 "Приходит такое ущербное на реальное предприятие и начинает цепляться и выписывать штрафы", - Гройсман о "кошмарящих бизнес". ВИДЕО

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"Я думаю, что вы можете сегодня проанализировать и подтвердить, что иногда находится на уровне города и на уровне района, и на уровне области создаются непосильные условия для развития инвестиций. Это все мы с вами должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова, объявить войну всем тем, кто встает против того, кто создает рабочие места, против того, кто не дает возможности нам с вами вырвать страну из тотальной бедности. Никогда денежный станок не делал страну успешной. Никогда", - сказал премьер.
Он призвал местные власти сообщать о случаях давления на бизнес со стороны контролирующих органов.
"Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, - наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был. Я обращаюсь сегодня к мэрам городов, главам администраций. Коллеги, если на вашей территории есть нерадивый контролер, скажите об этом и не молчите. Я сделаю все, зависящее от себя, чтобы такой руководитель, - налоговой, таможни, Гоструда, полиции, - если это очевидный факт, я сделаю все, чтобы он был смещен с должности", - пообещал премьер.
Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинские предприниматели имеют достаточно ресурсов, чтобы платить своим работникам 3200 гривен минимальной зарплаты.
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урядовий рекет на держпідприємствах
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Ломают копья,ломают луки,
Сожгли и бросили дубинки из бамбука.
Переживают,что съели Кука.
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- Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
- Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения."
и много чего их оправдывает во лжи. Как верить и кому?
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"А может вы, святой отец, ещё и партийный?"
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Классика
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И ведь у вас нет никакой неприязни к непородистым коровам. Просто они вам не нужны для ваших задач. Так и тут: гройсман, вы не справляетесь. Нам не нужны ваши действия, от которых вред. Мы всё сделаем для себя без вас. Вы нам не нужны. Зачем нам вас кормить и сохранять? Идите на колбасу.
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У нас з цілого села отримували хабарі, це величезні сумми коштів, знищили інфраствуктуру. Звертався в безліч організацій - толку немає. Залишається публічність та журналісти.
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А не те же власти создают и контролируют эти "контролирующие органы"?
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