не делся.
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Путин призвал международное сообщество объединиться для борьбы с терроризмом
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Как говорил один персонаж: "Тут играем, а тут не играем". Закон - есть Закон. Призыв выборочно соблюдать Закон, не получиться.
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Сидит такое ущербное в Кабмине, деньги государственные миллионами ворует и классовых врагов выискивает, чтоб свои действия как-то оправдать.
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Минагрополитики херней занимается больше всех. Их взяточники моих детей на улицу пыталось выселять. Беременную жену запугивали. Мельник Сергей Иванович тебе привет ущербному и да простит тебе бог и жене привет, киллер нанят) шутка.
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а ви не мовчить - рсоповсюджуйте деталі і пишить офіційні лист. нехай вони в архівах залишаться - колись настане час їх застосувати. знаходьте інших що постраждали, і готуйтесь гуртом, збирайте докази, свідчення.
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Докази зібрані, в міністерство намисано багато скарг, щоб таких нелюдів звільнили.
У нас з цілого села отримували хабарі, це величезні сумми коштів, знищили інфраствуктуру. Звертався в безліч організацій - толку немає. Залишається публічність та журналісти.
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Конкретно - скільки звільнив таких і їх начальників?
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Ворог народу влада , яку вибрав народ . Народу потрібно обрати владу , яка буде служити народу , а не грабити народ
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Кретин Гройсман, нужно принимать законы, что-бы "нерадивые" в принципе не могли не кошмарить бизнес, а не "плохишей" искать
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"Он призвал местные власти сообщать о случаях давления на бизнес со стороны контролирующих органов."
А не те же власти создают и контролируют эти "контролирующие органы"?
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і ще потрібно зробити так щоб міг розвиватися реальний бізнес, реальне підприємницьтво, а не тільки захопленя ниші в якомусь обласному чи районному місці псевдофірмою яка пов1язана з кимось в органах гос влади і не тільки не вміє працювати, а ще і штучно гнобить неконкурентними методами будь якого підприємця який намагається в той же ниші побудувати справжній бізнес.
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Явная запланированная игра в хорошего и плохого полицейского - прямо вот инспектор сам по своей воле идет и кошмарит предприятие, он прежде всего выполняет приказ начальства, которому дан план по сбору налогов и другого не дано! И, если это так, то чем будет отличаться новая финансовая "игрушка" от налоговой милиции - при нашем менталитете кто будет собирать налоги? Почему до 50% госдоходов находится в тени - потому, что от этой "тени" питаются "верхи", которые для бестолкового народа как бы наезжают на этих "кошмарщиков". Мафия не победима!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Приходит такое ущербное на реальное предприятие и начинает цепляться и выписывать штрафы", - Гройсман о "кошмарящих бизнес". ВИДЕО
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