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 "Происходили мародерства там, издевательства, и женщин избивали", - сообщница боевиков "ДНР" сдалась СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины убедили бывшую участницу незаконного вооруженного формирования т.н. "ДНР" добровольно сложить оружие и вернуться к нормальной жизни в рамках программы "Тебя ждут дома".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, жительница Донецкой области летом 2014 года из-за финансовых проблем и отсутствия постоянной работы вступила в состав одного из террористических формирований.

Она готовила еду, обустраивала быт боевиков в Славянске. За выполненную работу женщина получала продовольствие и одежду. После освобождения города силами антитеррористической операции она вместе с боевиками переехала в Донецк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование боевиков приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев, - ГУР Минобороны

Через некоторое время, осознав преступность своих действий и аморальный образ жизни боевиков, основная часть из которых имели судимости, она добровольно оставила боевиков, вернулась на подконтрольные украинской власти территории, скрываясь от правоохранительных органов.

В январе текущего года бывшая участница незаконного вооруженного формирования узнала в сети интернет о Программе СБУ "Тебя ждут дома" и решила воспользоваться ею. Написав заявление о добровольном выходе из состава т.н. "ДНР", она надеется на предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности.

Также читайте: 30% из воюющих на Донбассе боевиков - российские военнослужащие, остальные - "казачки" и разного рода группировки, - Тука

Женщина призвала тех, кто еще находится в составе т.н. "ЛНР/ДНР", не бояться, сложить оружие и возвращаться к своим женам, детям и родителям.

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дамбасня онижыдети? тамжынашилюди? что на этот счет промычит шыкаладная гэбня?
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а через пару недель даст показания против торнадовцев, что это они "насиловали, избивали, издевались"...
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Еще оформит повышенную пенсию участника боевых действий...
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Расчитывала на российские зарплаты.А получила рыговский кукишь.Обиделась и пошла жалиться украинцям.Те ж,лохи...
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===== и вернуться к нормальной жизни в рамках программы "Тебя ждут дома".=====

А убитые боевиками (ее сообщниками) украинские воины уже никогда не вернутся домой. Хотя их там тоже ждали. И ждут.


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Нужно работать и дальше в этом направлении, а то хуйло никогда не остановится.
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Только вот непонятно, для чего пархатая порошня поставляет в бамбас жратву и энергию?
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Kopajem glubzje, tam jestj otvet - vsegda nado smotretj, cjto etim dostigajem, ja licjno podderzjivaju postavku zjratvi i energiji, ja bi jesjcjo i bojarasjnik otgruzjal bi im.
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Нормальный процесс! Прозревшая полувата меет право на жизнь...
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Вата не прозревает, просто до некоторых доходит что там нехрен ловить )
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Ну да, ожидался золотой дождь, а закончилось месяцами бесплатной работы, плюс болит пися и есть подозрение на венерические болезни. "Рузгемир" - безсмысленный и безпощадный.
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Ага, она также два раза выводила их из Сирии! Как можно верить патологическим и коварным лжецам и лицемерам?
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Вот, что значит НЕВЕЖЕСТВО! На фоне того, что с немками сделали #дедыкоторыевоевали их #внуки-опущенцы просто "белые и пушистые кролики"! Если читать не приучена, то хотя бы фильм, что ли посмотрела бы! Но на "кисель-ТВ" такую правду не покажут.


Безымянная - одна женщина в Берлине
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"осознав преступность своих действий"
Не вірю. Дамбасяни завжди керувались шкурними інтересами.
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Дык, скорее почувствовала, что скоро начнут зачищать нежелательных свидетелей...
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ну блин, одни ангелы с крылышками здаются...в дрыновские "корпуса" набирают исключительно хирувимов??????
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Её дамбаские срамные губы не выдержали зэковского напора. На)(рена нам в Украине это мусорное ведро?
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Она - "герой" . Многие после неё мечтают умереть .
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Это что за гермафродит?Или оно мутировало под влиянием русского миру?
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Доброта притаманна українцям - вона корінним чином відрізняє нас від дураши!
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Это очень правильно, что СБУ дает такую возможность вернутся к мирной жизни подобным заблудшим. Таких как она на окк. донбассе довольно не мало, желающих нормальной жизни, справедливо и отношение общества к ним, потому что за свои грехи надо платить.
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Эта ватная подстилка ни капли не раскаивается ! Не террористы, а "ребятки", "ополченцы" и тому подобная ху..та, ватная проститутка !
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Происходили мародерства там, издевательства, и женщин избивали", - сообщница боевиков "ДНР" сдалась СБУ. ВИДЕО
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