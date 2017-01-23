 "Происходили мародерства там, издевательства, и женщин избивали", - сообщница боевиков "ДНР" сдалась СБУ. ВИДЕО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, жительница Донецкой области летом 2014 года из-за финансовых проблем и отсутствия постоянной работы вступила в состав одного из террористических формирований.
Она готовила еду, обустраивала быт боевиков в Славянске. За выполненную работу женщина получала продовольствие и одежду. После освобождения города силами антитеррористической операции она вместе с боевиками переехала в Донецк.
Через некоторое время, осознав преступность своих действий и аморальный образ жизни боевиков, основная часть из которых имели судимости, она добровольно оставила боевиков, вернулась на подконтрольные украинской власти территории, скрываясь от правоохранительных органов.
В январе текущего года бывшая участница незаконного вооруженного формирования узнала в сети интернет о Программе СБУ "Тебя ждут дома" и решила воспользоваться ею. Написав заявление о добровольном выходе из состава т.н. "ДНР", она надеется на предусмотренное законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности.
Женщина призвала тех, кто еще находится в составе т.н. "ЛНР/ДНР", не бояться, сложить оружие и возвращаться к своим женам, детям и родителям.
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А убитые боевиками (ее сообщниками) украинские воины уже никогда не вернутся домой. Хотя их там тоже ждали. И ждут.
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Безымянная - одна женщина в Берлине
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Не вірю. Дамбасяни завжди керувались шкурними інтересами.
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